Медицинская реклама в Meta — как избежать отклонений. Александр Короговный CEO iLION

Facebook и Instagram остаются одними из главных каналов привлечения пациентов. Однако в 2026 году медицинская реклама находится под усиленным контролем. По наблюдениям за большой выборкой рекламных кабинетов, в первом квартале 64% аккаунтов категории "здоровье и оздоровление" прошли хотя бы одну ручную проверку. Это на 41% больше, чем кварталом ранее.

Модерация оценивает не только услугу

Meta проверяет объявление как единое целое. Система MARS (Multimodal Ad Review System) анализирует текст, изображения или видео, настройки таргетинга и отдельно посадочную страницу. Поэтому даже разрешённая услуга может получить отказ из-за одной неудачной формулировки в тексте или преувеличенного обещания на сайте.

Сама медицинская тематика не запрещена. Клиники могут рекламировать консультации врачей, стоматологию, диагностику (УЗИ, анализы, МРТ), чекапы, реабилитацию, а также эстетические процедуры для аудитории 18+. В то же время рецептурные препараты разрешено рекламировать только сертифицированным рекламодателям с LegitScript и отдельной авторизацией Meta, и только в США, Канаде и Новой Зеландии. Дополнительные условия действуют для рекламы лечения зависимостей, репродуктивного здоровья и эстетических процедур.

Главная ошибка предположение о здоровье читателя

Чаще всего рекламу отклоняют из-за нарушения политики персональных характеристик. Meta запрещает прямые и косвенные утверждения о физическом или психическом состоянии человека. Фраза "Болят колени? Мы знаем, как помочь" намекает, что рекламодатель знает о проблеме конкретного пользователя. Напротив, "Консультация ортопеда: диагностика и подбор лечения" такого предположения не содержит.

Как отмечают специалисты компании iLion Medical Digital, разница между одобренным и отклонённым объявлением редко заключается в самой услуге. Решает подача: вместо обращения к состоянию читателя стоит описывать услугу, процесс или квалификацию врачей. Например, не "Страдаете от бессонницы?", а "Программа диагностики нарушений сна".

Также рискованны:

гарантии и абсолютные обещания ("гарантированно вылечим", "результат за 7 дней"). Статья 21 Закона Украины "О рекламе" прямо запрещает создавать впечатление гарантированного лечебного эффекта;

запугивание и драматизация ("если не обратитесь сейчас, будет поздно");

проценты эффективности и заявления об уникальности метода без подтверждения;

вводящие в заблуждение скидки и расхождение цены в объявлении и на сайте.

Визуалы таргетинг и посадочная страница

Самые безопасные креативы: фотографии врачей, клиники, оборудования, нейтральная инфографика. Формат "до и после" Meta прямо запрещает для процедур похудения и омоложения, включая ботокс и филлеры, даже при таргетинге на аудиторию 18+. Фотографии реальных пациентов требуют письменного согласия в соответствии с украинским законодательством.

Таргетинг не может основываться на информации о состоянии здоровья. Обращаться можно к широкой аудитории по возрасту и геолокации. По наблюдениям отраслевых специалистов, в 2026 году Meta начала ограничивать кастомные и lookalike-аудитории, названия которых намекают на диагноз, например "arthritis\_interest\_list".

Посадочная страница должна соответствовать обещанию в рекламе. Форма записи не должна содержать поле "диагноз": достаточно имени, контактов и общего описания запроса. Медицинские данные являются чувствительной категорией по Закону "О защите персональных данных", поэтому рядом с формой нужна ссылка на политику конфиденциальности.

Рекомендации iLion Medical Digital проверка перед запуском

Перед стартом кампании стоит пройти пять шагов:

Определить, относится ли услуга к категориям с дополнительными ограничениями и нужна ли сертификация. Убрать из текста предположения о состоянии здоровья и абсолютные обещания. Проверить визуалы: никакого шокирующего контента, согласие на фотографии пациентов, формат "до и после" только там, где он разрешён. Убедиться, что аудитории не построены на чувствительных характеристиках и имеют нейтральные названия. Сверить посадочную страницу: цену, условия, форму и политику конфиденциальности.

Совет iLion Medical Digital что делать после отклонения

Причина отклонения указана в разделе Account Quality в Ads Manager. Повторно запускать тот же креатив без изменений не стоит: Meta расценивает это как попытку обойти модерацию, что ухудшает показатель качества аккаунта. Следует исправить именно тот элемент, который стал причиной нарушения.

Если решение ошибочно, можно подать запрос на повторную проверку. По данным специалистов, автоматическая проверка исправляет около 35% ошибочных срабатываний в течение суток, а более сложные случаи рассматривает человек в течение нескольких рабочих дней. Однако апелляция не гарантирует успеха, если нарушение было реальным.

Реклама медицинских услуг в социальных сетях Meta возможна, но требует точной подачи. Правила платформы регулярно обновляются, поэтому перед каждым запуском стоит сверять действующую редакцию Meta Advertising Standards, а в спорных случаях консультироваться с юристом или профильным специалистом.