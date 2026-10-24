Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

У суботу, 24 жовтня, православні віряни в Україні вшановують пам'ять померлих батьків, дідусів, бабусь та інших близьких. До Дмитрівської поминальної суботи здавна готували оселю, накривали родинний стіл і згадували тих, кого вже немає поруч.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поминати померлих рідних та підготувати оселю.

Реклама

Як підготувати оселю до Дмитрівської суботи

Дмитрівську батьківську суботу відзначають перед днем пам'яті великомученика Димитрія Солунського, якого вшановують 26 жовтня. Поминальний день присвячений молитвам за померлих родичів, друзів та загиблих захисників України.

За народною традицією, перед поминальним днем господині наводили лад у домі, щоб наступного дня більше часу приділити молитвам і родині.

Сьогодні ви можете підготувати оселю так:

Читайте також:

накрийте стіл чистою скатертиною;

підготуйте поминальну вечерю;

дістаньте сімейні фотографії, щоб разом із родиною згадати померлих родичів;

за бажанням підготуйте свічку для домашньої молитви.

Проведіть цей день у спокійній атмосфері. А за родинним столом згадайте цікаві історії з життя близьких, їхні улюблені страви та сімейні традиції.

Як правильно поминати померлих рідних

Головна традиція Дмитрівської суботи — молитва за упокій душ спочилих. За можливості варто відвідати храм, подати записки з іменами померлих та побувати на заупокійному богослужінні.

Якщо ви не можете піти до церкви, помоліться вдома. Також можна відвідати кладовище, прибрати могили близьких і принести квіти.

Ще одна добра традиція — допомагати нужденним на знак пам'яті про померлих. Це може бути пожертва, продукти для самотньої людини або підтримка тих, хто опинився у скруті.

Що не можна робити на Дмитрівську суботу

Наші предки намагалися відкладати важку роботу, уникали сварок, образ та гучних застіль. Не варто також залишати алкоголь і продукти на могилах. Значно краще передати їжу людям, які її потребують.