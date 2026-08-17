Замена КВЭД на NACE 2.1-UA — риски для бизнеса. Руководитель Payroll Smart Solutions Юлия Журавель

Госстат установил дату перехода на новый стандарт — 1 января 2027 года. Кажется, времени достаточно. Но формулировки методологии скрывают в себе угрозу, которая может дорого стоить бизнесу: автоматического обновления кодов не произойдет. Компании, которые решат подождать до последнего квартала 2026 года, рискуют получить не техническую проблему, а юридическую.

Главная дата и то, что за ней стоит

Переход на NACE 2.1-UA синхронизирован с общеевропейским графиком внедрения NACE Rev. 2.1. Решение призвано привести украинскую статистику в соответствие с Регламентом Комиссии (ЕС) 2023/137, без которого макроэкономические показатели Украины невозможно корректно сравнивать с данными стран ЕС.

Госстат заложил длительный подготовительный период сознательно. Вместо обычного запаса времени "на всякий случай" этот период позволяет верифицировать данные в государственных реестрах и адаптировать ИТ-системы органов власти. Ключевое событие этого периода произойдет не в 2027-м, а раньше: 21 мая 2026 года Госстат опубликовал таблицы соответствия КВЭД-2010 и NACE 2.1-UA, а масштабная актуализация справочников в Едином государственном реестре должна завершиться до конца 2026 года.

Почему автоматическая замена кода будет не у всех

Для большинства предприятий изменения произойдут автоматически — без необходимости в дополнительных действиях. Это будет касаться тех видов деятельности, для которых в новой классификации NACE 2.1-UA сохранено прямое соответствие "один к одному" между старыми и новыми кодами (окончательный уровень соответствия определит Госстат).

Многие руководители ожидают, что государство само "подменит" старые коды новыми в момент перехода. Это ошибочное предположение, и именно оно наиболее рискованное.

Архитектура NACE 2.1-UA отражает структурные изменения в экономике последнего десятилетия: платформенную экономику, финтех, цифровое посредничество в торговле и логистике. Из-за этого старые коды КВЭД-2010 не всегда превращаются в новые по простому принципу "один к одному". Иногда один код распадается на несколько специфических, и система физически не может решить за предприятие, какой из них соответствует его реальной деятельности.

Поэтому каждый субъект хозяйствования должен самостоятельно инициировать изменение кода в ЕГР. Инертность в этом вопросе — прямая дорога к фискальным рискам.

Предупреждение для упрощенцев

Право на применение упрощенной системы налогообложения зависит от соответствия зарегистрированного кода КВЭД фактической деятельности. Если после 1 января 2027 года ваш новый код по NACE 2.1-UA попадет в перечень запрещенных для единого налога (например, в сфере специфического финансового посредничества), статус плательщика может быть аннулирован по результатам проверки ГНС. Несоответствие кодов в ЕГР и первичных документах также станет основанием для блокировки налоговых накладных.

Три типа связей, которые определят вашу стратегию

Основной инструмент перехода — таблицы соответствия, или переходные ключи. Но работать с ними линейно не получится, потому что связи между старыми и новыми кодами бывают трех типов.

Один к одному: прямая замена без дополнительного анализа.

Много к одному: несколько старых кодов консолидируются в один новый.

Один ко многим: самый сложный случай, когда один старый код распадается на несколько новых и решение приходится принимать вручную.

Третий случай требует детального анализа, а не механической подстановки. Компания должна посмотреть на структуру валовой добавленной стоимости или на распределение персонала по направлениям деятельности и на основе этого выбрать код, который наиболее точно описывает бизнес.

Что меняется в ключевых разделах

Наиболее ощутимую трансформацию претерпят разделы, связанные с цифровой экономикой. В сфере информации и коммуникаций появляется более четкое выделение цифрового контента и услуг посредничества на онлайн-платформах, что особенно важно для ИТ-компаний, работающих в модели SaaS. В финансовом секторе детализируются услуги финтеха и операции с криптоактивами. В сфере недвижимости уточняется классификация профессионального управления имуществом через цифровые интерфейсы. А в торговле и логистике новые классы четче разграничивают саму торговлю и цифровое посредничество.

Для бизнеса это означает, что старый код, который раньше "более-менее подходил", после 2027 года может оказаться просто неточным. Это уже не стилистическая мелочь, а вопрос соответствия законодательству.

Проблема, о которой мало кто говорит: исторические данные

Переход на новый стандарт создает разрыв в сопоставимости показателей. Чтобы корректно анализировать динамику год к году после 2027-го, бухгалтерии придется либо вести двойное кодирование, либо ретроспективно пересчитывать показатели предыдущих периодов в новую классификацию. Без этого шага любой YOY-анализ потеряет смысл.

Что сделать уже сегодня: пошаговый план действий

Определите типы связей для всех действующих кодов КВЭД предприятия через официальные таблицы соответствия.

Для связей типа "один ко многим" проведите внутренний аудит, чтобы выбрать правильный новый код.

Проверьте выбранные коды на соответствие ст. 291 Налогового кодекса относительно ограничений для упрощенной системы налогообложения.

Подайте регистрационное заявление в ЕГР для актуализации кодов, как только появится техническая возможность сделать это через "Дію" или госрегистратора.

Обновите справочники в ERP и учетных системах и согласуйте с разработчиками ПО форматы новой отчетности.

Настройте алгоритмы трансформации исторических данных, чтобы сохранить сопоставимость финансовой отчетности.

Переход на NACE 2.1-UA не ограничивается формальной заменой цифр в реестре. Это методологическая реформа, которая определит, насколько прозрачным и понятным украинский бизнес будет для международных партнеров и инвесторов. Компании, которые начнут работу с таблицами соответствия уже сейчас, войдут в 2027 год подготовленными. Те, кто будет ждать, рискуют встретить новый год с заблокированными налоговыми накладными и утраченным статусом плательщика единого налога.