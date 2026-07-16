Фаундер в оборонке и доверие — советы Елены Семенчук. Маркетинг стратег

В оборонній галузі рішення про співпрацю майже завжди передбачає оцінку людей поряд із технологією. Особисте позиціювання фаундера в оборонці — це спосіб відповісти на питання, які ринок ставить ще до першої зустрічі.

Чому в defense не можна залишатися в тіні?

Серед інженерних і виробничих компаній поширене переконання: головне — створити хороший продукт. Якщо технологія сильна, вона сама знайде клієнта, партнера чи інвестора.

У багатьох галузях це частково спрацьовує. В оборонці — майже ніколи.

Оборонна індустрія побудована на довірі. Причому не лише до продукту — до компанії, до процесів, до команди і до людини, яка стоїть за всім цим. Коли міжнародний партнер, інвестор або потенційний замовник оцінює компанію, він оцінює насамперед людей. Хто ухвалює рішення? Який у них досвід? Чи можна їм довіряти? Чи здатні вони виконати зобов'язання? Чи будуть вони на ринку через три або п'ять років?

І дуже часто відповіді на ці питання шукають не в презентації компанії — їх шукають через фаундера.

У класичному бізнесі можна роками залишатися в тіні і будувати репутацію через продукт. В оборонці це значно складніше. Цикл прийняття рішень там довгий, ставки високі, а ціна помилки надто велика. Тому перш ніж довіряти технології, ринок довіряє людям за нею.

Що відбувається, коли фаундер мовчить?

Я неодноразово бачила ситуації, коли сильні компанії програвали менш сильним конкурентам лише тому, що залишалися незрозумілими для ринку. Вони не пояснювали своєї історії, не ділилися баченням, не формували експертну позицію, не були присутні в профільних дискусіях.

Результат стандартний: ринок просто не знав, як їх оцінювати. І обирав тих, кого розумів краще.

Мовчання фаундера коштує дорожче, ніж здається. Особливо в українському miltech, де більшість компаній ще не мають десятиліть корпоративної репутації. У такій ситуації саме фаундер стає першою точкою довіри: через нього партнери знайомляться з компанією, кандидати оцінюють культуру, інвестори роблять висновки про зрілість бізнесу.

Компанії, чиї засновники системно працювали над своєю присутністю й експертністю, отримували більше можливостей — не тому, що їхні продукти були кращими, а тому, що рівень довіри до них формувався швидше.

Це особливо помітно на міжнародних майданчиках. Коли на конференції або в переговорах з'являється фаундер, який чітко пояснює свій підхід і контекст ринку, він не просто представляє компанію. Він створює підстави для довіри, яку неможливо передати через брошуру або демо продукту.

Що таке особисте позиціювання фаундера в оборонці насправді

Особисте позиціювання фаундера — про зрозумілість. Щоденні дописи в LinkedIn і популярність тут ні до чого.

Ринок має розуміти, хто ви, у що вірите, який у вас підхід і чому ви займаєтесь саме цим. Перелік ключових сигналів, які формують цей образ:

Публічна присутність у профільних дискусіях і на галузевих майданчиках

Чітко сформульована експертна позиція щодо технологій і ринку

Участь у міжнародних заходах і видимість у глобальному контексті

Пояснення підходу та бачення компанії поза переліком характеристик продукту

Послідовність у тому, що ви говорите і як ви говорите

Жоден із цих пунктів не потребує ставати медійною особою або відкривати чутливі деталі бізнесу. Йдеться про осмислену присутність — там, де потрібно, і в тому обсязі, який доречний.

Важливо розуміти: особисте позиціювання фаундера в оборонці будується не через кількість публічних появ, а через якість і послідовність. Один змістовний виступ на профільному заході, де ви пояснюєте свій підхід до конкретної проблеми, дає більше, ніж десятки загальних дописів. Ринок зчитує глибину — і відрізняє її від простої активності.

Як фаундер стає носієм довіри на міжнародному ринку

На глобальному ринку українську defense-компанію ще ніхто не знає. Немає локальної репутації, немає сформованих зв'язків, немає десятків спільних проєктів у бекграунді. І тоді саме фаундер стає головним носієм довіри: він пояснює контекст, представляє бачення, будує перші партнерства і формує перше враження про бізнес.

Світовий defense давно працює саме так. Засновників найбільш впливових оборонних і dual-use компаній знають не лише через продукти — через ідеї, які вони представляють, і підходи, які вони відстоюють.

Для українського miltech це означає конкретне завдання: фаундери, які вже сьогодні починають системно будувати свою присутність у профільному середовищі, закладають фундамент, що працюватиме роками. Репутація накопичується повільно, але саме вона відкриває двері, які красива презентація відкрити не може.

Особисте позиціювання фаундера в оборонці — вже не питання амбіцій або публічності. Це питання розвитку бізнесу. В індустрії, де довіра передує продажу, людина, яка стоїть за продуктом, стає не менш важливою, ніж сам продукт.