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Тренировки после родов — почему не стоит спешить с прессом и бегом
Медцентр

Тренировки после родов — почему не стоит спешить с прессом и бегом

Почему ранний пресс и бег после родов могут усилить диастаз и проблемы с тазовым дном. Когда возвращаться к нагрузкам и чем поможет пилатес.

Сюзанна Ревть-Иванив
Сюзанна Ревть-Иванив

тренер по пилатесу, специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению

Дата публикации
20 июля 2026 10:29
Тренировки после родов и восстановление живота — безопасный старт без пресса и бега. Советы тренера по пилатесу Сюзанны Ревть-Иванив
Восстановление после родов. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Социальные сети пестрят фото "до и после" и обещаниями плоского живота за несколько недель. В своей практике я каждый день вижу молодых мам, которые торопятся с тренировками после родов и потом расплачиваются за это диастазом или проблемами с тазовым дном. Почему я всегда прошу подождать с прессом и бегом и что стоит делать вместо этого?

Почему я не разрешаю клиенткам сразу качать пресс после родов?

Самый короткий путь к плоскому животу кажется очевидным — упражнения на пресс. В своей работе я вижу другое: классические скручивания, планки и другие упражнения с повышенным внутрибрюшным давлением негативно влияют на невосстановившиеся ткани.

Худшее, что можно сделать в погоне за плоским животом, — сразу начать качать пресс или бегать. Организм ещё не завершил восстановление, а лишняя нагрузка способна усилить диастаз, спровоцировать проблемы с тазовым дном и давление на внутренние органы.

Поэтому в первые недели я прошу клиенток забыть о прессе и сосредоточиться на глубоком мышечном корсете, который поддерживает внутренние органы, позвоночник и таз.

Когда можно начинать тренировки после родов?

Сроки зависят от течения беременности, родов и индивидуальных особенностей организма. Вот ориентировочный график, которым я руководствуюсь в работе с клиентками:

  • Первые дни после рождения ребёнка — прогулки и дыхательные упражнения, если нет противопоказаний.
  • После шестой недели (естественные роды без осложнений) — лёгкие тренировки, в частности пилатес, с согласия врача.
  • Через 8–10 недель — постепенное увеличение нагрузки, если восстановление проходит без осложнений.
  • Через 6–8 месяцев после кесарева сечения — бег, силовые упражнения и другие интенсивные нагрузки.

Этот график — лишь ориентир: каждая женщина восстанавливается в своём темпе, поэтому я всегда советую сверяться с врачом и не равняться на чужой опыт в соцсетях. После кесарева сечения или сложных родов организму нужно больше времени, поэтому в своей практике я прежде всего смотрю на рекомендации врача.

Почему я прошу молодых мам не спешить худеть

Одна из самых распространённых ошибок — желание как можно быстрее избавиться от набранного веса. Жёсткие диеты и чрезмерные тренировки только ухудшают ситуацию.

Организм молодой мамы одновременно восстанавливается после беременности, адаптируется к новому режиму жизни и часто обеспечивает грудное вскармливание. Это огромная нагрузка, и дополнительный стресс в виде изнурительных тренировок или дефицита калорий работает против женщины.

Поэтому в первые месяцы я предлагаю клиенткам прежде всего заботиться о здоровье. Лишние сантиметры подождут.

Как я использую пилатес для восстановления после родов

Одним из самых безопасных способов возвращения к физической активности я считаю пилатес. Его преимущество — работа с глубокими мышцами живота и тазового дна без чрезмерной нагрузки на организм.

Поперечная мышца живота работает как естественный корсет: именно она отвечает за поддержку внутренних органов и формирование талии. В пилатесе я активирую её через специальное рёберное дыхание, не создавая опасного давления внутри брюшной полости.

Правильное дыхание также помогает постепенно восстановить работу тазового дна, которое во время беременности и родов испытывает значительную нагрузку.

Почему восстановление после родов длится дольше, чем кажется

Женский организм не может вернуться к прежнему состоянию за несколько недель. Во время беременности меняются мышцы, связки, фасции, положение внутренних органов и гормональный фон, и всем этим системам нужно время.

Тело беременело и менялось 38–40 недель. Обратно этот путь невозможно пройти за четыре недели. Нормальный и безопасный период первичного восстановления архитектуры живота и таза длится примерно столько же, сколько сама беременность, — около девяти месяцев.

Именно в этот период постепенно восстанавливаются соединительные ткани, тазовое дно и белая линия живота. В моей практике спешка сегодня очень часто означает длительное лечение у гинеколога и реабилитолога завтра.

Когда можно возвращаться к бегу и силовым тренировкам после родов

Возвращение к интенсивным нагрузкам зависит от того, как именно проходили роды. В случае эпизиотомии или разрывов тканям нужно больше времени для заживления: преждевременные прыжки, бег или приседания с весом могут негативно влиять на процесс формирования рубцов и восстановление тазового дна.

После кесарева сечения ситуация ещё сложнее: это полноценная полостная операция. Даже если внешний шов выглядит хорошо уже через несколько недель, глубокие ткани могут восстанавливаться до шести месяцев, поэтому ранние интенсивные нагрузки повышают риск образования грыж и других осложнений.

В среднем я рекомендую возвращаться к бегу и силовым тренировкам после кесарева сечения не раньше чем через 6–8 месяцев и только после консультации с врачом.

Главное правило послеродового восстановления — не спешить. Забота о здоровье, постепенное возвращение к движению и внимательность к сигналам собственного тела помогут не только вернуть форму, но и сохранить женское здоровье на долгие годы.

Социальные сети пестрят фото "до и после" и обещаниями плоского живота за несколько недель. В своей практике я каждый день вижу молодых мам, которые торопятся с тренировками после родов и потом расплачиваются за это диастазом или проблемами с тазовым дном. Почему я всегда прошу подождать с прессом и бегом и что стоит делать вместо этого?

Почему я не разрешаю клиенткам сразу качать пресс после родов?

Самый короткий путь к плоскому животу кажется очевидным — упражнения на пресс. В своей работе я вижу другое: классические скручивания, планки и другие упражнения с повышенным внутрибрюшным давлением негативно влияют на невосстановившиеся ткани.

Худшее, что можно сделать в погоне за плоским животом, — сразу начать качать пресс или бегать. Организм ещё не завершил восстановление, а лишняя нагрузка способна усилить диастаз, спровоцировать проблемы с тазовым дном и давление на внутренние органы.

Поэтому в первые недели я прошу клиенток забыть о прессе и сосредоточиться на глубоком мышечном корсете, который поддерживает внутренние органы, позвоночник и таз.

Когда можно начинать тренировки после родов?

Сроки зависят от течения беременности, родов и индивидуальных особенностей организма. Вот ориентировочный график, которым я руководствуюсь в работе с клиентками:

  • Первые дни после рождения ребёнка — прогулки и дыхательные упражнения, если нет противопоказаний.
  • После шестой недели (естественные роды без осложнений) — лёгкие тренировки, в частности пилатес, с согласия врача.
  • Через 8–10 недель — постепенное увеличение нагрузки, если восстановление проходит без осложнений.
  • Через 6–8 месяцев после кесарева сечения — бег, силовые упражнения и другие интенсивные нагрузки.

Этот график — лишь ориентир: каждая женщина восстанавливается в своём темпе, поэтому я всегда советую сверяться с врачом и не равняться на чужой опыт в соцсетях. После кесарева сечения или сложных родов организму нужно больше времени, поэтому в своей практике я прежде всего смотрю на рекомендации врача.

Почему я прошу молодых мам не спешить худеть

Одна из самых распространённых ошибок — желание как можно быстрее избавиться от набранного веса. Жёсткие диеты и чрезмерные тренировки только ухудшают ситуацию.

Организм молодой мамы одновременно восстанавливается после беременности, адаптируется к новому режиму жизни и часто обеспечивает грудное вскармливание. Это огромная нагрузка, и дополнительный стресс в виде изнурительных тренировок или дефицита калорий работает против женщины.

Поэтому в первые месяцы я предлагаю клиенткам прежде всего заботиться о здоровье. Лишние сантиметры подождут.

Как я использую пилатес для восстановления после родов

Одним из самых безопасных способов возвращения к физической активности я считаю пилатес. Его преимущество — работа с глубокими мышцами живота и тазового дна без чрезмерной нагрузки на организм.

Поперечная мышца живота работает как естественный корсет: именно она отвечает за поддержку внутренних органов и формирование талии. В пилатесе я активирую её через специальное рёберное дыхание, не создавая опасного давления внутри брюшной полости.

Правильное дыхание также помогает постепенно восстановить работу тазового дна, которое во время беременности и родов испытывает значительную нагрузку.

Почему восстановление после родов длится дольше, чем кажется

Женский организм не может вернуться к прежнему состоянию за несколько недель. Во время беременности меняются мышцы, связки, фасции, положение внутренних органов и гормональный фон, и всем этим системам нужно время.

Тело беременело и менялось 38–40 недель. Обратно этот путь невозможно пройти за четыре недели. Нормальный и безопасный период первичного восстановления архитектуры живота и таза длится примерно столько же, сколько сама беременность, — около девяти месяцев.

Именно в этот период постепенно восстанавливаются соединительные ткани, тазовое дно и белая линия живота. В моей практике спешка сегодня очень часто означает длительное лечение у гинеколога и реабилитолога завтра.

Когда можно возвращаться к бегу и силовым тренировкам после родов

Возвращение к интенсивным нагрузкам зависит от того, как именно проходили роды. В случае эпизиотомии или разрывов тканям нужно больше времени для заживления: преждевременные прыжки, бег или приседания с весом могут негативно влиять на процесс формирования рубцов и восстановление тазового дна.

После кесарева сечения ситуация ещё сложнее: это полноценная полостная операция. Даже если внешний шов выглядит хорошо уже через несколько недель, глубокие ткани могут восстанавливаться до шести месяцев, поэтому ранние интенсивные нагрузки повышают риск образования грыж и других осложнений.

В среднем я рекомендую возвращаться к бегу и силовым тренировкам после кесарева сечения не раньше чем через 6–8 месяцев и только после консультации с врачом.

Главное правило послеродового восстановления — не спешить. Забота о здоровье, постепенное возвращение к движению и внимательность к сигналам собственного тела помогут не только вернуть форму, но и сохранить женское здоровье на долгие годы.

здоровье женское здоровье реабилитация бег пресс роды

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