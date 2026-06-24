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Рынок труда Украины — четыре причины парадокса кадрового дефицита
Рынок труда

Рынок труда Украины — четыре причины парадокса кадрового дефицита

Почему в Украине одновременно «не хватает кадров» и растет безработица: человеческий капитал, госзаказ, бронирование и налоги — разбор Юрия Гаврилечко.

Юрий Гаврилечко
Юрий Гаврилечко

к.н. по гос. управлению, эксперт по экономическим вопросам ОО «Международное Движение “PRORYV”»

Дата публикации
24 июня 2026 17:10
Кадровый дефицит на рынке труда — 4 причины парадокса. Объясняет эксперт Юрий Гаврилечко
Кадровый дефицит на рынке труда. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Уже несколько лет из каждого утюга звучит один и тот же тезис: Украине не хватает рабочих рук. И одновременно официальная статистика фиксирует: безработица по методологии МОТ в 2022–2026 годах держится на уровне 12–12,6% — заметно выше довоенных 8–9%. Оба факта верны одновременно. Разгадка не в статистической погрешности, а в том, что государство и бизнес годами создавали условия, при которых кадровый дефицит и избыток безработных не исключают, а подпитывают друг друга. Чтобы понять механизм, разберем его по слоям.

Почему "нехватка кадров" — не то, чем кажется?

Первый слой — человеческий капитал. "Нехватка кадров" в украинском контексте почти никогда не означает нехватку людей, готовых работать. Она означает нехватку людей, готовых работать на тех условиях, которые предлагает рынок, — и это принципиальная разница, которую удобно замалчивать. Средняя зарплата формально растет, но этот рост съедает инфляция и заложенная в Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы девальвация гривны до 51,5 грн за доллар. Самое показательное это в прифронтовых регионах, где кадровый голод самый острый: именно там повышение зарплат за годы войны было минимальным, а в Херсонской области — вообще снизилось. Бизнесу нужны кадры, но он не готов платить риск-премию за работу под постоянными обстрелами. Работник, у которого есть выбор, эту премию требует естественно.

Как государство одновременно кричит о дефиците и углубляет его?

Вторая составляющая — подготовка специалистов для рынка труда. Государственный заказ — количество бюджетных мест в учреждениях профтехобразования и высшей школы — из года в год сокращается. Официальные объяснения "демографическими факторами" стоит сразу отбросить: когда чиновник комментирует собственное решение, он объясняет оправдания — и никакой ответственности за него не несет. Государственный заказ на подготовку специалистов — прямое управленческое решение: скольким людям и по каким специальностям оплатить обучение. Если государство публично вопиет о нехватке кадров и одновременно не наполняет госзаказ пропорционально заявленному дефициту — это государство, которое одной рукой создает дефицит, а другой сетует на его последствия.

Острее всего это видно в профтехобразовании — звене, которое как раз и должно готовить те "рабочие руки", дефицит которых озвучивают громче всего, но которое остается наименее финансируемой составляющей всей системы.

Что хаотичное бронирование делает с рынком труда?

Третий элемент парадокса — постоянная изменчивость правил бронирования военнообязанных. За последний год система несколько раз меняла подход к учету совместителей в квотах и критерии определения предприятий критически важными. Очередной пересмотр запланирован до сентября 2026 года. Каждое отдельное изменение может иметь рациональное обоснование, но их совокупность посылает бизнесу четкий сигнал: правила игры могут измениться в любой момент. Рациональный ответ предпринимателя — минимизировать найм, потому что неопределенность относительно правил бронирования стоит дороже временной нехватки кадров.

Бронирование привязано к предприятию, должности и уровню оплаты труда. Следствие закономерно:

  • вынужденные переселенцы и жители прифронтовых регионов, которые больше всего нуждаются в стабильной работе, получают самую низкую зарплату.
  • именно они фактически исключены из приоритетного доступа к бронированию.
  • бизнес в нестабильных регионах не нанимает, потому что риск изменения правил слишком велик.

Почему налоговая архитектура наказывает за рост?

Четвертый элемент — фискальный. Налоговая нагрузка на бизнес в 2026 году растет: выше минимальные суммы ЕСВ из‑за повышения минимальной зарплаты, усилен контроль за "дроблением" бизнеса, активизированы проверки. Фиксированные платежи упрощенной системы налогообложения растут синхронно с минимальной зарплатой независимо от реальной прибыльности — предприниматель с упавшим доходом платит ту же сумму, что и на пике. К этому добавляется "налоговый обрыв": превышение лимита дохода даже на гривну означает резкий скачок нагрузки. Логика очевидна: сама налоговая архитектура наказывает предприятия за рост — то есть именно за то, что должно было бы создавать новые рабочие места и снижать безработицу.

Сложим все четыре элемента вместе — и парадокс превращается в целостную логическую систему. Рост безработицы на фоне разговоров о "нехватке рабочих рук" — не аномалия, а прогнозируемый результат структурных дисбалансов, которые накапливались годами. Война лишь ускорила их проявление и обострила его. Решить эту систему декларациями об "опережающем росте социальных стандартов" не выйдет, пока никто на уровне принятия решений не лечит причину — а лишь перекладывает ответственность на абстрактный "рынок" и конкретную демографию.

налоги безработица профессии экономика бизнес рынок труда

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