Простой способ собрать вишню с верхних ветвей без лестницы и царапин

Сбор урожая вишни в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

Сбор вишен может оказаться непростой задачей, особенно когда самые спелые и сладкие ягоды висят на верхних ветках. Многие используют лестницу или сбивают плоды палкой. Но есть простой способ, который помогает быстро добраться до урожая без лишних усилий.

Новини.LIVE со ссылкой на "Добрі Новини" рассказывает, как легко собрать вишню даже с самых высоких ветвей.

Как собрать вишню без лестницы

Опытные садоводы уже давно придумали способ собирать ягоды даже на очень высоких деревьях. И для этого не нужна лестница. Это самодельный инструмент, состоящий из длинной палки и бутылки. Он позволяет аккуратно срывать плоды, не повреждая их.

Для этого возьмите прочную пластиковую бутылку. На ее боковой части нужно вырезать отверстие в форме капли: один край должен быть шире, а другой — уже. Узкая часть будет служить своеобразным захватом для плодоножки. Поднесите бутылку к грозди, введите веточку в узкое отверстие и слегка потяните вниз. Ягода легко отделится от ветки и сразу окажется внутри бутылки.

Какую бутылку лучше использовать

Садоводы советуют выбирать бутылки из более толстого пластика, ведь они лучше держат форму и не трескаются во время работы. Например, хорошо подходят бутылки от популярных газированных напитков с плотными стенками. Отверстие удобнее всего вырезать острым канцелярским ножом, начиная с узкой части. Для крупной вишни или черешни ширина широкого края должна составлять примерно 4-5 см. Если же вы планируете собирать более мелкие ягоды, например смородину, достаточно сделать отверстие шириной 2-3 см.

Как добраться до самых высоких ветвей

Если дерево выросло выше трех метров, конструкцию можно легко усовершенствовать. К горлышку бутылки достаточно прочно закрепить пластиковую трубу диаметром около 32 мм. Ее длину следует подбирать в соответствии с высотой дерева, но для большинства садов хватает 2-3 м.

На нижний конец трубы закрепите полиэтиленовый пакет. После срыва ягоды будут проходить через бутылку и трубу и сразу попадать в пакет. Это значительно ускоряет сбор урожая и избавляет от необходимости каждый раз пересыпать плоды. По словам садоводов, за полчаса можно собрать несколько литров ягод без лестницы, лишних царапин и риска повредить плоды.

Делимся другими полезными советами по садоводству

Как защитить вишню и черешню от вишневой мухи.

Как защитить урожай вишен от птиц.

Что нужно обязательно сделать после сбора урожая черешни, чтобы в следующем сезоне дерево щедро плодоносило.