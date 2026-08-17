Замена КВЭД на NACE 2.1-UA — риски для бизнеса. Руководитель Payroll Smart Solutions Юлия Журавель

Прощай, КВЭД: что делать до NACE 2.1-UA
Госстат переводит бизнес на NACE 2.1-UA с 1 января 2027 года. Автоматической замены кодов не будет — объясняем риски для единого налога и план действий.
Госстат установил дату перехода на новый стандарт — 1 января 2027 года. Кажется, времени достаточно. Но формулировки методологии скрывают в себе угрозу, которая может дорого стоить бизнесу: автоматического обновления кодов не произойдет. Компании, которые решат подождать до последнего квартала 2026 года, рискуют получить не техническую проблему, а юридическую.
Главная дата и то, что за ней стоит
Переход на NACE 2.1-UA синхронизирован с общеевропейским графиком внедрения NACE Rev. 2.1. Решение призвано привести украинскую статистику в соответствие с Регламентом Комиссии (ЕС) 2023/137, без которого макроэкономические показатели Украины невозможно корректно сравнивать с данными стран ЕС.
Госстат заложил длительный подготовительный период сознательно. Вместо обычного запаса времени "на всякий случай" этот период позволяет верифицировать данные в государственных реестрах и адаптировать ИТ-системы органов власти. Ключевое событие этого периода произойдет не в 2027-м, а раньше: 21 мая 2026 года Госстат опубликовал таблицы соответствия КВЭД-2010 и NACE 2.1-UA, а масштабная актуализация справочников в Едином государственном реестре должна завершиться до конца 2026 года.
Почему автоматическая замена кода будет не у всех
Для большинства предприятий изменения произойдут автоматически — без необходимости в дополнительных действиях. Это будет касаться тех видов деятельности, для которых в новой классификации NACE 2.1-UA сохранено прямое соответствие "один к одному" между старыми и новыми кодами (окончательный уровень соответствия определит Госстат).
Многие руководители ожидают, что государство само "подменит" старые коды новыми в момент перехода. Это ошибочное предположение, и именно оно наиболее рискованное.
Архитектура NACE 2.1-UA отражает структурные изменения в экономике последнего десятилетия: платформенную экономику, финтех, цифровое посредничество в торговле и логистике. Из-за этого старые коды КВЭД-2010 не всегда превращаются в новые по простому принципу "один к одному". Иногда один код распадается на несколько специфических, и система физически не может решить за предприятие, какой из них соответствует его реальной деятельности.
Поэтому каждый субъект хозяйствования должен самостоятельно инициировать изменение кода в ЕГР. Инертность в этом вопросе — прямая дорога к фискальным рискам.
Предупреждение для упрощенцев
Право на применение упрощенной системы налогообложения зависит от соответствия зарегистрированного кода КВЭД фактической деятельности. Если после 1 января 2027 года ваш новый код по NACE 2.1-UA попадет в перечень запрещенных для единого налога (например, в сфере специфического финансового посредничества), статус плательщика может быть аннулирован по результатам проверки ГНС. Несоответствие кодов в ЕГР и первичных документах также станет основанием для блокировки налоговых накладных.
Три типа связей, которые определят вашу стратегию
Основной инструмент перехода — таблицы соответствия, или переходные ключи. Но работать с ними линейно не получится, потому что связи между старыми и новыми кодами бывают трех типов.
- Один к одному: прямая замена без дополнительного анализа.
- Много к одному: несколько старых кодов консолидируются в один новый.
- Один ко многим: самый сложный случай, когда один старый код распадается на несколько новых и решение приходится принимать вручную.
Третий случай требует детального анализа, а не механической подстановки. Компания должна посмотреть на структуру валовой добавленной стоимости или на распределение персонала по направлениям деятельности и на основе этого выбрать код, который наиболее точно описывает бизнес.
Что меняется в ключевых разделах
Наиболее ощутимую трансформацию претерпят разделы, связанные с цифровой экономикой. В сфере информации и коммуникаций появляется более четкое выделение цифрового контента и услуг посредничества на онлайн-платформах, что особенно важно для ИТ-компаний, работающих в модели SaaS. В финансовом секторе детализируются услуги финтеха и операции с криптоактивами. В сфере недвижимости уточняется классификация профессионального управления имуществом через цифровые интерфейсы. А в торговле и логистике новые классы четче разграничивают саму торговлю и цифровое посредничество.
Для бизнеса это означает, что старый код, который раньше "более-менее подходил", после 2027 года может оказаться просто неточным. Это уже не стилистическая мелочь, а вопрос соответствия законодательству.
Проблема, о которой мало кто говорит: исторические данные
Переход на новый стандарт создает разрыв в сопоставимости показателей. Чтобы корректно анализировать динамику год к году после 2027-го, бухгалтерии придется либо вести двойное кодирование, либо ретроспективно пересчитывать показатели предыдущих периодов в новую классификацию. Без этого шага любой YOY-анализ потеряет смысл.
Что сделать уже сегодня: пошаговый план действий
- Определите типы связей для всех действующих кодов КВЭД предприятия через официальные таблицы соответствия.
- Для связей типа "один ко многим" проведите внутренний аудит, чтобы выбрать правильный новый код.
- Проверьте выбранные коды на соответствие ст. 291 Налогового кодекса относительно ограничений для упрощенной системы налогообложения.
- Подайте регистрационное заявление в ЕГР для актуализации кодов, как только появится техническая возможность сделать это через "Дію" или госрегистратора.
- Обновите справочники в ERP и учетных системах и согласуйте с разработчиками ПО форматы новой отчетности.
- Настройте алгоритмы трансформации исторических данных, чтобы сохранить сопоставимость финансовой отчетности.
Переход на NACE 2.1-UA не ограничивается формальной заменой цифр в реестре. Это методологическая реформа, которая определит, насколько прозрачным и понятным украинский бизнес будет для международных партнеров и инвесторов. Компании, которые начнут работу с таблицами соответствия уже сейчас, войдут в 2027 год подготовленными. Те, кто будет ждать, рискуют встретить новый год с заблокированными налоговыми накладными и утраченным статусом плательщика единого налога.
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