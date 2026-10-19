Кадровый голод в Украине — как профтехи готовят специалистов. Татьяна Коврига, директор GoGlobal

Кадровый голод в Украине уже наступил. Он не ждёт завершения войны и не зависит от того, когда начнётся восстановление. По приведённым данным, 39% аграрных компаний уже сейчас не могут найти нужных специалистов. Сезон не перенесёшь, техника ломается, а ремонтировать её некому.

Не хватает людей с нужными навыками. Рынку труда уже сегодня нужны те, кого учебные заведения не успевают выпускать: механики, электрики, операторы, логисты. И эта потребность будет только расти.

Рынок не ждёт

Меня беспокоит, что разговор о профессионально-техническом образовании до сих пор откладывают на потом: вот закончится война, тогда и будем восстанавливать. Но восстановление уже идёт. Агросектор работает, энергетику ремонтируют, логистика не останавливается. Всё это держится на людях, которых не хватает именно сейчас.

Профтехучилища и колледжи готовят именно тех специалистов, которых ищет производство: по обслуживанию техники, агросектору, транспорту, электротехнике. Дипломами экономистов или юристов эти вакансии не закроешь. И чем дольше мы воспринимаем профтехобразование как запасной вариант, тем глубже становится разрыв между тем, что нужно рынку, и тем, что умеют выпускники.

Что можно сделать быстро

Менять систему профтехобразования изнутри долго. Кадровый голод долго ждать не может. Поэтому мы в GoGlobal в рамках Skills4Recovery поддерживаем 50 учебных заведений и работаем точечно: там, где учебное заведение и местный бизнес уже знают, что им нужно.

Учебные заведения сами подают заявки, сами формулируют потребности и сами отвечают за результат. Мы не спасаем их, а инвестируем в их способность развиваться. Это партнёрство, в котором каждая сторона понимает, зачем она это делает.

Как это выглядит на практике

В Карловке Полтавской области профтехучилище №50 модернизирует учебную кухню-лабораторию. Новым пространством будут пользоваться более 120 учащихся, среди них группа из 15 учеников с особыми образовательными потребностями, которых сопровождает команда специалистов. Для 8 выпускников уже гарантировано трудоустройство по договору с ООО «Ланновская МТС». Аграрные предприятия-партнёры будут получать подготовленных специалистов. Кроме того, на базе учебного заведения пройдут переподготовку 66 взрослых: внутренне перемещённые лица и работники агроиндустрии. Здесь обучение уже работает на конкретные рабочие места.

В Александрийском профессиональном аграрном лицее вместе с четырьмя аграрными предприятиями создают практику «AGRO DRONE SCOUT». Ученики будут учиться планировать полёты, проводить аэрофотосъёмку, анализировать цифровые данные и выявлять проблемные участки полей на реальных угодьях. Присоединятся около 20 учеников, 5 мастеров производственного обучения и ветераны. Работодатели смогут влиять на содержание подготовки и формировать кадровый резерв. Бизнес здесь не ждёт готовых выпускников, а помогает их обучать.

На Волыни профтехучилище развивает центр Smart Energy Hub для подготовки специалистов по электротехнике и возобновляемой энергетике. Студенты будут учиться на действующей солнечной станции, а вместе с работодателями учебное заведение будет расширять дуальное образование и стажировки. Пространство будет работать также для ветеранов, ВПЛ и тех, кто ищет работу: они смогут быстро освоить востребованные профессии. Квалификационный центр поможет официально подтверждать приобретённые компетенции.

В Гадяче Полтавской области профтехучилище создаёт доступное пространство для обучения профессии «Пчеловод» ветеранов, участников боевых действий и людей с инвалидностью. За последние два года здесь обучались около 182 ветеранов и участников боевых действий. Часть выпускников основала собственные пасеки или развила семейное дело. Для человека, который ищет новое занятие после службы, это быстрый путь к собственному делу.

Выбор профессии тоже должен быть осознанным

Чтобы в профтехучилища приходили люди, которые действительно хотят там учиться, молодёжь должна увидеть профессию до поступления, а не после. В Сновской громаде Черниговской области центр карьеры даёт ученикам 8–11 классов и студентам возможность попробовать профессию с помощью VR, цифровых симуляций и 360°-контента, а затем встретиться с работодателем.

Что требуется от государства и бизнеса

Отдельные примеры не заменят системных изменений. Государство должно чётко показать, где сейчас больше всего вакансий и какие навыки нужны. Бизнес должен входить в образование: предлагать стажировки, участвовать в учебных программах, формировать запрос на конкретных специалистов. Учебные заведения должны получать свободу и ответственность, а не только инструкции сверху.

Каждый модернизированный колледж — это конкретные люди, которые получат работу. Выпускник с актуальными навыками получает собственную перспективу, бизнес закрывает кадровый дефицит, а страна получает ещё один кирпичик восстановления.

Восстановление Украины начнётся не с бетона, а с людей, которые умеют с ним работать. Готовить их нужно уже сейчас, пока идёт война, а не после неё.