Растаможка спецтехники в Украине — как считать расходы. Советы Катерины Романюк, менеджерки Linemedia

Нашли идеальный экскаватор в Европе по привлекательной цене и думаете, что уже почти владелец? Не спешите радоваться. Растаможка спецтехники — отдельный мир со своими правилами, где одна ошибка в коде выливается в тысячи евро доначислений, а весь процесс растягивается на месяцы. Разбираемся, как заранее посчитать реальные расходы.

Почему спецтехника — не легковое авто?

С легковым авто все относительно просто: объем двигателя, возраст, тип топлива — и калькулятор выдает сумму. Со спецтехникой так не получится. Здесь все крутится вокруг кода УКТВЭД, и именно он определяет судьбу вашего кошелька.

Каждый вид техники — экскаватор, бульдозер, кран — имеет свой код. От него зависят ставка пошлины, наличие акциза и его размер, необходимость сертификации. Ошиблись с кодом — либо придется переплатить, либо таможня пересчитает и доначислит, да еще и с вопросами, почему вы занизили.

Поэтому главный совет еще до покупки: точно определите код УКТВЭД для вашей техники. Это фундамент всех дальнейших расчетов. Если техника специфическая и вы не уверены — лучше привлечь таможенного брокера.

Какие экологические стандарты действуют?

Тут тоже не так, как с легковыми. Например, для новых легковых автомобилей в Украине действует требование соответствия стандарту не ниже Евро-6. Но большинство спецтехники живет по другим стандартам — Stage. Конкретные требования зависят от вида техники и законодательства, которое имеет привычку меняться.

Техника более низкого стандарта может не пройти регистрацию или застрять на дополнительной процедуре оценки соответствия. Плюс импортная техника должна соответствовать украинским нормам безопасности и экологии. Поэтому проверяйте актуальные требования непосредственно перед ввозом. То, что проходило год назад, сегодня может уже не пройти.

Из чего складывается стоимость растаможки?

Вот три кита, на которых держится конечная сумма. Ввозная пошлина колеблется от 0 до 20% стоимости техники в зависимости от кода УКТВЭД — разброс огромный, поэтому код и важен. НДС стандартные 20%, но считаются от суммы таможенной стоимости, пошлины и акциза вместе. То есть налог начисляется не только на технику, но и на уже уплаченную пошлину.

Акциз — отдельная история. У большинства спецтехники его нет. Но если техника построена на базе авто, как кран-манипулятор на шасси грузовика, акциз может появиться. И снова все упирается в код УКТВЭД. Плюс не забывайте о сертификации, доставке до таможни и брокерских услугах — эти расходы легко выпадают из поля зрения на этапе планирования.

Есть ли льготы при ввозе?

Есть, но они регулярно меняются, поэтому проверять актуальность нужно перед самым ввозом. Самая распространенная преференция — при наличии сертификата происхождения EUR-1 (при условии выполнения правил происхождения товара). Если техника европейская и имеет этот документ, можно существенно сэкономить на пошлине. Есть еще точечные льготы для оборонного и энергетического сектора, но они доступны только госструктурам.

Так что если покупаете технику в ЕС, сразу спрашивайте у продавца сертификат происхождения. Он может ощутимо удешевить ввоз.

Сколько документов готовить?

Пакет солидный, и без него таможня вас не пропустит. Понадобятся ВЭД-контракт, инвойс, техпаспорт, транспортные документы, экспортная и предварительная декларация (при наличии). Сертификат происхождения — если есть (и вы уже знаете, зачем он нужен). Сертификат соответствия — если он требуется для вашего вида техники.

От покупателя стандартно: паспорт и ИНН для физлиц или учредительные документы для компании.

Главное правило от нашей команды: покупайте технику исключительно с полным пакетом документов. Соблазн взять дешевле с неполными бумагами оборачивается неделями простоя и головной болью на таможне.

Как выглядит процесс по шагам?

Путь от покупки до регистрации состоит из нескольких этапов:

подготовка перед покупкой: определить код УКТВЭД, проверить экостандарт и необходимость сертификации, прикинуть таможенную стоимость

подготовка документов: заключить ВЭД-контракт, получить инвойс и остальные бумаги

подача предварительной декларации онлайн через Единое окно (применяется в случаях, определенных Таможенным кодексом)

доставка техники до таможни

контроль на таможне: проверка стоимости, кода УКТВЭД и других данных

уплата таможенных платежей

сертификация, если она нужна

регистрация техники в соответствующих госслужбах

Каждый шаг требует времени, поэтому закладывайте его с запасом.

Сколько это длится и во сколько выльется?

Главное, к чему нужно быть готовыми морально и финансово. Растаможка спецтехники может достигать до 50% ее стоимости (однако в каждом случае рассчитывается индивидуально) — сюда входят таможенные платежи, доставка, брокерские услуги и возможная корректировка стоимости. Покупая экскаватор за 40 тысяч евро, закладывайте еще до 20 тысяч на ввоз. По времени тоже без иллюзий: весь процесс вместе с подготовкой занимает от нескольких недель до нескольких месяцев.

И момент, на котором мы на Machineryline постоянно акцентируем: не занижайте стоимость техники ниже рыночной. Желание указать в инвойсе меньшую сумму понятно, но таможня использует информационные ресурсы по таможенной стоимости, международный обмен информацией и анализ рисков, поэтому быстро вычислит несоответствие. Результат — пересчет стоимости, доначисления и дополнительные проверки. Экономия превращается в расходы.

Растаможка спецтехники любит подготовку

Успех растаможки закладывается еще до покупки. Правильный код УКТВЭД, проверенные экостандарты, полный пакет документов, реалистичный расчет расходов и времени. Сделайте эту работу — и таможенное оформление пройдет без лишних задержек и непредвиденных доначислений вместо изнурительного квеста.

Если техника сложная или опыта нет — не стесняйтесь привлекать таможенного брокера. Его услуги стоят денег, но ошибка в самостоятельной растаможке стоит значительно дороже. Считайте все расходы честно еще на старте, чтобы привлекательная цена в Европе не превратилась в горькое разочарование дома.