Посттравматический рост после войны — как пережить тишину. Колонка психотерапевта и автора 12 книг Ксении Тейлор

Я не знаю, что будет с моей психикой в тот день, когда закончится война. Не знаю, как я буду засыпать в первый раз без приготовленной одежды и тревожного рюкзака. Не знаю, как отреагирует тело, когда больше не придется прислушиваться к сиренам, читать новости с тревогой, ловить взглядом небо, ускорять шаг от незнакомого звука. Посттравматический рост — это путь, который начинается именно там, где заканчивается опасность. И, кажется, никто из нас еще не знает, каким он будет.

Потому что мы еще никогда не жили после этой войны.

Почему тишина может оказаться самым трудным испытанием?

Мы научились жить под звуки воздушных тревог. Научились работать между взрывами. Планировать между обстрелами. Улыбаться, когда сердце сжимается от страха. Мы научились выживать в реальности, которая еще несколько лет назад казалась невозможной.

Но мы совсем не знаем, как будем жить тогда, когда эта реальность закончится.

Я думаю об этом в двух ролях одновременно — как психотерапевт, который каждый день встречается с человеческой болью и истощением, и как украинка. Как женщина, которая вместе с миллионами других уже много лет живет в постоянном контакте с опасностью. И каждый раз, когда в кабинете звучит вопрос "А что будет со мной после войны?", я ловлю себя на честном ответе: "Я тоже не знаю".

Но я знаю другое. Однажды наступит тишина. И, возможно, самым трудным испытанием для нашей психики станут уже не взрывы. А именно она — тишина.

Потому что война научила нас жить в постоянной готовности к опасности. А миру нам еще придется учиться. Потому что наша нервная система менялась вместе с войной — и когда опасность исчезнет, ей понадобится время, чтобы поверить: теперь действительно можно жить.

Что происходит с нервной системой после длительной травмы?

Когда закончится война, украинцы не проснутся другими людьми. Они проснутся людьми, которые очень долго не имели права расслабиться. Парадоксально, но после лет существования на высоком уровне адреналина спокойствие может восприниматься как что-то неестественное. Психика будет бессознательно искать новые источники напряжения — просто потому, что организм привык существовать именно так.

Как психотерапевт, я все чаще слышу от людей не только об усталости и страхе. Я слышу о том, сколько сил каждый день забирает постоянный самоконтроль. О жизни, в которой нельзя позволить себе полностью расслабиться даже на несколько минут.

Психологи давно описали этот феномен: нервная система, которая долго существовала в режиме выживания, после завершения угрозы не включает спокойствие автоматически. Наоборот — может усилить тревогу, потому что угроза исчезла, а тело еще не получило разрешения ее отпустить. Именно поэтому в первые месяцы после мира часть людей будет чувствовать не облегчение, а дезориентацию. Звук незнакомой машины, чужой шаг за спиной, резкий запах — все, что раньше было нейтральным, может на какое-то время стать триггером. Это будет нормой. Признаком того, что психика начинает свой собственный демобилизационный процесс.

Самой сложной задачей после Победы будет не отстроить города. Самой сложной будет убедить собственную нервную систему, что теперь можно жить.

Именно поэтому мы так много говорим о том, как пережить войну — и почти не говорим о том, как пережить мир.

Как выглядит обычная жизнь, которой у нас так долго не было?

Иногда я позволяю себе представить один очень обычный вечер.

Я принимаю теплую ванну. Надеваю чистую пижаму. Ложусь в свою кровать, застеленную свежим бельем. Открываю книгу и просто читаю. Не откладываю ее каждые пять минут, чтобы проверить новости. Не листаю телеграм-каналы в поисках информации о возможном массированном обстреле. Не пытаюсь понять, взлетели ли самолеты, летят ли беспилотники, есть ли угроза баллистики.

Я просто читаю книгу. И мне кажется, что после этой войны это будет одной из самых больших роскошей в моей жизни.

Иногда я представляю еще один момент: беру телефон и удаляю приложение воздушной тревоги. А потом — телеграм-каналы, которые годами были не просто источником информации, а способом выживания. Трудно даже представить, какие чувства я буду переживать в этот миг. Возможно, это будет одна из самых тихих и одновременно самых громких побед в моей жизни.

Я представляю, как выключаю свет. Ложусь. Расслабляю тело. Засыпаю — без внутреннего ожидания, что через несколько часов меня разбудит сирена. Без мысли, что среди ночи придется схватить рюкзак и бежать в укрытие. Без страха за тех, кого люблю.

Пока что я лишь представляю это. Но именно это воображение сегодня тоже помогает мне жить.

Почему посттравматический рост начинается еще во время войны?

Тема посттравматического роста и возвращения к обычной жизни кажется мне сейчас важнее, чем когда-либо. Кто-то из нас, возможно, вообще не почувствует разницы. Кто-то быстро справится с последствиями. А для кого-то окончание войны станет не окончанием травмы — а началом встречи с ней.

И самым большим вызовом станет обычная жизнь. Именно так. Обычный понедельник без сирен, без ужасных новостей, без постоянного ожидания катастрофы.

Но есть и другая сторона. Люди, пережившие длительные кризисы, нередко открывают в себе то, чего раньше не замечали: другую меру ценностей, более глубокие отношения, новые смыслы. Посттравматический рост — движение вперед от прежнего состояния, а вовсе не возвращение к нему. Встреча с собой другим, которая становится возможной именно тогда, когда человек проходит сквозь самое тяжелое.

Психологи, в частности американские исследователи Ричард Тедески и Лоуренс Калхун, которые ввели сам термин еще в 1990-х, описывают этот рост через пять измерений: новые возможности, укрепление отношений, ощущение собственной силы, духовные изменения и больше благодарности за простые вещи. Но важно понимать: рост не отменяет боли. Он вырастает рядом с ней.

Что нас ждет там, за тишиной?

Я не знаю, какими мы проснемся после Победы. Не знаю, сколько времени понадобится каждому из нас, чтобы научиться жить без постоянной опасности. Не знаю, как долго наша психика еще будет вздрагивать от незнакомых звуков, искать тревогу там, где уже будет тишина, и учиться доверять обычному.

Этот путь не будет ровным. У кого-то он займет месяцы, у кого-то — годы. Кто-то пройдет его почти незаметно для себя, кто-то — через терапию, поддержку близких, длительную внутреннюю работу. Но направление у всех одно: от выживания — к жизни. От постоянной готовности к опасности — к способности ощущать обычные вещи как дар. Чашка кофе утром без проверки новостей. Сон без тревожного рюкзака рядом. Прогулка, во время которой не держишь в голове схему ближайшего укрытия.

Но я точно знаю одно: однажды мы начнем знакомиться с собой другими. И, возможно, это будет одна из самых важных встреч в нашей жизни.

Победа станет завершением войны. А для многих из нас она станет лишь началом долгого пути домой — к самим себе.

Об этом пути я и хочу писать дальше.