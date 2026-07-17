Календарь садовода на август 2026: когда сеять, вносить удобрения и собирать урожай
Август — один из самых ответственных месяцев для огородников, когда нужно успеть собрать урожай, посеять, правильно подкормить растения и подготовить почву к осенним работам. Лунный посевной календарь поможет лучше спланировать работы.
Новини.LIVE рассказывают, какие дни будут наиболее благоприятными для посадки, ухода за растениями и сбора урожая в августе 2026 года.
Фазы Луны в августе 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние
- Убывающая Луна — с 1 по 11 августа;
- Новолуние — 12 августа;
- Растущая Луна — с 13 по 27 августа;
- Полнолуние — 28 августа;
- Убывающая Луна — с 29 по 31 августа;
- Солнечное затмение — 12 августа;
- Лунное затмение — 28 августа.
Какие дни благоприятны для работы на огороде и в саду
Для посева, посадки, пересадки и пикировки растений больше всего подходят: 1, 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 и 29 августа.
Когда нельзя работать на огороде и в саду в августе 2026 года
Неблагоприятные дни для большинства огородных и садовых работ: 11, 12, 13 и 28 августа.
Лучшие дни для посадки различных культур
В августе 2026 года наиболее благоприятными днями считаются:
- огурцы и кабачки: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–20, 29;
- помидоры: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18–20, 29;
- перец и баклажаны: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18–20, 29;
- капуста: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25, 29;
- морковь, свекла, редька, репа, редис: 5, 6, 9, 10, 16–20, 23–25;
- зелень: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18–20, 29;
- клубника и земляника: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14–25, 29;
- цветы: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14–25 и 29 августа.
Что можно сеять в августе 2026 года
Хотя лето подходит к концу, август остается удачным месяцем для отдельных посевов. Прежде всего это время озимых культур, сидератов и быстрорастущей зелени.
До середины месяца еще можно высевать:
- белую горчицу;
- фацелию;
- масличную редьку;
- вику;
- редис;
- дайкон;
- шпинат;
- укроп;
- петрушка;
- салат;
- листовую горчицу;
- кинзу.
Для аграриев главной культурой августа остается озимый рапс. Его рекомендуют высевать в хорошо увлажненную почву, не затягивая со сроками, ведь даже неделя опоздания может негативно повлиять на зимостойкость растений.
Какие работы следует выполнить на огороде в августе
В конце лета больше всего времени занимает уход за активно плодоносящими растениями. Прежде всего, регулярно собирайте урожай. Огурцы, кабачки, фасоль, помидоры и баклажаны не стоит оставлять на кустах надолго. Своевременный сбор стимулирует образование новых плодов.
Не менее важным остается полив. В жаркие дни лучше проводить его рано утром или вечером. Мульча поможет дольше удерживать влагу и уменьшит перегрев почвы.
В августе растения особенно хорошо реагируют на калийно-фосфорные подкормки. Они улучшают налив плодов, повышают их вкус и способствуют созреванию урожая.
Также регулярно осматривайте грядки. Своевременное удаление поврежденных листьев, борьба с вредителями и профилактика грибковых заболеваний помогут сохранить растения здоровыми до конца сезона.
Подготовка к осеннему сезону
Пока продолжается сбор урожая, уже стоит позаботиться о следующем сезоне. В августе рекомендуется:
- подготовить грядки для озимых культур;
- разрыхлить и замульчировать почву;
- проверить запасы семян;
- собрать семена с самых урожайных растений;
- подготовить теплицу к осенним посевам;
- записать, какие сорта показали лучший результат, какие подкормки были наиболее эффективными и что стоит изменить в следующем году.
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