Питание без вины — психолог и эксперт по гастродипломатии Вероника Чекалюк

Можно ли изменить своё будущее, изменив то, как мы внутренне переживаем прошлое? И какое место в этом процессе занимает еда?

Люди привыкли воспринимать питание как биологическую потребность, систему калорий, белков, жиров и углеводов. Однако еда для человека никогда не была лишь топливом. Она связана с памятью, семейными традициями, чувством безопасности, вознаграждением, социальным статусом и даже представлением о собственной ценности.

Иногда мы едим не потому, что голодны, а потому, что психически истощены. Не потому, что нуждаемся в энергии, а потому, что ищем успокоения. Не потому, что хотим почувствовать вкус, а потому, что пытаемся хотя бы на несколько минут заглушить внутреннее напряжение. Вот и возникает вопрос: можно ли изменить пищевое поведение, изменив не только меню, но и внутренний сценарий, по которому мы живём?

Прошлое, которое остаётся на тарелке

В концепции Невилла Годдарда есть практика Revision, или пересмотра прошлого. Её суть заключается в том, чтобы мысленно вернуться к неприятному событию и представить его желаемое завершение. Годдард придавал этой практике метафизическое значение, связывая её с трансформацией реальности.

С научной точки зрения нет подтверждений тому, что воображение буквально переписывает объективное прошлое. Однако работа с воспоминаниями, их эмоциональным значением и нашими убеждениями может помогать менять отношение к пережитому.

Это особенно важно в сфере питания. Человек, которого в детстве заставляли доедать всё до последней ложки, может потерять связь с ощущением сытости. Тот, кого вознаграждали сладостями, может и во взрослом возрасте искать в десертах подтверждение любви или чувство комфорта. А тот, кого стыдили из-за веса, может годами воспринимать собственное тело как проблему, которую необходимо постоянно исправлять. Так формируются внутренние сценарии. Они не определяют нашу жизнь окончательно, но могут влиять на решения, привычки и эмоциональные реакции. Изменить этот сценарий означает не отрицать прошлое, а перестать автоматически воспроизводить его последствия.

Будущее, которое начинается до первого шага

Другая идея Годдарда заключается в представлении желаемого результата так, словно он уже стал частью твоей жизни. В популярных интерпретациях это называют «воспоминанием о будущем». Если применить эту идею к здоровому питанию, стоит представить не только желаемую внешность, но прежде всего качество жизни, к которому мы стремимся.

Представьте человека, который больше не воспринимает еду как врага. Он ест регулярно, чувствует голод и сытость, может наслаждаться десертом без вины, не наказывает себя за отклонения от плана и не превращает каждый приём пищи в моральный экзамен.

Важно спросить себя: как этот человек принимает решения? Как реагирует на стресс? Что делает, когда устал? Как относится к собственному телу после неудачного дня? Это способ конкретизировать поведение, которое можно постепенно воплощать в повседневной жизни.

Психологические исследования мысленного моделирования поведения свидетельствуют о том, что конкретное проигрывание будущих действий может помогать в подготовке к ним. При этом сама визуализация не гарантирует результата: ей нужны реалистичные цели, среда, поддержка и последовательные действия.

Питание: форма ментальной гигиены

Здоровое питание не должно превращаться в ещё один инструмент контроля над собой. Когда человек постоянно подсчитывает ошибки, делит продукты на морально правильные и неправильные и воспринимает каждое отклонение как поражение, стремление к здоровью может стать источником хронического напряжения.

Психическое благополучие требует другого подхода: достаточного питания, гибкости, внимания к потребностям тела и отказа от самонаказания.

Это не означает, что дисциплина не нужна. Напротив, зрелая дисциплина не зависит от ежедневного вдохновения. Она создаёт условия, в которых полезные решения становятся доступнее: планирование приёмов пищи, полноценный сон, движение, доступ к питательным продуктам и умение вовремя распознавать переутомление. Иногда самый важный шаг к здоровому питанию — не убрать определённый продукт, а перестать использовать еду как единственный доступный способ справиться с эмоциями.

Практика: пять минут для нового сценария

Попробуйте простое упражнение, которое сочетает рефлексию и планирование.

Первое. Вспомните ситуацию. Когда в последний раз вы ели автоматически, испытывая стресс, усталость или вину? Не обвиняйте себя. Попробуйте понять, какая потребность осталась неудовлетворённой в тот момент.

Второе. Пересмотрите реакцию. Представьте, как могли бы позаботиться о себе в этой ситуации: сделать паузу, полноценно поесть, попросить поддержки, отдохнуть или выбрать еду осознанно. Цель не в том, чтобы запретить себе есть из-за эмоций, а в том, чтобы расширить доступные способы заботы о себе.

Третье. Представьте будущий эпизод. В следующий раз, когда возникнет подобная ситуация, как вы хотели бы действовать? Проиграйте мысленно конкретную последовательность действий, включая возможные трудности.

Четвёртое. Превратите образ в решение. Определите один небольшой шаг, который можете сделать уже сегодня: подготовить полноценный обед, не пропускать приёмы пищи, лечь спать вовремя или найти другой способ снизить напряжение.

Пятое. Откажитесь от идеи совершенства. Если в следующий раз всё произойдёт не по плану, это не отменяет прогресса. Вы не обязаны действовать безошибочно, чтобы формировать более здоровые привычки.

Новая культура отношений с собой

Возможно, самое важное изменение в питании происходит тогда, когда мы перестаём задавать себе вопрос «Как заставить себя быть лучше?» и начинаем спрашивать «Какие условия помогут мне лучше о себе позаботиться?».

Это принципиально разные позиции. Первая часто основана на недовольстве собой. Вторая — на ответственности без унижения.

Идеи Годдарда можно использовать как метафору внутренней трансформации: прошлое не обязательно должно диктовать будущее, а образ желаемой жизни может стать ориентиром для сегодняшних решений.

Однако настоящее изменение происходит не только в сознании. Оно формируется на пересечении психологических установок, физиологических потребностей, социальной среды и ежедневных действий.

Еда может поддерживать здоровье, но не должна становиться способом доказать собственное достоинство. Тело не является проектом, который необходимо бесконечно исправлять. А забота о себе не требует наказания за каждую ошибку. Возможно, здоровое будущее начинается не с нового рациона, а с нового отношения к себе. И самое убедительное доказательство этого изменения — не то, что мы представляем перед сном, а то, как мы заботимся о себе на следующий день. Наслаждайтесь жизнью и будьте счастливы.