Сексуальное просвещение детей — Юлия Спориш основательница и директор ОО Дівчата

Когда мы в ОО «Дівчата» говорим о расширении программ сексуального просвещения, нам часто приходится слышать в ответ: «Сейчас война, это не время». Но ежедневная работа в школах и запросы, которые мы постоянно получаем от родителей, педагогов и самих подростков, свидетельствуют об обратном.

Чтобы определить потребности детей, родителей и педагогов, мы провели исследование «Оценка потребностей во внедрении комплексного сексуального просвещения среди подростков в Украине».

Что показало исследование о потребностях детей и родителей

У исследования было два этапа. Сначала мы провели фокус-группы и интервью с детьми, родителями, педагогами и специалистами, а затем вместе с исследовательской компанией [Info Sapiens](https://www.sapiens.com.ua/ua/index) опросили родителей и детей разного возраста.

Результаты показали, что 93% родителей и 97% учителей поддерживают сексуальное просвещение в начальной школе. Речь идёт о занятиях, посвящённых телу, безопасности, пониманию собственных чувств и умению говорить о них, а также гигиене и взаимодействию с другими людьми.

При этом потребности детей и родителей различаются. Подростки хотят говорить о личных границах и ментальном здоровье, а родителей прежде всего волнуют безопасность в интернете и буллинг. Война только усилила эти потребности: дети раньше становятся самостоятельными, больше времени проводят онлайн и нуждаются в психологической поддержке.

Исследование также выявило потребность своевременно говорить с детьми о физиологических изменениях во время взросления. Медианный возраст первой менструации среди опрошенных девочек — 11 лет. Поэтому обсуждать менструальное здоровье, гигиену и изменения тела стоит примерно с 10 лет. При этом дома с сыновьями о взрослении говорят значительно реже, чем с дочерьми.

Почему детям важно иметь взрослого, которому можно доверять

Дети часто ищут информацию о теле, взрослении и отношениях в Google или ChatGPT, потому что это быстро и анонимно. Однако они не всегда проверяют источники и обсуждают полученные ответы со взрослыми. Без объяснений ребёнку сложнее распознать опасность и понять, куда обратиться за помощью.

В то же время детям нужен взрослый, которому можно доверять. Это человек, который выслушает без осуждения, не обесценит переживания и спокойно ответит на вопросы. Такую поддержку должны обеспечивать и семья, и школа. Дети замечают разницу между уроками, на которых учитель смущается при обсуждении чувствительных тем, и занятиями со специалистом, который может спокойно объяснить материал и ответить на вопросы.

Комплексное сексуальное просвещение — это о безопасности

Термин «комплексное сексуальное просвещение» иногда вызывает беспокойство у родителей. Но когда мы говорим о безопасном взрослении и объясняем, какие темы дети изучают с учётом возраста, опасения уменьшаются. Для родителей также важны квалификация специалистов и качество учебных материалов.

Прежде всего комплексное сексуальное просвещение помогает детям понимать личные границы, распознавать нежелательные прикосновения, манипуляции, насилие и буллинг. Дети учатся отказываться от неприемлемого для них поведения и узнают, к кому обратиться за помощью. Эти навыки важны в разных ситуациях — во время медицинских осмотров, в школе, бассейне или на кружках. Ответственность за насилие всегда лежит на обидчике.

Программа также охватывает физиологические изменения во время взросления, менструацию, поллюции, а для старших подростков — контрацепцию, инфекции, передающиеся половым путём, ВИЧ и СПИД.

Почему детям с инвалидностью нужно доступное сексуальное просвещение

Исследование показало, что дети с инвалидностью почти вдвое чаще других хотят знать, куда обратиться за медицинской, юридической или психологической помощью. Для 24% детей с инвалидностью учитель — важный источник информации о взрослении. Среди остальных детей этот показатель составляет 7%.

Эти результаты указывают на потребность в доступном и адаптированном сексуальном просвещении. ОО «Дівчата» уже адаптирует учебные материалы и работает над отдельным пособием для детей с разными типами нарушений, чтобы каждый ребёнок имел равный доступ к знаниям о собственной защите.

Что нужно школам для внедрения программы

Украинским школам есть на что опираться. Главный ориентир — [рекомендации Всемирной организации здравоохранения по комплексному сексуальному просвещению](https://www.who.int/publications/m/item/9789231002595). В них определено, какую информацию, кому и в каком формате следует давать с учётом возраста. Мы также руководствуемся международными стандартами ЮНИСЕФ.

Показательный пример — Франция. Несколько десятилетий назад там ввели еженедельный урок сексуального просвещения, но выяснилось, что регулярно его проводили лишь в 15% школ. Национальный опрос 10 млн школьников показал, что сами дети нуждаются в этих знаниях. Государство отреагировало на этот запрос: расширило образовательный компонент и усилило контроль за его внедрением.

Украинские педагоги тоже готовы учиться: регистрацию на октябрьский тренинг закрыли за один день, поскольку поступило 120 заявок от учителей, социальных педагогов и школьных психологов. Но одной готовности недостаточно. Школам нужны готовые программы, планы уроков и методические материалы, а родителям важно понимать, о чём будут говорить с их детьми, чтобы поддерживать эти разговоры дома.

Когда сексуальное просвещение появится в украинских школах

Мы уже работаем с Украинским институтом развития образования над внедрением обновлённых программ. Программе для начальной школы уже присвоен гриф. Сейчас мы адаптируем материалы для средней и старшей школы и готовим пособия для учителей. Ожидаем, что с 2027/28 учебного года школы начнут работать по обновлённой программе.

Дети, родители и педагоги уже готовы к разговору о безопасном взрослении. Теперь нужны качественные материалы, подготовленные учителя и поддержка родителей. Именно это поможет детям получить знания, необходимые для безопасности и защиты собственных границ.