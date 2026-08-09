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Фінансування відбудови — Світовий банк змінив правила гри
Инвестиции

Фінансування відбудови — Світовий банк змінив правила гри

Татьяна Гончаренко объясняет, как новая стратегия Всемирного банка меняет финансирование восстановления Украины и возможности для бизнеса.

Татьяна Гончаренко
Татьяна Гончаренко

фандрейзерка, инвест.экспертка, партнер и член наблюдательного совета Crowe Mikhailenko

Дата публикации
9 августа 2026 20:02
Финансирование восстановления Украины — объясняет инвестэксперт Татьяна Гончаренко
Финансирование восстановления Украины. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

На Fragility Forum у червні 2026 року Світовий банк представив оновлену стратегію роботи в країнах, уражених крихкістю, конфліктом і насильством, на 2026–2030 роки. Україна — прямо в її периметрі: вона числиться серед конфліктних контекстів поряд з Афганістаном, Сомалі, Єменом. Усе, що WBG і його структури — IBRD, IDA, IFC, MIGA — робитимуть в Україні найближчі п'ять років, визначатиметься саме цим документом. Більшість коментарів зосередяться на гаслах. Для українського бізнесу важливо побачити не риторику, а зміну механіки — вона зводиться до одного слова: диференціація.

Що насправді змінилося у стратегії WBG?

Стара модель донорської допомоги: де гірше — туди ресурс. Нова стратегія каже інакше: потреби є всюди, але потенціал для тривкого результату різний. Тому Банк концентруватиме ресурси там, де одночасно є чотири речі: прихильність уряду до реформ, дієздатні платформи доставки, "вікна можливостей" і готовність приватного сектора.

Слово, яке описує всю нову механіку, — диференціація. Банк переходить від логіки потреби до логіки дохідності впливу. Гроші підуть туди, де можна показати результат — туди, де тільки болить, кошти вже не потечуть автоматично. Динамічна класифікація ризику дозволяє перерозподіляти кошти швидше. Ставка на МСП визнає, що він створює до 80% зайнятості в таких країнах. Наголос на "локальних акторах" означає, що місцевий бізнес розглядається вже не як отримувач, а як рівноправний співвиконавець.

Чому Україна в особливому, але умовному становищі?

За критеріями, які Банк тепер винагороджує, Україна виглядає сильніше за більшість FCV-країн. Реформи в логіці євроінтеграції — це і є "прихильність до траєкторійних змін". Інституційна спроможність вища за середні в групі. Приватний сектор живий і адаптивний.

Але ця перевага — умова — не гарантований статус. Диференціація працює в обидва боки: якщо реформена динаміка сповільнюється або класифікація сповзає до "гострої кризи", розрахунок змінюється разом із нею. Банк прямо визнає межу свого мандата: політичне врегулювання і безпека поза його компетенцією. Фінансування відбудови обумовлене стабільністю, яку сам Банк забезпечити не може. Тому реформений курс — це водночас і умова доступу до грошей, і страховка від їх відтоку. Особливо варто тримати в полі зору категорію "перехід" — саме там стратегія обіцяє діяти найшвидше. Момент, коли Україна зміститься до пост-конфліктного статусу, відкриє інший за масштабом режим фінансування. До цього вікна треба готуватися заздалегідь.

Що це означає для бізнесу

Канал підтримки звужується до внутрішнього приватного сектора. IFC ставить ціль: до 2030 року 40% річних зобов'язань у FCV-контекстах. MIGA вже покриває Україну гарантіями від воєнних ризиків — це робить інвестицію в українську компанію прийнятною для іноземного капіталу. Private Sector Window дає важіль: кожен долар публічних ресурсів покликаний залучити понад п'ять комерційних.

Але доступ не автоматичний. Він прив'язаний до інвестиційної готовності: прозора структура, аудована звітність, зрозуміла модель створення робочих місць, відповідність ESG-вимогам донорських грошей. Є ще один вимір, який часто недооцінюють: Банк інституціоналізує прогнозування ризиків через дані. Це сигнал, що аналітична спроможність і сценарне планування стають валютою в перемовинах із міжнародними інституціями. Компанії, які вибудують цю готовність першими, опиняться в коротких списках. Решта дізнаються про можливості постфактум.

Чотири кроки, які варто зробити вже зараз

Ось практичний алгоритм для власника, який хоче опинитися в правильному місці, коли вікно відкриється:

  • Перекладіть бізнес мовою стратегії. Якщо ваша компанія створює або зберігає робочі місця для молоді, жінок, ВПО — це більше, ніж соціальна відповідальність — це ваш головний аргумент у новій логіці Банку. Зробіть його вимірюваним.
  • Будуйте інвестиційну готовність до того, як відкриється вікно. Структура, звітність, governance — це те, що відрізняє компанію, готову прийняти капітал, від компанії, яка лише про нього мріє.
  • Дивіться на MIGA і PSW не як на екзотику, а як на інструменти де-ризкування для іноземного партнера.
  • Не ігноруйте локальні платформи. Бізнес-асоціації тепер офіційний канал доставки — бути частиною дієздатної платформи вигідніше, ніж стукати в двері поодинці.

Україна входить у п'ятирічку, де фінансування відбудови стане доступнішим — але вибірковішим. Виграють не ті, у кого більша потреба, а ті, хто може показати траєкторію і результат. Готуватися до цього варто як до конкуренції — бо відтепер це саме вона.

Всемирный банк бизнес инвестиции финансирование План восстановления Украины

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