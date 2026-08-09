Посттравматический рост после травмы — объясняет психотерапевт Ксения Тейлор

Есть одна фраза, которую в последние годы я слышу особенно часто: "Все, что нас не убивает, делает нас сильнее". Спойлер — нет. Как психотерапевт, я не могу с ней согласиться. Посттравматический рост — реальное явление. Но между ним и общественным клише о закалке через боль — пропасть, о которой стоит говорить честно.

Почему так хочется верить, что страдания имеют смысл?

Мы переживаем войну, теряем близких, дома, ощущение безопасности — и очень хочется верить, что все эти страдания будут иметь какой-то высший смысл. Что однажды мы проснемся сильнее, мудрее, лучше.

Как психотерапевт, который ежедневно сталкивается с психотравмой войны, я не могу сказать, что это правда. Травма сама по себе не делает человека сильнее. Об этом нужно говорить честно, чтобы не иметь иллюзий и не столкнуться потом с их последствиями.

С одной стороны, я сама хочу верить, что после всего, что сегодня переживает Украина, наша боль однажды превратится в мудрость, а потери — в новые смыслы. Наверное, именно поэтому эта концепция так легко находит отклик: она дает надежду, что страдания не были напрасными.

Посттравматический рост — задокументированное явление: после тяжелых испытаний люди иногда переосмысливают ценности, глубже ценят отношения, находят новый смысл. Я видела это своими глазами и не собираюсь отрицать.

Чем дольше я работаю, тем осторожнее отношусь к этим словам

За красивой формулировкой иногда скрывается очень опасное ожидание: что травма якобы должна сделать человека сильнее. Что после войны мы обязательно станем мудрее, научимся ценить жизнь, пересмотрим приоритеты. Мне хотелось бы сказать, что так и будет. Но профессиональная честность не позволяет.

Психотерапия учит другому. Травма сама по себе ничему не учит. Она не делает человека сильнее только потому, что человек выстоял. Прежде всего травма — это опыт разрушения: привычных представлений о мире, о безопасности, о будущем, а иногда и о самом себе.

Когда научное наблюдение "иногда травма ведет к росту" незаметно превращается в общественное ожидание "травма должна вести к росту" — оно перестает быть психологией и становится новой формой давления.

Когда хорошая идея становится оружием против пострадавшего?

Представьте человека, который потерял дом. Который до сих пор не спит ночами. Который не чувствует никакого "роста" — только усталость, пустоту, страх. И вот ему говорят: "Но ведь это должно сделать тебя сильнее". Что он слышит? Что с ним что-то не так. Что он недостаточно старается. Что его страдание должно оправдывать себя результатом — иначе оно какое-то неправильное.

Это токсичная сторона посттравматического роста: он незаметно превращается в требование. А травма никому ничего не должна. Она не обязана осчастливливать нас новым смыслом. Травма просто случается. И главная задача — помочь человеку снова почувствовать жизнь.

На самом деле посттравматический рост описывает лишь один из возможных путей, которым иногда проходит психика — если рядом появляются безопасность, поддержка, время и возможность постепенно интегрировать пережитый опыт. "Один из возможных" — ключевые слова. Не единственный. Не обязательный. Не тот, который можно запланировать или требовать от себя.

Что ждет нас после Победы?

Когда война закончится, мы начнем слышать все больше историй о людях, которые открыли новые смыслы, сменили профессию, научились больше ценить каждый день. Эти истории будут настоящими.

Но они не должны стать новым общественным стандартом. Потому что рядом с ними будут жить люди, которые еще долго не смогут спать всю ночь, будут вздрагивать от резких звуков, проходить психотерапию и лишь постепенно возвращать себе ощущение жизни. И их путь будет не менее правильным.

После войны нам понадобится не только язык о посттравматическом росте. Гораздо больше понадобится язык сочувствия — язык, в котором человек не должен соответствовать чьим-то ожиданиям. Не должен быстро восстанавливаться. Не должен находить смысл в каждой потере. Не должен становиться сильнее только потому, что выжил.

Чем посттравматический рост отличается от восстановления?

Восстановление — это возвращение способности жить: спать, есть, работать, любить, доверять. Базовое право каждого человека, пережившего травму. Оно не требует оправдания, не требует смысла, не требует "урока". Человек заслуживает восстановиться просто потому, что он человек.

Рост — возможный, но необязательный бонус. Он не является целью терапии. Если приходит — хорошо. Если нет — это тоже нормально.

Как психотерапевт, я гораздо больше верю в возможность посттравматического восстановления. Потому что именно восстановление — та почва, на которой иногда, но только иногда, рождается рост. Сначала человек должен снова почувствовать себя в безопасности. Вернуть телу право расслабляться. Позволить себе оплакать потери. Научиться просить о помощи. Перестать стыдиться собственной усталости.

А рост, если ему суждено прийти, — придет сам. Без требований и без обязанности оправдывать им пережитую боль. Иногда самая большая мудрость — позволить себе выздоравливать. Именно в этом и будет сила.