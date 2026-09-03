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Зарплата по договоренности — как это усиливает гендерное неравенство
Рынок труда

Зарплата по договоренности — как это усиливает гендерное неравенство

Юлия Спориш объясняет, как зарплата по договоренности усиливает гендерное неравенство и почему бизнесу нужна прозрачность оплаты труда.

Юлия Спорыш
Юлия Спорыш

основательница и директор ОО "Дівчата"

Дата публикации
3 сентября 2026 13:10
Прозрачность зарплат — объясняет директор ОО Девушки Юлия Спориш
Прозрачность зарплат. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Откройте любой крупный сайт вакансий в Украине — и увидите: большинство объявлений не содержат информации о зарплате. "По договоренности", "конкурентное вознаграждение", "обсуждается на собеседовании". Эти формулировки звучат нейтрально. Но на самом деле они являются одним из механизмов, который позволяет неравенству в оплате труда оставаться незаметным и воспроизводиться снова и снова.

Прозрачность оплаты труда — это не тренд и не корпоративная мода. Это системный вопрос, связанный с тем, кто получает больше, а кто меньше, и почему. Когда зарплата определяется индивидуальной договоренностью без четких критериев, результат зависит от навыков переговоров, самооценки и — нередко — от пола, возраста или происхождения кандидата.

Исследования стабильно показывают: женщины в среднем соглашаются на более низкие стартовые зарплаты и реже требуют повышения. Частично это связано с социальными ожиданиями, частично — с тем, что непрозрачная система не дает ориентиров. Если ты не знаешь, сколько получают коллеги на аналогичных позициях, у тебя нет инструмента для аргументированных переговоров. И эта асимметрия информации выгодна прежде всего работодателю.

Что меняет Директива ЕС о прозрачности оплаты труда?

В 2023 году Евросоюз принял Директиву о прозрачности оплаты труда, которая обязывает компании раскрывать зарплатные диапазоны в вакансиях и предоставлять информацию о среднем уровне оплаты по категориям должностей. Работодатели не смогут спрашивать кандидатов об их предыдущем доходе — ведь эта практика консервирует существующие неравенства: если женщина когда-то согласилась на заниженную зарплату, новая компания воспроизводит эту несправедливость. Страны-члены ЕС должны имплементировать эти нормы до 2026 года.

Директива также предусматривает право работников получать информацию о среднем уровне зарплаты в своей компании в разбивке по категориям и полу. Если гендерный разрыв превышает 5% без объективного обоснования — работодатель обязан провести аудит и исправить ситуацию.

Идея проста: неравенство держится на непрозрачности. Если сделать данные видимыми, будет значительно труднее игнорировать, что за одинаковую работу платят по-разному.

Что показывает аудит зарплат и почему эти данные бывают некомфортными?

Аудит зарплат может показать, что разница возникает не только между женщинами и мужчинами, но и между отдельными командами, между сотрудниками, которые давно работают в компании, и недавно нанятыми специалистами. Эти паттерны часто не являются результатом злого умысла — они накапливаются годами из-за отсутствия системы.

Такие данные могут быть некомфортными. Но именно они дают руководству возможность исправить дисбаланс до того, как он приведет к потере сотрудников, репутационному кризису или юридическим последствиям. Компании, которые проводят регулярный аудит оплаты труда, лучше удерживают персонал и имеют более высокий уровень доверия в команде — это подтверждают данные McKinsey и Mercer.

Важно понимать: аудит не означает, что все должны получать одинаково. Он означает, что отличия в вознаграждении должны быть обоснованы понятными критериями — уровнем ответственности, опытом, результатами, — а не личными договоренностями за закрытыми дверями. Это и есть разница между справедливой системой и той, где отсутствие правил выгодно одним за счет других.

Готов ли украинский рынок труда к прозрачности оплаты труда?

Для украинских работодателей Директива ЕС пока не является прямой обязательной нормой. Но в контексте евроинтеграции принципы прозрачной и равной оплаты труда должны стать частью будущих реформ. И бизнесу не обязательно ждать законодательных изменений, чтобы начать.

Компании уже сейчас могут сделать конкретные шаги:

  • указывать зарплатные диапазоны в вакансиях
  • отказаться от вопросов о предыдущем доходе кандидата
  • определить понятные и одинаковые критерии пересмотра вознаграждения
  • провести внутренний аудит оплаты труда в разбивке по должностям и полу
  • обеспечить работникам доступ к информации о грейдах и критериях роста

Важно, чтобы это не превращалось в формальность. Слишком широкий диапазон или формально одинаковые названия должностей без анализа реальных обязанностей не сделают систему справедливее. Прозрачность оплаты труда работает только тогда, когда за цифрами стоят четкие и одинаковые для всех правила.

Публикация зарплаты в вакансии сама по себе не ликвидирует гендерный разрыв. Но она убирает один из механизмов, который позволяет неравенству оставаться незаметным и переходить с одного рабочего места на другое. Этого достаточно, чтобы начинать.

Вопрос сегодня — не только в том, готовы ли работодатели называть зарплату. Он значительно шире: готов ли украинский рынок труда перейти от индивидуальных договоренностей к понятной системе, в которой равный труд действительно имеет равную ценность.

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