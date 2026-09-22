Атаки на порты — потери украинских аграриев. Катерина Романюк менеджерка Linemedia

Морские порты — гораздо больше, чем просто логистика. Для тысяч украинских фермеров это прямая связь между выращенным урожаем и деньгами за него. В 2026 году эта связь находится под постоянным ударом: атаки на портовую инфраструктуру стали почти ежедневными. Разбираемся, сколько уже потеряно, почему альтернативные маршруты не спасают и что может сделать отдельное хозяйство.

Насколько участились атаки на порты?

Динамика удручает. После завершения зерновой сделки в июле 2023 года удары по портам резко активизировались. В 2024 году зафиксировано 36 атак, в 2025-м — почти сотня. А 2026-й побил все антирекорды: по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, только за первое полугодие порты подверглись более чем 180 атакам. По данным Минразвития, в первом квартале 2026 года порты страдали от ударов в среднем каждые пять дней.

Отдельно выросло количество дроновых атак. По данным АМПУ, в этом году их число подскочило более чем в 10 раз по сравнению с 2025-м. В апреле на логистическую инфраструктуру направили более 500 ударных беспилотников.

Несмотря на это, порты работают. За первое полугодие 2026 года они обработали около 40 млн тонн грузов, из которых более 20 млн тонн — зерновые. Но каждая пауза, каждая воздушная тревога создаёт риски для персонала, судов и грузовых операций.

Почему порты так важны именно для фермера?

Морской транспорт — ключевой канал экспорта агропродукции. Он позволяет перевозить большие объёмы зерновых и масличных на дальние расстояния по конкурентной цене. Особое значение имеют порты Большой Одессы — Одесса, Черноморск и Южный. Одну цифру достаточно привести, чтобы показать их роль: только в январе 2026 года через порты Одесской области экспортировали 3,7 млн тонн зерновых, масличных и продуктов переработки — около 89% всего объёма экспорта этой продукции.

Когда работа портов ограничивается, грузы направляются на железную дорогу, автотранспорт и дунайские порты. Эти маршруты важны, но заменить глубоководные порты Чёрного моря не способны. По оценке заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, даже после максимального расширения альтернативные пути заберут лишь 50–55% прежних объёмов. Кроме того, они увеличивают логистические расходы примерно на 45–50 долларов за тонну.

Вывод прост: полноценной замены портам Одесской области сегодня нет. Поэтому их стабильная работа — вопрос выживания для агрария, а для экспортёров это вовсе не абстрактная тема.

Сколько уже потеряно?

Цифры поражают масштабом. По данным Министерства развития общин и территорий, по состоянию на июнь 2026 года с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено 966 объектов портовой инфраструктуры и более 200 гражданских судов. Прямой ущерб портовой инфраструктуре уже превысил 1,5 млрд долларов.

Но физические разрушения — лишь часть проблемы. Сокращаются сами экспортные возможности: в июне 2026 года украинская сторона оценивала вероятное падение ежемесячного экспорта зерна примерно с 6 до 4 млн тонн из-за перебоев в работе портов. По прогнозу, в случае длительного нарушения морского экспорта потенциальные потери агросектора в 2026 году могут достичь 1,5–3 млрд долларов.

Какие потери не видны сразу?

Прямые разрушения — лишь верхушка айсберга. Есть ещё три группы последствий, которые бьют по фермеру не так заметно, но не менее болезненно.

Первая — более дорогая логистика и хранение. Когда грузы идут в обход моря, увеличиваются расстояние, количество перегрузок и себестоимость доставки. Если продукцию не удаётся вовремя отгрузить, она дольше лежит на элеваторах, а это расходы на хранение, сушку и контроль качества. Особенно болезненно это в период нового урожая.

Вторая — давление на закупочные цены. Когда экспорт тормозится, зерновые и масличные накапливаются внутри страны. Предложение растёт быстрее, чем возможности вывоза, и это давит на цены вниз. Для производителя это двойной удар: более низкая цена реализации плюс задержка денег за уже выращенный урожай, то есть меньше оборотных средств на следующий цикл.

Третья — риски для контрактов. Перебои с отгрузкой усложняют выполнение уже заключённых соглашений. По данным Всеукраинского аграрного совета, накопление переходных запасов кукурузы и пшеницы уже давит на рынок, а несвоевременное выполнение контрактов ослабляет позиции Украины на традиционных рынках Африки и Азии.

Что делает государство и чего пока не хватает?

Тенденция последних лет неутешительна: атаки усиливаются, и 2026 год пока не даёт оснований ожидать снижения интенсивности. Риски для портов, морского экспорта и агропроизводителей останутся с нами надолго.

Определённые шаги уже сделаны. Правительство расширило возможности льготного кредитования "5–7–9%". Молдова предоставила 50% скидку на транзит украинских грузов по железной дороге до конца 2026 года. Это реальная помощь, но полностью заменить морской экспорт такие меры не могут.

Поэтому направление понятно: развивать альтернативные маршруты, восстанавливать повреждённую инфраструктуру и создавать для аграриев дополнительные возможности пережить период нестабильности. Аграрии и портовые операторы призывают государство и международных партнёров усилить поддержку отрасли, и к этим призывам стоит прислушаться.

Что может сделать отдельное хозяйство?

Глобальные решения принимаются на уровне государства, но кое-что в руках самого фермера. Главное правило этого сезона — готовиться заранее и закладывать в планы возможные перебои с логистикой.

Вот простые шаги от Agriline, которые снижают риски:

проверьте технику до начала полевых работ, чтобы поломка не остановила вас в самый напряжённый момент

позаботьтесь о запчастях заранее, пока логистика работает

заранее обеспечьте посевной материал и другие критически важные ресурсы

заложите в финансовый план более дорогую логистику и возможные задержки с оплатой урожая

следите за государственными и международными программами финансирования, грантами и другими возможностями поддержки

Смысл прост: чем меньше узких мест вы оставите на пик сезона, тем легче переживёте сбои, которые от вас не зависят.

Стабильная работа портов — вопрос выживания агросектора

Атаки на портовую инфраструктуру давно перестали быть только проблемой логистов и экспортёров. Это прямая угроза каждому хозяйству, которое выращивает зерно на продажу. От доступности морского экспорта зависит, сможет ли фермер вовремя реализовать урожай и что в итоге ему останется.

Пока продолжается война, риски никуда не исчезнут. Но понимание реального масштаба потерь, трезвое планирование на уровне хозяйства и настойчивость в диалоге с государством и партнёрами дают шанс пройти этот период с минимальными потерями. Украинский агросектор уже доказал, что умеет работать даже под обстрелами. Главное — не оставлять производителей один на один с этим вызовом.