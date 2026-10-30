Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная
Сексуальное просвещение в Украине: почему безопасное взросление должно начинаться с детства
Медцентр

Сексуальное просвещение в Украине: почему безопасное взросление должно начинаться с детства

Юлия Спориш объясняет, как просвещение с учётом возраста помогает детям защищать личные границы и что нужно школам для внедрения программы.

Юлия Спорыш
Юлия Спорыш

основательница и директор ОО "Дівчата"

Дата публикации
30 октября 2026 13:31
Сексуальное просвещение детей — Юлия Спориш основательница и директор ОО Дівчата
Сексуальное просвещение и безопасное взросление. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Когда мы в ОО «Дівчата» говорим о расширении программ сексуального просвещения, нам часто приходится слышать в ответ: «Сейчас война, это не время». Но ежедневная работа в школах и запросы, которые мы постоянно получаем от родителей, педагогов и самих подростков, свидетельствуют об обратном.

Чтобы определить потребности детей, родителей и педагогов, мы провели исследование «Оценка потребностей во внедрении комплексного сексуального просвещения среди подростков в Украине».

Что показало исследование о потребностях детей и родителей

У исследования было два этапа. Сначала мы провели фокус-группы и интервью с детьми, родителями, педагогами и специалистами, а затем вместе с исследовательской компанией [Info Sapiens](https://www.sapiens.com.ua/ua/index) опросили родителей и детей разного возраста.

Результаты показали, что 93% родителей и 97% учителей поддерживают сексуальное просвещение в начальной школе. Речь идёт о занятиях, посвящённых телу, безопасности, пониманию собственных чувств и умению говорить о них, а также гигиене и взаимодействию с другими людьми.

При этом потребности детей и родителей различаются. Подростки хотят говорить о личных границах и ментальном здоровье, а родителей прежде всего волнуют безопасность в интернете и буллинг. Война только усилила эти потребности: дети раньше становятся самостоятельными, больше времени проводят онлайн и нуждаются в психологической поддержке.

Исследование также выявило потребность своевременно говорить с детьми о физиологических изменениях во время взросления. Медианный возраст первой менструации среди опрошенных девочек — 11 лет. Поэтому обсуждать менструальное здоровье, гигиену и изменения тела стоит примерно с 10 лет. При этом дома с сыновьями о взрослении говорят значительно реже, чем с дочерьми.

Почему детям важно иметь взрослого, которому можно доверять

Дети часто ищут информацию о теле, взрослении и отношениях в Google или ChatGPT, потому что это быстро и анонимно. Однако они не всегда проверяют источники и обсуждают полученные ответы со взрослыми. Без объяснений ребёнку сложнее распознать опасность и понять, куда обратиться за помощью.

В то же время детям нужен взрослый, которому можно доверять. Это человек, который выслушает без осуждения, не обесценит переживания и спокойно ответит на вопросы. Такую поддержку должны обеспечивать и семья, и школа. Дети замечают разницу между уроками, на которых учитель смущается при обсуждении чувствительных тем, и занятиями со специалистом, который может спокойно объяснить материал и ответить на вопросы.

Комплексное сексуальное просвещение — это о безопасности

Термин «комплексное сексуальное просвещение» иногда вызывает беспокойство у родителей. Но когда мы говорим о безопасном взрослении и объясняем, какие темы дети изучают с учётом возраста, опасения уменьшаются. Для родителей также важны квалификация специалистов и качество учебных материалов.

Прежде всего комплексное сексуальное просвещение помогает детям понимать личные границы, распознавать нежелательные прикосновения, манипуляции, насилие и буллинг. Дети учатся отказываться от неприемлемого для них поведения и узнают, к кому обратиться за помощью. Эти навыки важны в разных ситуациях — во время медицинских осмотров, в школе, бассейне или на кружках. Ответственность за насилие всегда лежит на обидчике.

Программа также охватывает физиологические изменения во время взросления, менструацию, поллюции, а для старших подростков — контрацепцию, инфекции, передающиеся половым путём, ВИЧ и СПИД.

Почему детям с инвалидностью нужно доступное сексуальное просвещение

Исследование показало, что дети с инвалидностью почти вдвое чаще других хотят знать, куда обратиться за медицинской, юридической или психологической помощью. Для 24% детей с инвалидностью учитель — важный источник информации о взрослении. Среди остальных детей этот показатель составляет 7%.

Эти результаты указывают на потребность в доступном и адаптированном сексуальном просвещении. ОО «Дівчата» уже адаптирует учебные материалы и работает над отдельным пособием для детей с разными типами нарушений, чтобы каждый ребёнок имел равный доступ к знаниям о собственной защите.

Что нужно школам для внедрения программы

Украинским школам есть на что опираться. Главный ориентир — [рекомендации Всемирной организации здравоохранения по комплексному сексуальному просвещению](https://www.who.int/publications/m/item/9789231002595). В них определено, какую информацию, кому и в каком формате следует давать с учётом возраста. Мы также руководствуемся международными стандартами ЮНИСЕФ.

Показательный пример — Франция. Несколько десятилетий назад там ввели еженедельный урок сексуального просвещения, но выяснилось, что регулярно его проводили лишь в 15% школ. Национальный опрос 10 млн школьников показал, что сами дети нуждаются в этих знаниях. Государство отреагировало на этот запрос: расширило образовательный компонент и усилило контроль за его внедрением.

Украинские педагоги тоже готовы учиться: регистрацию на октябрьский тренинг закрыли за один день, поскольку поступило 120 заявок от учителей, социальных педагогов и школьных психологов. Но одной готовности недостаточно. Школам нужны готовые программы, планы уроков и методические материалы, а родителям важно понимать, о чём будут говорить с их детьми, чтобы поддерживать эти разговоры дома.

Когда сексуальное просвещение появится в украинских школах

Мы уже работаем с Украинским институтом развития образования над внедрением обновлённых программ. Программе для начальной школы уже присвоен гриф. Сейчас мы адаптируем материалы для средней и старшей школы и готовим пособия для учителей. Ожидаем, что с 2027/28 учебного года школы начнут работать по обновлённой программе.

Дети, родители и педагоги уже готовы к разговору о безопасном взрослении. Теперь нужны качественные материалы, подготовленные учителя и поддержка родителей. Именно это поможет детям получить знания, необходимые для безопасности и защиты собственных границ.

образование дети подростки Украина родители

Інші колонки з розділу

Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Александра Васильченко

Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor
Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Ольга Василенко

докторка-кардиологиня, кандидат медицинских наук, опыт в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Вера Ониськова

врач-педиатр, «Врачебная династия» и амбулатория «Я ВАШ ВРАЧ»
Більше колонок

Інші новини з розділу

Геомагнитное поле будет спокойным: прогноз магнитных бурь на сегодня - 290x166

Геомагнитное поле будет спокойным: прогноз магнитных бурь на сегодня

30 октября 11:36
Врач сфальсифицировала ВВК о непригодности мужчин: суд закрыл дело - 290x166

Врач сфальсифицировала ВВК о непригодности мужчин: суд закрыл дело

30 октября 03:50
Медикам хотят поднять зарплаты в 2027 году: каких сумм следует ожидать - 290x166

Медикам хотят поднять зарплаты в 2027 году: каких сумм следует ожидать

29 октября 14:10
Суд обязал ТЦК снять с воинского учета мужчину, страдающего шизофренией - 290x166

Суд обязал ТЦК снять с воинского учета мужчину, страдающего шизофренией

29 октября 03:32
Больше новостей

Стать автором

1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации