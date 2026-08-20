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За столом пишется история: как Украина «общается» с миром через еду
Медцентр

За столом пишется история: как Украина «общается» с миром через еду

От постсоветских банкетов до борща как символа идентичности — как украинский стол стал дипломатией. Вероника Чекалюк о гастродипломатии Украины.

Вероника Чекалюк
Вероника Чекалюк

психолог, эксперт по гастродипломатии

Дата публикации
20 августа 2026 20:54
Гастродипломатия Украины — стол как мягкая сила. Эксперт по гастрокоммуникации Вероника Чекалюк
Гастродипломатия. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

В политической истории государств не все решения рождаются в залах парламентов или за закрытыми дверями переговорных комнат. Иногда самые важные сигналы подаются там, где официальная риторика неуместна — за столом, во время ужина, когда лидеры откладывают папки с документами и берут в руки бокалы и приборы. Политическое застолье — это театр символов, где каждое блюдо, каждый гость и даже расположение людей за столом могут стать частью большой государственной коммуникации.

За более чем тридцать лет Независимости Украина прошла путь от государства, которое пыталось найти свое место в мировой политической системе, до страны, уверенно использующей собственную культуру, кухню и традиции как инструмент мировой дипломатии. Украинский стол постепенно из элемента гостеприимства стал пространством демонстрации идентичности, генетической силы, исторической памяти и лидерского политического характера. От первых лет Независимости, когда украинская власть пыталась создать образ нового европейского государства, до современных международных встреч во время войны — застолья сопровождали ключевые моменты украинской политики. За бокалом вина или чашкой кофе формировались неформальные союзы, проверялись характеры партнеров и создавались образы государства.

Стол как продолжение государственной политики

В дипломатии существует понятие гастродипломатии — использование национальной кухни как инструмента "мягкой силы". Еда работает там, где иногда бессильны официальные заявления: она создает эмоциональную связь.

У Украины есть уникальный ресурс для такой дипломатии. Наша кухня — это не только борщ с пампушками или вареники. Это история регионов, земледельческая культура, казацкая традиция, память поколений, высокое качество продукции.

Украинский стол всегда имел политический характер. Казацкие рады проходили через речи и совместную трапезу. Гетманские приемы были демонстрацией статуса и силы. В традиционной культуре пригласить человека к столу означало признать его своим, создать пространство доверия. Современная политика лишь изменила декорации.

Первые годы независимости: поиск нового украинского образа

В 1990-х годах украинские государственные приемы еще находились под сильным влиянием советской дипломатической культуры. Большие столы, официальные тосты, многочасовые застолья были продолжением старой политической традиции. Но за этим стояла важная задача: показать миру, что Украина — отдельное независимое историческое и культурное государство.

На международных встречах украинские делегации постепенно начали использовать национальные символы: украинские вина, водку и сало, традиционные блюда, народные мотивы в оформлении, региональную кухню. Еда стала способом сказать: "У нас есть собственная история. Мы не являемся продолжением чужой имперской традиции".

Эпоха больших политических застолий

Во времена президентства Леонида Кучмы политические приемы были важным инструментом международной коммуникации. Закрытые ужины с иностранными лидерами часто были местом, где обсуждались вопросы, которые не попадали в открытые заявления. Во времена президентства В. Ющенко президентское застолье строилось не вокруг "дорогих продуктов", а вокруг демонстрации украинской гастрономической традиции. Например, во время рабочего завтрака в 2009 году с вице-президентом США Джо Байденом Ющенко подавал украинские вареники с вишнями. Рядом были канапе с черной икрой и французские сыры. То есть украинское блюдо стояло на одном столе с продуктами, которые ассоциировались с высокой дипломатической кухней. Во время государственного визита Ющенко в Австрию в 2005 году на торжественном обеде в Вене подавали летний салат с жареными белыми грибами, дыню с мятой, дикую утку с красной капустой и картофелем, а на десерт — ванильный торт из мороженого со свежими лесными ягодами. К столу подавали шампанское, белое и красное вино, кофе и коньяк. И есть очень показательный домашний эпизод самого Ющенко. В 2005 году журналистов пригласили в его загородный дом, где президент посадил гостей за стол. Там были картошка, селедка, соленые огурцы и помидоры, домашняя колбаса и зразы. Все было вкусно, вспоминают приглашенные журналисты.

За столом люди говорят иначе, чем перед камерами. В неформальной атмосфере можно было оценить партнера: его характер, стиль переговоров, готовность к компромиссам. Во времена президентства В. Януковича государственные застолья приобрели иную символику — демонстрации статуса, масштабности и личной власти. Роскошные приемы тогда были частью политической культуры, но одновременно усилили дискуссию о дистанции между властью и обществом.

Майдан и смена политической эстетики

После Революции Достоинства изменился не только политический курс Украины, но и сам язык власти. Общество стало значительно критичнее относиться к демонстративной роскоши чиновников.

Политический стол перестал быть символом привилегии. Он должен был стать символом доверия. Новая политическая культура больше тяготела к простоте: рабочие встречи, кофе вместо многочасовых банкетов, открытость вместо закрытых залов.

Война и новая дипломатия украинского стола

После 2022 года украинское застолье получило новый смысл. Каждая деталь застолья транслирует сообщение: украинские продукты, украинские производители, украинские традиции, украинская культура как часть европейской цивилизации.

Борщ, который получил международное признание как часть украинского культурного наследия, стал символом борьбы за собственную идентичность. В мире, где информационные войны ведутся так же активно, как военные, кухня является одним из фронтов культурной дипломатии.

Встречи за столом — это способ показать человеческое измерение войны. Украина через исторические застольные традиции коммуницирует с миром на всех уровнях послания: за нашим государством стоят не только политические институты, но и украинцы, культурные люди, патриотические семьи, культура и память.

Украинский стол как будущий инструмент силы

Сегодня у Украины есть шанс сделать то, что десятилетиями делали Франция с вином, Италия с пастой, Япония с суши или Турция с османским гастрономическим наследием — создать собственный гастрономический бренд.

За годы Независимости украинские политические застолья прошли путь от постсоветской демонстрации статуса до современного инструмента национальной идентичности. За столом заключались союзы, формировались образы политиков и читались скрытые сигналы. В политике еда никогда не была только едой.

Тарелка может быть дипломатическим документом. Тост — политическим сигналом. А стол — территорией, где государство транслирует аутентичность, рассказывает миру свою тысячелетнюю историю и доказывает: мы здесь, мы живы, мы переживем.

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