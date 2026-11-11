Укрытия для бизнеса — кто должен платить за безопасность людей

Безопасность людей не может быть предметом торга. Но когда государство устанавливает новые требования к защите работников и посетителей предприятий, возникает вполне закономерный вопрос: кто и за чей счёт обеспечит их выполнение?

Украинский бизнес уже работает в условиях войны, несёт прямые убытки от обстрелов, восстанавливает разрушенное, поддерживает работников и платит налоги. Теперь перед ним возникает ещё одна задача — обеспечить работу в соответствии с новыми правилами реагирования на воздушные угрозы. Речь идёт о решениях, которые потенциально затрагивают значительную часть почти двух миллионов субъектов хозяйствования.

Я поддерживаю необходимость понятных правил безопасности, развития систем оповещения и создания доступной инфраструктуры гражданской защиты. Но убеждён: вводя новые обязанности, государство должно объяснить не только то, что должен сделать работодатель, но и то, какую поддержку, инфраструктуру и реальные предпосылки для выполнения этих требований оно обеспечит само.

Новые правила — старые проблемы

В сентябре 2026 года вступило в силу постановление правительства № 1092, которое, в частности, определяет условия работы предприятий во время «жёлтого» уровня воздушной угрозы. При наличии укрытия или надлежащим образом оборудованного безопасного пространства предприятие может продолжать деятельность. Для тех, у кого нет таких условий, предусмотрели переходный период до 4 декабря.

В конце октября правительство признало необходимость корректировки этого подхода. После консультаций с бизнесом были представлены предложения о продлении сроков, дифференциации требований в зависимости от количества людей на объекте и возможности пользоваться укрытиями за пределами предприятия.

Согласно представленному правительством плану, до 4 марта 2027 года военные администрации должны собрать информацию о выполнении предприятиями требований безопасности. После её анализа правительство будет определять дальнейшие решения. При этом предложенные изменения ещё должны быть нормативно закреплены.

Это важный шаг навстречу предпринимателям. Но он не отвечает на главный вопрос: где бизнес возьмёт средства на выполнение новых требований и какую часть финансовой ответственности возьмут на себя государство и громады?

Ведь проблема укрытий возникла не в сентябре этого года. Она остаётся одним из самых сложных вопросов гражданской защиты на протяжении всего периода полномасштабной войны.

Миллиарды и результаты

По данным Министерства внутренних дел, в начале 2022 года в Украине учитывали около 20,5 тысячи защитных сооружений. В феврале 2024-го сообщалось уже о более чем 60 тысячах объектов фонда защитных сооружений разных типов. Однако увеличение их количества не означает, что все они являются полноценными убежищами или обеспечивают одинаковый уровень защиты.

Официальный отчёт о реализации Стратегии развития фонда защитных сооружений свидетельствует: в начале 2025 года на подконтрольной Украине территории учитывали 62 655 таких объектов. Их общей вместимости хватало для укрытия примерно 48,8% населения. Причём только 17,5% населения могли разместиться в убежищах, противорадиационных укрытиях и сооружениях двойного назначения. Остальные места для защиты населения обеспечивали простейшие укрытия.

В течение 2025 года фонд пополнили ещё 3455 объектов вместимостью 571 430 человек. В то же время из-за расширения временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий общее количество объектов на подконтрольной территории уменьшилось по сравнению с показателем 2024 года на 3952.

Государство и громады не сидели сложа руки. В развитие защитной инфраструктуры вложены значительные средства. Но масштабы этих расходов и достигнутые результаты требуют отдельного внимания.

По данным Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, в течение 2023 года работы на 6828 объектах гражданской защиты выполнили на сумму около 9,19 млрд грн. В сообщении о результатах 2023 года и начала 2024-го речь шла уже о 7165 приведённых в надлежащее состояние укрытиях и более чем 9 млрд грн расходов. Эти суммы нельзя складывать, поскольку они в значительной степени описывают одни и те же работы.

По сообщениям киевских городских властей, в 2022–2025 годах на строительство, ремонт и обустройство укрытий столица выделила около 7 млрд грн. В Киеве функционируют более 4300 укрытий разных типов.

Отдельное направление — защита учебных заведений. В 2024 году на ремонт и строительство школьных укрытий было предусмотрено 7,5 млрд грн, в 2025-м — ещё 6,2 млрд грн.

Эти показатели относятся к разным бюджетам, программам и периодам, частично пересекаются и не дают оснований механически вычислять общую сумму государственных расходов. Но они убедительно свидетельствуют о масштабе уже осуществлённых вложений.

И одновременно — о масштабе нерешённой проблемы.

Если за годы войны сеть укрытий до сих пор не обеспечивает всех людей, проблему невозможно решить лишь введением дополнительных обязанностей для работодателей. Нужна системная государственная политика развития гражданской защиты.

Я не ставлю под сомнение обязанность предприятий заботиться о безопасности своих работников и посетителей. Вопрос в другом: как эта обязанность должна соотноситься с ответственностью государства и громад за создание доступной защитной инфраструктуры?

Бизнес под ударами и с убытками

Украинские предприятия продолжают работать под российскими ударами. Восстанавливают повреждённые помещения, закупают оборудование, обеспечивают энергетическую автономность, сохраняют рабочие места и платят налоги.

По оценке Министерства экономики и окружающей среды Украины, ежегодные потери основных средств бизнеса вследствие войны могут составлять 4–10 млрд долларов и более. Речь идёт о разрушении зданий, оборудования и других активов предприятий, а не о полном объёме экономических потерь.

Масштаб общего экономического удара ещё больше. В феврале 2026 года KSE Institute оценил текущие и прогнозируемые косвенные потери украинской экономики до конца года примерно в 1,7 трлн долларов потерянной выручки и 0,6 трлн долларов потерянной добавленной стоимости. Это показатели всей экономики, а не только частного бизнеса, и они не суммируются с оценками материальных разрушений.

На таком фоне новые расходы на защитную инфраструктуру могут стать для многих предприятий чрезвычайно серьёзной нагрузкой. И дело совсем не в нежелании бизнеса защищать людей. Дело в разнице между обязанностью, которую необходимо выполнить, и реальными возможностями.

Не каждое предприятие имеет собственную землю, достаточные финансовые ресурсы, доступ к подземному пространству или техническую возможность строить защитные сооружения. Не каждый арендатор может самостоятельно перестроить помещение. И далеко не каждая громада имеет достаточное количество доступных укрытий для работников и посетителей местных предприятий.

Единый срок и единое требование не означают равных возможностей для их выполнения.

Если ближайшее укрытие расположено за пределами реальной пешеходной доступности, не вмещает всех людей или до него невозможно добраться при имеющемся характере угрозы, это уже не только вопрос внутренней организации предприятия. Это вопрос планирования и развития системы гражданской защиты.

Государство не может ограничиться установлением требований. Оно должно обеспечивать условия, при которых их можно выполнить.

Потенциальный масштаб расходов

По данным Государственной службы статистики, в 2025 году в Украине действовало почти два миллиона субъектов хозяйствования — 1 млн 989,5 тыс. При этом достоверной общенациональной статистики о том, какая часть предприятий не имеет надлежащего доступа к укрытиям или безопасным пространствам, нет.

Необходимо различать обустройство безопасного пространства в существующем здании, использование соседнего укрытия, приобретение мобильного сооружения и строительство полноценного убежища. Это решения с принципиально разной стоимостью, техническими требованиями и сроками реализации.

Но даже ориентировочные рыночные цены позволяют понять масштаб потенциальных расходов.

По обнародованным в конце октября данным производителей, которые приводит «Бизнес Цензор», мобильные укрытия вместимостью до 50 человек стоят от 2,7 до 4,7 млн грн без доставки и монтажа. Сооружение на 100 человек — около 9 млн грн. По другим рыночным предложениям, стоимость компактного укрытия на шесть человек составляет примерно 1,3 млн грн.

Изготовление отдельного мобильного сооружения может длиться около пяти дней, а монтаж — ещё три-пять. При этом у некоторых производителей очередь на выполнение заказов достигает двух-трёх месяцев с момента предоплаты. И это без учёта времени, необходимого для выбора места, решения технических и организационных вопросов.

Попробуем оценить лишь один из возможных сценариев.

Если бы отдельное мобильное укрытие понадобилось 5% украинских субъектов хозяйствования, речь шла бы почти о 100 тысячах объектов. При условной стоимости 1,3 млн грн за сооружение на шесть человек общая сумма составила бы около 129 млрд грн. При доле 10% — уже примерно 259 млрд грн.

Подчёркиваю: это не прогноз фактических расходов и не утверждение, что каждое предприятие должно приобрести отдельное укрытие. Модель не учитывает возможности использования существующей инфраструктуры, совместного пользования защитными сооружениями, обустройства безопасных пространств в зданиях и государственной поддержки.

Однако даже такой условный расчёт демонстрирует, каких масштабов может достичь финансовое бремя, если значительному количеству предприятий придётся самостоятельно создавать новую защитную инфраструктуру.

Для кофейни, салона красоты, небольшого магазина или частного кабинета приобретение укрытия за миллион или несколько миллионов гривен может оказаться непосильным. Особенно если предприниматель арендует помещение, не владеет прилегающей землёй или вообще не имеет физической возможности установить защитное сооружение.

Поэтому требование обеспечить безопасность людей обоснованно. А вот предположение, что каждый субъект хозяйствования способен самостоятельно создать необходимую инфраструктуру, — нет.

От требований — к общей ответственности

Я призываю Кабинет Министров Украины, Министерство внутренних дел, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерство экономики и окружающей среды, органы местного самоуправления к выработке совместных решений.

1. Обеспечить государственную и местную поддержку обустройства укрытий.

Необходимы механизмы софинансирования для малого и среднего бизнеса: грантовые программы, целевые компенсации, льготное кредитование и другие инструменты помощи. Особое внимание следует уделять прифронтовым громадам, где угрозы выше, а финансовые возможности предприятий нередко значительно меньше.

Предлагаю рассмотреть конкретную модель распределения расходов: 30% — государство, 30% — местная власть, 40% — бизнес. Также считаю целесообразным распространить программу «Доступные кредиты 5–7–9%» на строительство защитных сооружений.

2. Развивать сеть доступных укрытий общего пользования.

Государство и громады должны определить территории, где не хватает защитной инфраструктуры, обеспечить её обустройство, надлежащее содержание и реальную доступность для населения, работников и посетителей предприятий.

Если малый бизнес не может обустроить собственное укрытие, он должен иметь возможность пользоваться доступным защитным сооружением, соответствующим установленным требованиям.

3. Ввести прозрачный механизм совместного пользования укрытиями.

Нужны понятные правила заключения договоров, распределения расходов на содержание, ответственности за техническое состояние сооружений и обеспечения доступа к ним во время воздушной тревоги.

Во многих случаях одно надлежащим образом оборудованное защитное сооружение для нескольких предприятий может быть значительно более эффективным решением, чем требование к каждому создавать отдельный объект.

4. Установить реалистичные сроки и дифференцированные требования.

Необходимо учитывать размер предприятия, количество работников и посетителей, тип здания, технические возможности и реальную доступность укрытий.

Следует различать ситуации, когда безопасное пространство можно обустроить в существующем помещении, и случаи, требующие сложных проектных решений, капитальных работ или строительства нового защитного сооружения.

Отдельная проблема — разрешительные процедуры, выделение места под укрытие, согласование с местной властью и очереди на производство. Даже если переходный период продлят, предприятия, которым придётся с нуля оформлять разрешения и строить укрытия, могут не уложиться в новые сроки.

5. Обеспечить правовую определённость для арендованных помещений.

Нужны чёткие правила распределения обязанностей и расходов между собственниками недвижимости, арендаторами, балансодержателями и органами местного самоуправления. Нельзя требовать от арендатора выполнения работ, на которые у него нет юридических полномочий или технической возможности.

6. Не допустить формального согласия на работу под давлением экономических обстоятельств.

Согласие работников продолжать работу во время воздушной угрозы не освобождает работодателя от обязанности обеспечить надлежащие условия безопасности. Работники должны получать понятную информацию о рисках, знать порядок действий во время воздушной тревоги и иметь реальную возможность воспользоваться определённым безопасным местом.

7. Обеспечить прозрачность государственных расходов на защитную инфраструктуру.

Государство должно открыто отчитываться, сколько укрытий построено, реконструировано и отремонтировано, каковы их вместимость и техническое состояние. Не менее важно знать, действительно ли они доступны людям, сколько средств потрачено на их обустройство и содержание и из каких источников профинансированы эти работы.

Главный критерий — не количество объектов в отчётах, а количество людей, которые действительно могут ими воспользоваться. И не только в целом по стране, но и в каждой конкретной громаде.

8. Вести системный диалог с бизнес-ассоциациями.

Требования, создающие значительную финансовую и организационную нагрузку, должны обсуждаться с предпринимателями до их введения.

Во время таких консультаций необходимо оценить регуляторное влияние новых требований, расходы на их выполнение и возможные альтернативные решения. Отдельного внимания требуют последствия для занятости, доступности услуг и экономической активности громад.

Начало такого диалога уже положено. Теперь важно, чтобы он завершился не только отсрочкой, но и конкретными механизмами выполнения требований.

Я убеждён, что безопасность людей и стабильная работа предприятий не противоречат друг другу. Но бизнес не может бесконечно компенсировать за свой счёт все пробелы государственной и муниципальной инфраструктуры.

Устанавливая обязанности для бизнеса, государство должно брать на себя ответственность за создание условий, в которых эти обязанности реально выполнить.

Потому что безопасность людей — общая ответственность. И финансовая ответственность за неё тоже должна быть общей.