Два признака спелой тыквы, которые легко пропустить на грядке

Городница собирает урожай тыкв. Фото: juckershop.ch

Максим Лозовой Редактор

Тыква — один из самых ярких овощей на огороде, который украшает грядки солнечными и оранжевыми плодами. Однако насыщенный цвет не всегда свидетельствует о зрелости. Если поспешить или опоздать со сбором, урожай долго не пролежит. Но есть несколько признаков, которые четко указывают — пришло время собирать тыквы.

Фермерша и эксперт по садоводству Шелли Дитон рассказала изданию Martha Stewart, когда можно срывать тыквы с грядок.

Когда созревают тыквы

Срок созревания зависит прежде всего от сорта:

твердокорые — 90-110 дней с момента появления всходов;

крупноплодные — 110-130 дней;

мускатные — 130-150 дней.

Именно с последними чаще всего возникают трудности в регионах с более коротким летом. Осень уже приближается, а плод еще не достиг полной зрелости. Поэтому календарь следует использовать лишь в качестве ориентира, а окончательное решение о сборе урожая принимать по внешним признакам.

Каковы два признака спелой тыквы

Первый признак

Внимательно посмотрите на плодоножку. Пока она зеленая, сочная и мягкая, тыква еще продолжает получать питательные вещества от растения. У спелого плода плодоножка постепенно утолщается, подсыхает и становится твердой. Она уже не напоминает свежий зеленый побег, а больше похожа на сухой древесный хвостик. Одновременно меняется и само растение. Плеть у тыквы начинает подсыхать, листья желтеют, а активный рост замедляется. Отмирание плетей Шелли Дитон называет сигналом о том, что пора собирать урожай.

Второй признак

Еще более простой тест можно провести буквально за несколько секунд. Попробуйте осторожно надавить ногтем на кожуру тыквы. Если она легко продавливается или на поверхности остается заметный след, со сбором лучше не торопиться. У зрелой тыквы кожура настолько плотная, что ноготь не может ее проколоть.

Есть и другие небольшие подсказки, на которые можно ориентироваться:

плод приобретает глубокий, насыщенный цвет;

рисунок на кожуре становится более выразительным;

листья теряют зеленый цвет;

тыква издает глухой, полый звук при постукивании.

Когда собирать тыкву с грядки

Есть несколько важных правил:

Не ждать сильных заморозков и резкого похолодания, даже если по календарю сорт должен созревать ещё несколько дней. Собирать урожай в сухую погоду после того, как сойдет утренняя роса. Не отрывать плоды руками, а срезать острым ножом или секатором, оставляя несколько сантиметров плодоножки.

Также Дитон подчеркивает, что нельзя брать и носить тыкву за хвостик. Ведь плодоножка может оторваться, а поврежденное место станет наиболее уязвимым при хранении.

Что делать с тыквами после сбора и как хранить овощ

После сбора тыквы традиционно оставляют в сухом теплом месте, чтобы кожура окончательно затвердела. Затем урожай переносят в более прохладное сухое помещение. Обращайтесь с урожаем осторожно, не складывайте их друг на друга. Даже тыкву с очень твердой кожурой можно повредить ударом или неосторожной переноской.

Для длительного хранения выбирайте только целые плоды без трещин, мягких участков и значительных повреждений. Землю лучше аккуратно удалить, не повреждая поверхность. Эксперт советует хранить тыквы при температуре от +10 до +13°C.

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