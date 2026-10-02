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Взрослые дети в школе: как родителям договариваться между собой
Медцентр

Взрослые дети в школе: как родителям договариваться между собой

Как родителям избегать конфликтов в школьных чатах, уважать границы и договариваться при разногласиях. Советы психолога Анны Крыжановской.

Анна Крыжановская
Анна Крыжановская

дипломированный психолог платформы Betobee, КПТ-консультант, преподаватель психологии.

Дата публикации
2 октября 2026 22:49
Конфликты родителей в школе — советы психолога Betobee Анны Крыжановской
Родительская коммуникация в школе. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Когда ребёнок идёт в школу, родители вместе с ним попадают в новую социальную систему. Учителя, администрация, родительские чаты, собрания, комитеты, совместные решения — всё это требует от взрослых не только организационных, но и коммуникативных навыков. И часто оказывается, что договориться между собой родителям сложнее, чем объяснить что-то ребёнку.

Общая цель вместо общих взглядов

Прежде всего стоит отказаться от ожидания, что родительский коллектив должен стать сообществом друзей или единомышленников. Общая цель здесь куда практичнее — обеспечить ребёнку нормальные условия обучения и взаимодействия. Мы можем по-разному относиться к питанию, подаркам учителям, экскурсиям, финансовым сборам, дисциплине или количеству школьных мероприятий. Разность позиций сама по себе не является проблемой. Проблема начинается тогда, когда мы воспринимаем несогласие как неправильность другого человека.

Поэтому продуктивнее входить в школьную коммуникацию не с вопросом «как сделать, чтобы все меня поняли?», а с вопросом «как нам договариваться, когда мы разные?». Это принципиально иная психологическая позиция — она предполагает способность выдерживать различия, не переходя к оценке личности.

Как не приписывать мотивы

Если кто-то не хочет сдавать деньги на определённую активность, это ещё не значит, что ему безразличен класс. Если кто-то из родителей активно предлагает идеи, это не обязательно означает стремление всех контролировать. А отсутствие быстрого ответа в чате не свидетельствует о неуважении. Одна из самых распространённых ошибок в коммуникации — приписывать людям мотивы, которых мы на самом деле не знаем.

Особенно это проявляется в работе родительских комитетов, когда нужно принимать совместные решения. Здесь важно различать факт, собственное мнение и интерпретацию. «Предложили собрать определённую сумму» — факт. «Я считаю эту сумму слишком большой» — позиция. «Те, кто соглашается, просто не умеют считать деньги» — уже интерпретация и оценка других. Когда эти уровни смешиваются, обсуждение вопроса быстро превращается в конфликт между людьми.

Правила, тон и границы: где живёт здоровая коммуникация

Здоровая коммуникация требует чётких правил. Стоит договориться, для чего существует родительский чат, какие вопросы решаются в нём, что обсуждается лично, кто отвечает за организационные процессы и как происходит финансовая отчётность. Такие договорённости не ограничивают общение — напротив, они снижают количество поводов для взаимных претензий. Там, где правила понятны, меньше пространства для домыслов и обид.

Отдельный вопрос — тон. В письменном общении мы не слышим интонации и не видим мимики, поэтому нейтральная фраза легко воспринимается как претензия. «Почему до сих пор нет информации?» может быть обычным вопросом для автора и упрёком для адресата. Поэтому в потенциально конфликтных ситуациях лучше говорить конкретно: что произошло, что именно нужно выяснить и какое действие мы предлагаем. Чем меньше домыслов о мотивах другого, тем больше шансов остаться в рамках предметного разговора.

Зрелое взаимодействие невозможно без личных границ. Быть вовлечённым родителем не означает быть доступным круглосуточно, участвовать в каждой инициативе или соглашаться с большинством. Можно отказаться от организации мероприятия и предложить другую форму помощи. Можно не поддерживать решение без обвинений и объяснять свою позицию без оправданий. Границы — это не дистанцирование от сообщества, а способ оставаться в нём без истощения и накопления обиды.

Выдержать чужое несогласие — тоже навык

Мы в сервисе психологической помощи Meclee считаем, что не менее важно научиться выдерживать чужое несогласие. Это один из базовых навыков взрослой коммуникации. Не каждого человека нужно убеждать, и не каждое решение должно устраивать всех. Если договорённость принята, часть родителей может остаться недовольной. Задача коллектива — не устранить любое недовольство, а не допустить его перехода в давление, унижение или личные выпады. Фраза «Я вижу, что ты не согласен. Давай разберёмся, можем ли мы ещё что-то изменить» куда продуктивнее, чем попытка доказать, кто прав.

Полезно также помнить о собственных эмоциональных реакциях. Родительский чат или собрания часто становятся своеобразным тестом на нашу способность переносить критику, неопределённость, отказ и различие. Поэтому перед началом учебного года стоит спросить себя: как я реагирую, когда со мной не соглашаются? Могу ли я сказать «нет» без чувства вины? Способен ли я обсуждать проблему, не переходя на личности? Готов ли я принять, что не всё в классе будет организовано так, как сделал бы я?

И наконец, не стоит решать конфликты в момент наивысшего эмоционального напряжения. Если сообщение вызвало желание немедленно ответить резко, пауза — это не слабость, а навык саморегуляции. Несколько часов могут изменить позицию с «я должен поставить этого человека на место» на «я хочу понять, какой вопрос нам нужно решить».

Дети смотрят, как мы разговариваем между собой

В здоровой коммуникации мы говорим о конкретной ситуации, а не о характере человека. «Мне не подходит предложенный вариант, потому что он превышает сумму, которую я готов потратить» — оставляет пространство для диалога. «Вы всегда всё усложняете» — переводит разговор в личный конфликт.

Дети внимательно наблюдают за тем, как взрослые ведут себя друг с другом. Они учатся не только из наших слов об уважении, но и из того, как мы реагируем на несогласие, устанавливаем границы, признаём ошибки и говорим о людях, с которыми не согласны. Наша цель как родителей — не создать коллектив, в котором все думают одинаково. Куда важнее показать ребёнку модель зрелого взаимодействия: люди могут быть разными, не нравиться друг другу, иметь разные взгляды — и при этом договариваться, уважать границы и сотрудничать там, где их объединяет общая ответственность за детей.

дети психология конфликт родители школа общение

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