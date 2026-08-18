Синдром разбитого сердца — чем такоцубо похож на инфаркт. Врач-кардиолог Ольга Василенко

"Разбитое сердце" кажется поэтической метафорой из песен и мелодрам. Кардиологи же описывают этим выражением вполне реальный диагноз — синдром такоцубо, и по симптомам он почти не отличается от инфаркта. До недавнего времени это состояние считали редким и относительно доброкачественным, сегодня вокруг него накапливается все больше серьезных исследований о долгосрочных рисках.

Что происходит с сердцем во время синдрома такоцубо?

Мы привыкли думать, что стресс бьет прежде всего по нервам. На самом деле он способен изменить саму форму сердца. Во время мощного эмоционального или физического потрясения организм выбрасывает большую дозу катехоламинов, и эти гормоны на некоторое время словно оглушают миокард. Левый желудочек перестает нормально сокращаться, появляется сильная боль в груди, одышка, а на ЭКГ фиксируются изменения, почти идентичные инфарктным. В своей практике я видела пациенток, которым сначала ставили диагноз "острый коронарный синдром" — и только коронарография показывала, что значимого перекрытия сосудов нет. Синдром такоцубо нередко подтверждают именно после такого инвазивного обследования, когда врач убеждается: коронарные артерии чистые, а сердце все равно пострадало. Большой обзор в Nature Reviews Cardiology описывает его уже как самостоятельную форму острой сердечной недостаточности со сложным взаимодействием нервной системы, гормонов и микроциркуляции.

Почему синдромом такоцубо чаще болеют женщины?

Около 90% пациентов с этим диагнозом — женщины после менопаузы. Долгое время это объясняли только дефицитом эстрогенов, но картина оказалась шире. Исследователи описывают особую реакцию мозга на стресс, изменение работы симпатической нервной системы и нарушение микроциркуляции непосредственно в сердце. Пациенток всегда удивляет одна деталь: триггером не обязательно становится горе. Операция, тяжелая инфекция, автомобильная авария, приступ астмы или даже свадьба либо рождение внука могут запустить тот же механизм. Поэтому в медицинской литературе рядом с "синдромом разбитого сердца" все чаще упоминают и "синдром счастливого сердца".

Что показывают новые исследования о последствиях такоцубо?

Самая распространенная ошибка, которую медицина постепенно оставляет позади, звучит просто: все проходит само. В большинстве случаев сократимость сердца действительно восстанавливается в течение нескольких недель или месяцев. Однако история на этом не всегда заканчивается. Новые данные демонстрируют: у части пациентов остаются нарушения микроциркуляции, связанные с более высокой смертностью и риском повторных сердечно-сосудистых событий. Международный регистр GEIST, данные которого опубликовали в начале 2025 года, показал: среди почти трех тысяч пациентов терапия бета-блокаторами после выписки была связана с более низкой смертностью при дальнейшем наблюдении, хотя на риск повторного эпизода она не влияла. Другие регистры давали противоречивые результаты, поэтому оптимальная длительная терапия все еще уточняется.

Еще более интересный поворот произошел на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде в 2025 году, где представили первое рандомизированное исследование длительного лечения пациентов с такоцубо. Одной группе назначили двенадцатинедельную программу физических тренировок, другой — когнитивно-поведенческую терапию. По данным МР-спектроскопии, в обеих группах улучшился энергетический обмен миокарда, выросли выносливость и показатели VO2 max по сравнению со стандартным лечением. А вот заметного влияния на симптомы сердечной недостаточности исследователи пока не зафиксировали — это подтверждает, что при этом синдроме стоит поддерживать не только сердце, но и ось "мозг-сердце", хотя одного исследования еще мало, чтобы менять протоколы лечения.

Почему эта тема особенно важна именно сейчас для Украины?

Мы уже много лет живем в условиях хронического стресса. Воздушные тревоги, потери, эвакуация, ожидание плохих новостей стали фоном для миллионов людей. Такоцубо остается относительно редким диагнозом, и это не повод искать в себе его признаки после каждой тревожной ночи. Но это повод перестать воспринимать фразу "сердце не выдержало" как просто красивый оборот. Иногда она буквально описывает то, что происходит с человеком.

Синдром такоцубо — какие сигналы сердца нельзя игнорировать

Внезапная боль в груди, выраженная одышка или потеря сознания после сильного эмоционального или физического потрясения — повод обратиться за помощью немедленно. Ждать, пока стресс "пройдет сам", в такой ситуации опасно. В приемном отделении стоит сразу упомянуть о пережитом потрясении — это поможет врачу быстрее сориентироваться. Симптомы, которые требуют немедленного обращения:

сильная боль или давление за грудиной, которые длятся более нескольких минут

резкая одышка даже в покое

головокружение или потеря сознания

сердцебиение, которое не проходит

Даже если причина кажется очевидной — сильный стресс, горе, страх — только врач после ЭКГ, анализов и коронарографии может отличить синдром такоцубо от инфаркта или исключить оба диагноза. Эта осторожность стоит намного дешевле потерянного времени.