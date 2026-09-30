Медицинская реклама в Meta — как избежать отклонений. Александр Короговный CEO iLION

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная
Реклама клиник в Facebook и Instagram почему Meta отклоняет объявления и как этого избежать
Медцентр

Реклама клиник в Facebook и Instagram почему Meta отклоняет объявления и как этого избежать

Как клиникам избежать отклонений рекламы в Facebook и Instagram, правильно работать с текстом, визуалами, таргетингом и посадочной страницей.

Александр Короговный
Александр Короговный

совладелец и управляющий партнер digital-агентства iLION, CEO iLION Medical Digital и эксперт по цифровому маркетингу.

Дата публикации
30 сентября 2026 22:36
Медицинская реклама в Meta — как избежать отклонений. Александр Короговный CEO iLION
Медицинская реклама в Facebook и Instagram. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ

Facebook и Instagram остаются одними из главных каналов привлечения пациентов. Однако в 2026 году медицинская реклама находится под усиленным контролем. По наблюдениям за большой выборкой рекламных кабинетов, в первом квартале 64% аккаунтов категории "здоровье и оздоровление" прошли хотя бы одну ручную проверку. Это на 41% больше, чем кварталом ранее.

Модерация оценивает не только услугу

Meta проверяет объявление как единое целое. Система MARS (Multimodal Ad Review System) анализирует текст, изображения или видео, настройки таргетинга и отдельно посадочную страницу. Поэтому даже разрешённая услуга может получить отказ из-за одной неудачной формулировки в тексте или преувеличенного обещания на сайте.

Сама медицинская тематика не запрещена. Клиники могут рекламировать консультации врачей, стоматологию, диагностику (УЗИ, анализы, МРТ), чекапы, реабилитацию, а также эстетические процедуры для аудитории 18+. В то же время рецептурные препараты разрешено рекламировать только сертифицированным рекламодателям с LegitScript и отдельной авторизацией Meta, и только в США, Канаде и Новой Зеландии. Дополнительные условия действуют для рекламы лечения зависимостей, репродуктивного здоровья и эстетических процедур.

Главная ошибка предположение о здоровье читателя

Чаще всего рекламу отклоняют из-за нарушения политики персональных характеристик. Meta запрещает прямые и косвенные утверждения о физическом или психическом состоянии человека. Фраза "Болят колени? Мы знаем, как помочь" намекает, что рекламодатель знает о проблеме конкретного пользователя. Напротив, "Консультация ортопеда: диагностика и подбор лечения" такого предположения не содержит.

Как отмечают специалисты компании iLion Medical Digital, разница между одобренным и отклонённым объявлением редко заключается в самой услуге. Решает подача: вместо обращения к состоянию читателя стоит описывать услугу, процесс или квалификацию врачей. Например, не "Страдаете от бессонницы?", а "Программа диагностики нарушений сна".

Также рискованны:

  • гарантии и абсолютные обещания ("гарантированно вылечим", "результат за 7 дней"). Статья 21 Закона Украины "О рекламе" прямо запрещает создавать впечатление гарантированного лечебного эффекта;
  • запугивание и драматизация ("если не обратитесь сейчас, будет поздно");
  • проценты эффективности и заявления об уникальности метода без подтверждения;
  • вводящие в заблуждение скидки и расхождение цены в объявлении и на сайте.

Визуалы таргетинг и посадочная страница

Самые безопасные креативы: фотографии врачей, клиники, оборудования, нейтральная инфографика. Формат "до и после" Meta прямо запрещает для процедур похудения и омоложения, включая ботокс и филлеры, даже при таргетинге на аудиторию 18+. Фотографии реальных пациентов требуют письменного согласия в соответствии с украинским законодательством.

Таргетинг не может основываться на информации о состоянии здоровья. Обращаться можно к широкой аудитории по возрасту и геолокации. По наблюдениям отраслевых специалистов, в 2026 году Meta начала ограничивать кастомные и lookalike-аудитории, названия которых намекают на диагноз, например "arthritis\_interest\_list".

Посадочная страница должна соответствовать обещанию в рекламе. Форма записи не должна содержать поле "диагноз": достаточно имени, контактов и общего описания запроса. Медицинские данные являются чувствительной категорией по Закону "О защите персональных данных", поэтому рядом с формой нужна ссылка на политику конфиденциальности.

Рекомендации iLion Medical Digital проверка перед запуском

Перед стартом кампании стоит пройти пять шагов:

  1. Определить, относится ли услуга к категориям с дополнительными ограничениями и нужна ли сертификация.
  2. Убрать из текста предположения о состоянии здоровья и абсолютные обещания.
  3. Проверить визуалы: никакого шокирующего контента, согласие на фотографии пациентов, формат "до и после" только там, где он разрешён.
  4. Убедиться, что аудитории не построены на чувствительных характеристиках и имеют нейтральные названия.
  5. Сверить посадочную страницу: цену, условия, форму и политику конфиденциальности.

Совет iLion Medical Digital что делать после отклонения

Причина отклонения указана в разделе Account Quality в Ads Manager. Повторно запускать тот же креатив без изменений не стоит: Meta расценивает это как попытку обойти модерацию, что ухудшает показатель качества аккаунта. Следует исправить именно тот элемент, который стал причиной нарушения.

Если решение ошибочно, можно подать запрос на повторную проверку. По данным специалистов, автоматическая проверка исправляет около 35% ошибочных срабатываний в течение суток, а более сложные случаи рассматривает человек в течение нескольких рабочих дней. Однако апелляция не гарантирует успеха, если нарушение было реальным.

Реклама медицинских услуг в социальных сетях Meta возможна, но требует точной подачи. Правила платформы регулярно обновляются, поэтому перед каждым запуском стоит сверять действующую редакцию Meta Advertising Standards, а в спорных случаях консультироваться с юристом или профильным специалистом.

больницы Facebook Instagram реклама Meta маркетинг

Інші колонки з розділу

Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Александра Васильченко

Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor
Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Ольга Василенко

докторка-кардиологиня, кандидат медицинских наук, опыт в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Вера Ониськова

врач-педиатр, «Врачебная династия» и амбулатория «Я ВАШ ВРАЧ»
Більше колонок

Інші новини з розділу

Низкая солнечная активность: прогноз магнитных бурь на сегодня - 290x166

Низкая солнечная активность: прогноз магнитных бурь на сегодня

29 сентября 16:11
Дополнительный час сна: когда Украина переходит на зимнее время - 290x166

Дополнительный час сна: когда Украина переходит на зимнее время

27 сентября 12:41
Заложенный нос и кашель: по Украине распространяется неизвестная инфекция - 290x166

Заложенный нос и кашель: по Украине распространяется неизвестная инфекция

26 сентября 16:26
Мобилизованный израильский хасид будет служить врачом в ВСУ - 290x166

Мобилизованный израильский хасид будет служить врачом в ВСУ

24 сентября 17:26
Больше новостей

Стать автором

1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации