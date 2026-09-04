Семейный бизнес в Украине — объясняет эксперт по корпоративному управлению Елена Нусинова

Самые эмоциональные корпоративные конфликты, с которыми мне приходилось работать, почти никогда не начинались с денег. И даже не с борьбы за контроль над компанией. Они начинались с фразы: "Мы же семья".

Почему семейный бизнес годами обходится без правил

Звучит странно, но именно высокий уровень доверия часто становится причиной того, что семейный бизнес годами существует без четких правил. Пока компания небольшая, это почти не создает проблем. Основатель принимает решения, дети постепенно присоединяются к работе, сложные вопросы откладываются "на потом". Иногда на годы.

Потом бизнес взрослеет. Появляются новые активы, банки, инвесторы, международные контракты. Компания начинает жить по гораздо более сложным правилам, чем сама семья. Но внутри нее все еще действуют договоренности, которые никогда не были сформулированы. Никто не подписывал протокол о том, кто принимает стратегические решения, а кто только выполняет их. Именно в этот момент и возникает риск.

Почему члены семьи по-разному видят будущее компании

Я неоднократно видела ситуации, когда основатель был убежден, что все члены семьи одинаково понимают будущее компании. На самом деле у каждого было собственное видение. Один хотел развивать бизнес и привлекать инвестора. Другой считал, что компания уже достигла достаточного масштаба и должна приносить стабильный доход. Кто-то видел себя будущим руководителем, а кто-то вообще не планировал работать в компании, но ожидал равного участия в управлении.

Ни одна из этих позиций не является неправильной. Проблема начинается тогда, когда о них впервые говорят уже после возникновения конфликта.

Самая распространенная ошибка при передаче бизнеса детям

Мне кажется, украинский семейный бизнес сейчас переживает очень важный этап. Первое поколение предпринимателей постепенно задумывается о передаче компаний своим детям. И именно здесь часто возникает фундаментальная ошибка.

Передаются корпоративные права. Не передается система управления. Между этими понятиями существует огромная разница. Наследник получает долю в уставном капитале, но не получает автоматически опыт принятия решений, который основатель накапливал десятилетиями.

Почему владеть бизнесом и управлять им — не одно и то же

Владеть бизнесом и управлять им не означает одно и то же. В мировой практике эта мысль давно никого не удивляет. Во многих семейных компаниях владельцы даже не входят в исполнительный менеджмент. Они формируют стратегию, контролируют развитие бизнеса через совет директоров или наблюдательный совет, а ежедневное управление осуществляют профессиональные менеджеры.

В украинских реалиях такое решение до сих пор нередко воспринимается как потеря контроля. На самом деле все наоборот. Именно четкое распределение ролей позволяет сохранить контроль тогда, когда бизнес переходит от поколения основателей к поколению наследников. Владелец, который переходит в совет директоров, чаще всего сохраняет влияние дольше, чем тот, кто держится за ежедневное управление до последнего.

Как семейный конфликт превращается в личный

Есть еще одна вещь, о которой говорят гораздо реже. Корпоративные конфликты в семейном бизнесе почти никогда не заканчиваются только корпоративным конфликтом. Они очень быстро становятся личными. Юридические аргументы уступают место давним обидам, детским воспоминаниям, семейным ожиданиям и взаимным претензиям, которые накапливались годами. В такой ситуации даже самый лучший устав или корпоративный договор уже не способен полностью восстановить доверие.

Именно поэтому самые важные решения нужно принимать тогда, когда все еще согласны друг с другом.

Инструменты, которые защищают семейный бизнес от эмоций

В международной практике для этого давно есть проверенные инструменты:

— Family Constitution — письменная конституция семьи относительно бизнеса.

— Корпоративные договоры между совладельцами.

— Правила наследования бизнеса.

— Политика по трудоустройству членов семьи.

— Независимые директора в совете.

— Семейные советы как отдельный орган для семейных вопросов.

Это не вопрос моды и не подражание западным моделям. Это способ отделить бизнес от семейных эмоций — прописать правила заранее, пока их еще можно обсуждать спокойно. Во время спора за наследство договориться о них уже почти невозможно.

Почему семейный бизнес не может держаться только на доверии

Возможно, именно этого украинскому бизнесу сегодня не хватает больше всего. Мы много говорим о капитале, инвестициях, цифровой трансформации, выходе на новые рынки. Гораздо реже говорим о том, что главным активом семейной компании является не производство, не недвижимость и даже не прибыль.

Самый ценный актив — это доверие. Но доверие не может быть единственной системой корпоративного управления. Инвестор или банк, который заходит в семейную компанию, оценивает не только баланс, но и то, переживет ли бизнес смену поколений без паралича.

В конце концов, сильный семейный бизнес определяется не тем, насколько дружной является семья во времена успеха. Его настоящая зрелость проявляется тогда, когда даже после сложных решений семья остается семьей, а компания продолжает работать.