Психика во время войны — объяснение психотерапевта Ксении Тейлор

24 февраля 2022 года — дата, которая завершила одну эпоху и начала другую. Я помню то утро до мельчайших деталей. Проснувшись от взрывов, я в глубине души сразу поняла, что происходит. Оцепенела на несколько секунд. Мозг отказывался принимать реальность. Почти все люди, с которыми я потом общалась, говорили: первой была мысль "Такого не может быть". В XXI веке. В центре Европы. С нами.

Психика цеплялась за отрицание, будто пыталась выиграть у реальности еще несколько минут. Но взрывы звучали снова. И вместе с ними приходило осознание: сон, случайность, ошибка — все это отпадало. Это — психологические изменения во время войны, которые начались в тот самый миг для каждого из нас.

За годы большой войны через мой психотерапевтический кабинет прошли сотни людей. Военные и гражданские. Люди, потерявшие дом, близких, работу, чувство безопасности. И каждый раз я видела одно и то же: война меняет не только отдельного человека — она меняет способ, которым чувствует, думает и реагирует целое общество.

Как шок превратился в фон?

Раньше сирена останавливала жизнь. Сегодня она часто становится лишь еще одним звуком дня. Человек прерывает разговор, спускается в укрытие, отвечает на рабочее письмо, заказывает кофе по дороге обратно и продолжает встречу так, будто ничего не произошло.

Снаружи это выглядит как привыкание. На самом деле — адаптация. Психика не может бесконечно жить в остром шоке. Если опасность длится годами, она перестраивает свои механизмы, чтобы человек мог работать, воспитывать детей, принимать решения, оставаться функциональным.

Именно поэтому сегодня мы реже видим панику — и значительно чаще видим людей, которые просто продолжают. Но страх никуда не исчез. Он просто перестал быть острым — и стал постоянным. Самое опасное то, что мы научились жить рядом со страхом.

Что случилось с нервной системой страны?

Вспомните, как вы просыпаетесь среди ночи от резкого звука: сердце уже ускорилось, мышцы напряглись, дыхание изменилось. И только через несколько секунд мозг понимает: это двери соседей, или гром, или грузовик на улице. Так происходит потому, что наше тело уже реагирует быстрее, чем сознание.

За эти годы мы стали внимательнее к любым сигналам опасности. Автоматически оцениваем, где ближайшее укрытие. Прислушиваемся к незнакомым звукам. Труднее расслабляемся даже тогда, когда для этого есть все условия.

Наша психика живет в состоянии пролонгированной психотравмы войны. И это закономерный ответ организма, который слишком долго не получал сигнала: "Угроза миновала". Тело запоминает опасность даже тогда, когда разум пытается отдохнуть. И эта память останется с нами еще долго после того, как замолкнут сирены.

Как мы стали эмоционально сложнее?

Возможно, самое большое изменение — не тревога, а то, что мы научились одновременно чувствовать вещи, которые когда-то казались несовместимыми.

Мы радуемся рождению ребенка и в тот же день плачем из-за гибели знакомого. Планируем отпуск и собираем тревожный чемодан. Смеемся за семейным ужином и вздрагиваем каждую ночь от сирены.

Мы потеряли иллюзию абсолютной безопасности. Иллюзию справедливого мира. Иллюзию полного контроля над собственной жизнью. Мы узнали, что можно одновременно держаться и падать, смеяться и плакать, строить планы и знать, что все может измениться за одну ночь. Это больно. Но это также и новая зрелость — умение выдерживать противоречия, не ломаясь.

Вместо этого мы постепенно приобрели другое — взросление. Не как отдельные люди, а как общество. Мы все меньше ждем, что кто-то решит проблемы вместо нас. Мы знаем: самые сложные задачи — решать нам. И мы решаем.

Что такое стойкость после пяти лет войны?

Сегодня слово "стойкость" звучит уже не героически — оно стало повседневным. Стойкость — это:

приготовить детям завтрак после бессонной ночи

отвести их в школу

прийти на работу

поддержать друга

позвонить родителям

посадить цветы возле дома

написать список своих желаний

планировать будущее, даже когда оно кажется неопределенным

Настоящая стойкость никогда не означает отсутствия боли. Стойкость — это способность продолжать жить вместе с болью. Именно эта повседневная, незаметная стойкость держит страну не меньше, чем большие героические поступки.

Как изменилась наша надежда?

Пять лет назад большинство из нас ждало дня, когда все закончится. Я считала дни войны через сторис в инстаграме. Моя психика очень хотела, чтобы этот кошмар скорее закончился. И я, как и каждый украинец, мечтала о том, чтобы проснуться однажды утром в свободной тихой стране.

Сегодня надежда стала другой. Она уже не опирается только на ожидание быстрого финала. Она рождается из опыта. Из осознания, что мы уже выдержали то, что когда-то казалось невозможным. Из доверия к тем, кто рядом. Из доверия к себе и к стране, которая продолжает жить, несмотря ни на что.

Мы не стали людьми, которые перестали бояться. Мы стали людьми, которые научились жить, даже когда страх остается рядом. Украина после пяти лет войны — это страна, чья коллективная психика научилась выживать без ощущения полной безопасности, но не потеряла способность любить жизнь и оставаться людьми.