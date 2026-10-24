Женщина в церкви зажигает свечу. Фото: pomisna.info

В субботу, 24 октября, православные верующие в Украине чтят память умерших родителей, дедушек, бабушек и других близких. К Дмитриевской поминальной субботе издавна готовили дом, накрывали семейный стол и вспоминали тех, кого уже нет рядом.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поминать умерших родных и подготовить дом.

Реклама

Как подготовить дом к Дмитриевской субботе

Дмитриевскую родительскую субботу отмечают перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, которого чествуют 26 октября. Поминальный день посвящен молитвам за умерших родственников, друзей и погибших защитников Украины.

По народной традиции перед поминальным днем хозяйки наводили порядок в доме, чтобы на следующий день больше времени уделить молитвам и семье.

Сегодня вы можете подготовить дом следующим образом:

Читайте также:

накройте стол чистой скатертью;

приготовьте поминальный ужин;

достаньте семейные фотографии, чтобы вместе с семьей вспомнить умерших родственников;

по желанию подготовьте свечу для домашней молитвы.

Проведите этот день в спокойной атмосфере. А за семейным столом вспомните интересные истории из жизни близких, их любимые блюда и семейные традиции.

Как правильно поминать умерших родных

Главная традиция Дмитриевской субботы — молитва за упокой душ усопших. По возможности стоит посетить храм, подать записки с именами умерших и побывать на заупокойном богослужении.

Если вы не можете пойти в церковь, помолитесь дома. Также можно посетить кладбище, прибрать могилы близких и принести цветы.

Еще одна хорошая традиция — помогать нуждающимся в знак памяти об умерших. Это может быть пожертвование, продукты для одинокого человека или поддержка тех, кто оказался в затруднительном положении.

Чего нельзя делать в Дмитриевскую субботу

Наши предки старались откладывать тяжелую работу, избегали ссор, обид и шумных застолий. Не стоит также оставлять алкоголь и продукты на могилах. Гораздо лучше передать еду людям, которые в ней нуждаются.