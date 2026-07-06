Развод по проекту нового ГК — реформы и риски. Виктория Костенко — адвокат PROCTOR

Проект нового Гражданского кодекса меняет правила расторжения брака впервые за двадцать лет — и делает это в условиях, когда миллионы семей разбросаны по разным странам, а психологические травмы войны стали повседневностью. Часть новелл действительно облегчает жизнь людям в болезненной ситуации. Но две нормы способны превратить развод в новый фронт — на этот раз между бывшими супругами.

Почему реформа семейного права происходит именно сейчас?

Демографический кризис, массовый выезд за границу, психологическое истощение военных и гражданских — всё это создаёт давление на институт брака, какого украинское законодательство ещё не знало. Государство отвечает попыткой упорядочить процедуры: упростить там, где конфликта нет, и притормозить там, где он ещё может исчезнуть. Логика понятна, но между замыслом и результатом лежит дистанция, которую будет определять судебная практика.

Нотариальный развод: самая практичная идея реформы

Супруги без детей или с детьми, если между ними достигнуто согласие по всем юридическим вопросам, смогут расторгнуть брак через нотариуса — без суда, очередей и заседаний. Для тысяч семей, где один из партнёров на фронте или за границей, быстрая нотариальная процедура становится единственным реалистичным выходом.

Вместе с этой нормой появляется договор о юридических последствиях расторжения брака: место проживания детей, алименты, раздел имущества, содержание одного из супругов — всё фиксируется письменно и заверяется. Это приближает Украину к практике большинства стран ЕС, где медиация и нотариальное урегулирование являются стандартом для бесконфликтных разводов.

Ограничение очевидно: если согласия нет — путь снова через суд. Но даже для части дел это существенно разгрузит систему.

Шесть месяцев на примирение: когда защита становится ловушкой

Если в семье есть малолетний ребёнок или ребёнок с инвалидностью, суд получает право предоставить супругам до шести месяцев на примирение — при условии, что стороны не договорились о последствиях развода. Есть договорённость — срок сокращается до одного месяца.

Замысел понятен: дать семье паузу, особенно во время кризиса, вызванного войной. Однако в практике адвоката типичная картина выглядит иначе. Супруги фактически не живут вместе годами. Эмоциональная связь оборвалась, есть длительный конфликт или психологическое насилие. Один строит новую жизнь, другой отказывается от развода не ради сохранения семьи, а чтобы манипулировать или давить. Шестимесячный срок в таком случае не спасает брак — он продлевает страдания всех, включая детей.

Кодекс предусматривает исключение: если один из супругов совершил домашнее насилие или уголовное правонарушение, меры для примирения не применяются. Это важный шаг — признание того, что насилие не является "семейным кризисом". Но доказывание факта насилия остаётся серьёзным барьером. Психологическое и экономическое насилие годами может быть невидимым для правоохранительной системы, а пострадавшие не всегда имеют доказательства или ресурс их собирать.

Какие риски несёт норма о принудительном возврате фамилии?

Статья 1516 проекта ГК содержит норму, которая вызывает самые острые дискуссии среди юристов. Один из супругов сможет требовать через суд, чтобы другой вернул добрачную фамилию — если тот "вёл себя недостойно", совершил домашнее насилие, изменял или совершил "аморальный поступок".

Проблема в том, что "недостойное поведение" и "аморальный поступок" — оценочные категории без законодательных критериев. Что будет считаться аморальным: новые отношения после фактического разрыва, страница в соцсетях, азартные игры? Суды получают широкое поле для субъективности, а стороны — новый инструмент для затяжных конфликтов.

Представим врачку, которая пятнадцать лет ведёт практику под фамилией мужа:

сотни пациентов знают её под этим именем

научные статьи и выступления на конференциях опубликованы под ним

профессиональная репутация выстраивалась годами.

После развода бывший муж обращается в суд, ссылаясь на "аморальное поведение". Фамилия превращается в механизм психологического давления уже после завершения брака. Идентичность, которую человек формировал годами, становится предметом судебного спора.

Как расторжение брака по новому ГК изменит практику семейного права

Реформа содержит реальный прогресс: нотариальная процедура и договор о последствиях развода — это шаги в направлении цивилизованного регулирования. Вместе с тем норма о сроках примирения требует чётких критериев применения, а положение о возврате фамилии — либо конкретных определений "аморального поведения", либо исключения из кодекса.

Закон, который оставляет слишком широкий простор для толкования, в конфликтных разводах не защищает более слабую сторону — он даёт ресурс более сильной.