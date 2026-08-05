Торговельний дефіцит України — що означає сервісно-військова економіка. Олексій Кущ

За первые шесть месяцев 2026 года дефицит торгового баланса Украины вырос до 31,5 миллиарда долларов, что на 44 процента больше, чем в прошлом году. При таком темпе дефицит может превысить 60 миллиардов долларов в год — 30 процентов ВВП. Это сигнал о системном экономическом кризисе, который трансформирует украинскую экономику в модель, зависимую от постоянного внешнего финансирования.

Почему экспорт стагнирует, а импорт стремительно растет

Экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился несущественно — лишь на 4,6 процента до 19,8 миллиарда долларов. Но главная проблема заключалась в сверхвысокой динамике роста импорта, который увеличился на 25,7 процента до 51,3 миллиарда долларов. Проще говоря, импорт растет в 5,5 раза быстрее, чем экспорт.

Структура экспорта говорит о потере конкурентоспособности. Аграрная продукция, преимущественно сырье, составляет 12,5 миллиарда долларов с ростом на 11,3 процента. Металлургия упала на 4,8 процента до 2,15 миллиарда долларов. Минеральные продукты упали на 14 процентов до 1,25 миллиарда. Машиностроение — почти уничтожено, всего 0,8 миллиарда долларов с падением на 25,1 процента.

Импорт, с другой стороны, растет в секторах, где Украина теряет экспорт. Машиностроение импортирует 20,65 миллиарда долларов с ростом на 40 процентов. Минеральные продукты импортируются на 7,47 миллиарда с ростом на 45,1 процента. Химическая продукция — 6,81 миллиарда долларов. Продовольствие — 4,48 миллиарда. Металлургия — 2,24 миллиарда.

Это прямолинейная замена экспорта импортом в каждом ключевом секторе экономики.

Какую роль логистический кризис играет в усилении дефицита

Одесские порты практически остановили работу, хотя через них проходило более 50 процентов экспорта аграрной продукции и горно-металлургического комплекса. Один день остановки портов означает потерю не менее 50 миллионов долларов экспортной выручки.

Горно-обогатительные комбинаты прекратили работу. Простой Полтавского ГОКа означает потерю примерно 40 миллионов долларов в месяц.

В последние годы наблюдалось постепенное замещение экспорта металлургических полуфабрикатов железной рудой. С одной стороны, это потеря добавленной стоимости. С другой — металлургические компании получали хотя бы поток валютной выручки, который позволял им держаться на плаву. Сейчас эта система сломана.

Как энергетический кризис усиливает торговый дефицит

Логистический кризис накладывается на энергетический. Цены на электроэнергию выросли на 22,3 процента, тарифы на передачу — на 53,1 процента. В таких условиях крупные предприятия не могут конкурировать на мировом рынке. Три кризиса накладываются один на другой: логистика, железная дорога, энергетика. Результат — системная экономическая блокада для экспортеров.

Почему НБУ повысил учетную ставку

На этом фоне Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 15,5 процента. НБУ сообщил: "Правление приняло решение повысить учетную ставку с учетом устойчивого усиления фундаментального ценового давления и более существенного ускорения общей инфляции до конца года".

Регулятор также отметил: "В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста расходов бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы".

Но выступить против этого валютным инструментом невозможно. Повышение учетной ставки — это лишь паление бинтов на тонущем корабле.

Какую новую модель экономики прогнозирует НБУ

НБУ ожидает структурное изменение экономики Украины. Ее будущее будет базироваться не на экспорте аграрной продукции и товаров горно-металлургического комплекса, а на производстве оружия за средства внешних партнеров.

Как заявили в НБУ: "Этот фактор фундаментально изменит парадигму как экономического роста, так и функционирования валютного рынка страны".

Регулятор ожидает "увеличения потребностей в импорте компонентов для производства вооружений и соответственно расширения структурного спроса на иностранную валюту, что потребует наращивания интервенций НБУ для удовлетворения потребностей экономики и одновременно сохранения устойчивости валютного рынка. Посредническая роль НБУ на валютном рынке усилится".

Результат виден в цифрах: дефицит торгового баланса может вырасти до 40 процентов ВВП, импорт — до 60 процентов ВВП. Такие космические показатели означают, что экономика живет почти полностью за счет импорта.

Что означает сервисно-военная модель для Украины

Таким образом, мы наблюдаем ключевую структурную трансформацию. В этой новой парадигме значение экспортных сырьевых отраслей будет постепенно нивелироваться, но не за счет увеличения уровня добавленной стоимости в реальном секторе, а за счет превращения экономики в сервисно-военную.

У этой экономики будут две опоры. Во-первых, сектор услуг, который будет формироваться за счет выплат зарплат в бюджетном секторе и социальных трансфертов в зависимости от внешней бюджетной поддержки. Во-вторых, сектор ОПК, который будет зависеть от программ вроде Ukraine Support Loan.

В этой модели дефицит торгового баланса продолжит расти. Сектор услуг будет опираться на импортные товары. Сектор ОПК — на импортные комплектующие. НБУ вместо экспортеров будет становиться ключевым продавцом валюты на валютном рынке.

Рынок труда сузится либо до сектора услуг, либо до сектора ОПК. Широкую палитру экономической активности прошлым правительствам создать не удалось. Благодаря развитию программ переработки сырья и малой сетевой индустриализации все могло быть иначе, но этого не произошло.

Сейчас шансов на такую инклюзивную модель развития стало еще меньше. Украинская экономика постепенно становится сервисно-военной машиной, зависимой от постоянных потоков внешнего финансирования. Торговый дефицит в 40 процентов ВВП — это не прогноз на далекое будущее, это реальность, которая приближается.