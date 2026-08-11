Выгорание руководителя — советы бизнес-коуча Crowe Mikhailenko Сергея Шкуропата

Я знаю владельца производственной компании, который последние два года ведет бизнес так, будто это бесконечный марафон с препятствиями. Отключения света, изменение логистики, мобилизация ключевых людей, новые рынки вместо потерянных.

Он научился принимать решения за час там, где раньше думал неделю, но однажды сказал мне: "Я уже не устаю. Я просто чувствую пустоту". Не о лени здесь речь и не о выгорании в классическом смысле — о ресурсе, который закончился, пока он считал все, кроме самого себя.

Кризис научил считать деньги, забывая о себе

Последние годы украинские предприниматели стали значительно лучше в управлении рисками, денежными потоками, логистикой. Появилась привычка иметь план Б и план В, но есть один ресурс, для которого до сих пор нет ни одного плана — энергия самого руководителя. Ее никто не вносит в бюджет, хотя именно от нее зависит, будет ли кому воплощать все эти хорошо просчитанные планы.

Показательный пример: владелица сети кофеен рассказывала, что после очередного блекаута научилась за пятнадцать минут перестраивать работу точек на генераторы. Логистически — безупречно. А через месяц она поняла, что уже две недели не может принять простое решение о новом меню, хотя раньше делала это за один вечер. Данных для этого хватало, но уже не хватило сил смотреть на что-то новое.

Почему опытные руководители вдруг начинают тормозить

Здесь работает простая механика. Когда ресурса достаточно, мозг видит варианты и легко между ними выбирает. Когда ресурс исчерпан, в поле зрения остаются одни угрозы, и любое решение начинает казаться рискованным. Поэтому руководитель, который год назад спокойно заходил в новые направления, сейчас неделями откладывает даже безопасные шаги. За этим торможением стоит не потеря хватки. Это истощенная нервная система пытается защитить себя, останавливая все подряд.

Команда всегда чувствует это первой

Один HR-директор промышленной компании рассказывал, что текучесть кадров у них начала расти не из-за снижения зарплат и не из-за сокращения. Это произошло через несколько месяцев после того, как руководитель компании перестал выходить на связь в хорошем настроении. Люди уходили из-за атмосферы, которую создавал его истощенный состояние, хотя деньги и условия оставались теми же.

Что можно сделать, кроме "больше отдыхать"

Совет отдыхать чаще здесь почти не работает, потому что в реальном бизнесе так не бывает. Но есть несколько конкретных вещей, которые помогают.

Первое: отслеживать один простой признак. Если в последнее время вы чаще говорите "давай позже решим" или "сейчас не до этого" о вопросах, которые раньше решали сразу — это уже сигнал. Заметили эту фразу у себя трижды за неделю — это повод остановиться и разобраться вместо того, чтобы просто "потерпеть еще немного".

Второе: завести себе хотя бы одного человека, с которым можно раз в две-три недели честно проговорить состояние дел без фильтра "все ок". Это может быть коуч, ментор, партнер по бизнесу или просто кто-то, кому не нужно доказывать, что вы все контролируете. Руководители редко видят собственное истощение изнутри — его почти всегда первым замечает кто-то со стороны.

Третье: не пытаться восстановить ресурс только отпуском раз в год. Значительно лучше работают короткие и регулярные паузы: часы без звонков раз в неделю, выходной день без ноутбука, разговор не о работе хотя бы раз в день. Это звучит просто, но именно регулярность восстанавливает способность принимать решения быстро и спокойно — продолжительность здесь второстепенна.

Бизнес сегодня требует от руководителей выдержки, которой раньше не требовал никто и никогда.

Идеальный план на бумаге не работает сам по себе. Дальше пойдет компания, руководитель которой вовремя замечает собственное истощение и что-то с ним делает.