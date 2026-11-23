Украинская экономика рискует столкнуться со спадом производства на фоне ускорения инфляции. Энергетический шок и удорожание логистики увеличивают расходы бизнеса, а жесткая монетарная политика, на мой взгляд, не устраняет главных причин ценового давления.

По моей оценке, в этом году ВВП Украины может сократиться на 0,5–1%, а инфляция — ускориться до 12–12,5%. Такое сочетание создает риск стагфляции: экономического спада на фоне высоких темпов роста цен.

Падение ВВП может быть зафиксировано по итогам четвертого квартала 2026 года и первого квартала 2027 года. Сокращение реального ВВП два квартала подряд обычно называют технической рецессией.

Инфляция, которая измеряется двузначными числами, называется галопирующей.

Рецессия на фоне галопирующей инфляции = стагфляция.

Почему в Украине ускоряется инфляция

НБУ отмечает, что в октябре 2026 года инфляция ускорилась до 11,0% в годовом выражении. За месяц цены выросли на 1,8%. Регулятор ссылается на данные Государственной службы статистики Украины.

Как удорожание топлива влияет на цены

По данным, которые приводит НБУ, инфляция топлива достигла 53,9% в годовом выражении.

В течение месяца больше всего подорожали дизельное топливо и автогаз. Дизельное топливо — вследствие роста мировых цен, осложнения импорта и повышенного спроса со стороны владельцев генераторов. Автогаз — в результате сокращения предложения из-за повреждения газонаполнительных станций, логистических ограничений импорта, а также удорожания пропана и бутана в Европе, вызванного нарушением поставок и сезонным ростом спроса.

Почему дорожают продукты питания

Рост цен на сырые продукты питания незначительно ускорился — до 6,8% в годовом выражении.

Овощи борщового набора дорожали быстрее на фоне меньших урожаев и более высоких расходов на хранение, а сахар — в ожидании снижения производства из-за сокращения площадей под сахарной свеклой до минимума за 35 лет.

Рост цен на бананы ускорился из-за удорожания импортной логистики на фоне блокирования морских портов.

Снижение цен на курятину замедлилось из-за увеличения производственных расходов вследствие перебоев с электроснабжением и массового перехода птицефабрик на дизельные генераторы.

Дополнительно сказывался дефицит рабочей силы, который привел к сокращению производства частью хозяйств. В то же время цены на яйца снизились после резкого роста в сентябре. Также в годовом выражении подешевели огурцы на фоне высокой базы сравнения.

Что происходит с базовой инфляцией

Базовая инфляция существенно выросла — до 9,7% в годовом выражении.

Темпы роста цен на обработанные продукты питания ускорились до 11,1% в годовом выражении. Быстрее росли цены на кисломолочные продукты — из-за замедления падения цен на молочное сырье, увеличения логистических расходов и затрат на топливо. Существенно выросли цены и на сыры вследствие удорожания сырья, обусловленного высоким внешним спросом на сухое обезжиренное молоко, а также сокращения импорта продукции из-за ударов по логистической инфраструктуре.

Продолжали расти цены на кондитерские изделия на фоне существенного удорожания основных ингредиентов — сахара и молочного сырья. Цены на продукты холодного хранения, в частности пельмени, повышались из-за увеличения производственных расходов вследствие перебоев с электроснабжением и перехода на дизельные генераторы.

В то же время рост цен на подсолнечное масло замедлился как благодаря удешевлению подсолнечника на внутреннем рынке на фоне нового урожая, так и из-за проблем с экспортом масла.

Рост цен на непродовольственные товары заметно ускорился — до 5,1% в годовом выражении. Наибольший вклад внесло удорожание лекарств из-за более высоких расходов дистрибьюторов на логистику, аренду меньших складских помещений и энергообеспечение после уничтожения складов. Также быстрее, чем в сентябре, дорожали электроника, бытовая техника, средства гигиены, бытовая химия и бумажные изделия. Цены на электронику росли из-за мирового дефицита чипов памяти, а потери товарных запасов вследствие разрушений ускоряли перенос более высоких мировых цен на внутренний рынок.

Темпы роста цен на услуги также ускорились — до 14,6% в годовом выражении. Весомым фактором стало повышение тарифов на мобильную связь. Быстрее дорожали и медицинские услуги больниц, и диагностические услуги. На фоне усиления внутренней миграции продолжала дорожать аренда жилья.

Как меняются административно регулируемые цены

Рост административно регулируемых цен ускорился до 14,2% в годовом выражении.

Такая динамика была обусловлена прежде всего повышением тарифов на водоснабжение и удорожанием алкогольных напитков. При этом годовые темпы роста цен на табачные изделия замедлились.

По оценке НБУ, ценовое давление будет усиливаться до начала 2027 года.

Промышленная инфляция — данные Госстата

Отдельно стоит обратить внимание на промышленную инфляцию — динамику цен производителей промышленной продукции. На мой взгляд, этот фактор недостаточно учтен в подходе НБУ, хотя он существенно влияет на потребительские цены.

Согласно приведенным данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в Украине в сентябре 2026 года снизились на 2,8% по сравнению с августом. При этом в годовом выражении — по сравнению с сентябрем 2025 года — промышленная инфляция ускорилась до 38,4%:

За месяц: снижение на 2,8% по сравнению с августом 2026 года.

снижение на 2,8% по сравнению с августом 2026 года. В годовом выражении — сентябрь 2026 года к сентябрю 2025 года: рост на 38,4%.

рост на 38,4%. Главная причина месячного снижения: удешевление продукции в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — цены там упали на 6,8%.

Промышленная инфляция отражает удорожание факторов производства и формирует тенденцию к росту себестоимости готовой продукции.

Почему жесткая монетарная политика может усиливать ценовое давление

На мой взгляд, в этих условиях попытка НБУ затормозить инфляцию повышением учетной ставки — это, условно говоря, попытка потушить пожар керосином. Проценты по кредитам увеличивают расходы бизнеса и ускоряют рост цен. А попытка с помощью жесткой монетарной политики «отсечь избыточный спрос» повисает в воздухе: «избыточного спроса» в нашей экономике уже не осталось.

Таким образом, в условиях внешнего энергетического шока, логистического и транспортного кризиса, значительных военных рисков и кризиса на рынке труда действующая монетарная политика НБУ лишь усиливает инфляционные тенденции. А рост цен производителей с определенным временным лагом неизбежно будет переноситься на потребительские цены.

Когда ожидать пика инфляции

По моей оценке, стоит ожидать выхода инфляции на пик в феврале–марте 2027 года.

Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от мировых цен на топливо, темпов деиндустриализации украинской экономики и накопительного эффекта регуляторных ошибок НБУ.

Как ни парадоксально это звучит, затормозить инфляцию в Украине в таких условиях сможет лишь существенная рецессия — если она будет сопровождаться увеличением внешней финансовой помощи, которая компенсирует потерю внутренних доходов. Иначе рецессия станет проинфляционным, а не дезинфляционным фактором.