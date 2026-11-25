Когда появляется сообщение об очередном обмене военнопленными, хочется остановиться, прочитать каждое слово, пересмотреть все фотографии, вглядеться в лица людей, которые вернулись домой. Я не знаю их имен, не знакома с их семьями, но каждый раз испытываю огромную радость. Всегда делаю репосты и пишу в своих социальных сетях только два слова: «Наші вдома».

Потому что для меня, как и для каждого украинца, это не просто новость. Я работаю с людьми, вернувшимися из российского плена, и понимаю, насколько страшным может быть опыт, который они пережили. Я вижу, какой ценой дается возвращение к жизни после пережитого. Поэтому каждый обмен — это событие, значение которого трудно переоценить.

Сегодня Украина снова ожидает масштабного возвращения наших людей. По словам Президента Владимира Зеленского, во время переговоров в Абу-Даби обсуждали обмен в формате 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500. По состоянию на 14 ноября окончательное количество людей и дата обмена не объявлены. Но для тысяч украинских семей эта новость уже стала поводом снова надеяться: а вдруг среди тех, кто вернется, будет именно их близкий человек?

Есть одна сторона этой истории, о которой мы говорим значительно реже. Это жизнь тех, кто ждет. Не только семей военнопленных, но и семей гражданских, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах, и тех, кто годами ищет пропавших без вести. Их истории разные, но в каждой есть общее — мучительное ожидание человека, без которого невозможно представить собственную жизнь.

Ожидание тоже может быть пленом

Когда человек попадает в плен или пропадает без вести, его семья оказывается в особой психологической реальности. Если плен подтвержден, близкие знают, что человек жив, но не могут быть рядом, поговорить, обнять, увидеть своими глазами, в каких условиях он находится. Нет контроля над тем, что с ним происходит, и часто нет даже достоверной информации о его состоянии.

Если же человек пропал без вести, неопределенность приобретает еще одно измерение: семья не знает даже того, что ей больше всего хочется знать, — жив ли ее близкий человек.

В психологии для описания подобного опыта существует понятие «неопределенная потеря» (ambiguous loss), которое разработала американская исследовательница Полин Босс. Речь идет о ситуации, когда близкий человек физически отсутствует, но психологически остается центральной частью жизни семьи. Нет четкого завершения, нет ответа на главные вопросы, а привычные механизмы переживания потери не работают так, как обычно.

В такой реальности живут семьи пленных и пропавших без вести. Они не могут попрощаться, не могут получить окончательный ответ, не могут вернуться к жизни, в которой этот человек просто был рядом. Они продолжают жить, но часть их внимания, мыслей и чувств постоянно остается там, где находится тот, кого они ждут. Иногда это длится месяцами, иногда годами.

Утро начинается с проверки телефона. Сообщения, звонки, новости, официальные страницы, группы семей. Любая информация может оказаться важной. Каждый обмен вызывает надежду: а вдруг в этот раз? А вдруг он или она среди тех, кого вернут? И если этого не происходит, человек снова остается с болью, которая никуда не исчезла.

Это не просто беспокойство за близкого. Длительное ожидание в условиях неопределенности может вызывать значительное психологическое истощение, влиять на сон, концентрацию внимания, физическое самочувствие и отношения с другими людьми. Человек может становиться чрезмерно тревожным, раздражительным, терять интерес к привычным делам или чувствовать вину за то, что позволяет себе радоваться жизни.

Жизнь между надеждой и страхом

Одна из самых сложных особенностей такого ожидания — постоянное сосуществование противоположных эмоций. Человек может просыпаться с надеждой, а уже через несколько часов чувствовать страх. Может радоваться новости о возвращении других и одновременно плакать, потому что его родной человек до сих пор не дома. Может испытывать злость, бессилие, зависть к тем, кто уже встретил своих близких, а потом стыдиться этих чувств.

Все это не делает человека плохим, слабым или недостаточно любящим. Радость за тех, кто вернулся, не отменяет боли за того, кто остается в плену. Злость не означает потерю любви. Усталость не означает, что человек перестал ждать.

Особенно тяжело, когда ожидание становится центральной частью жизни. Человек начинает откладывать все на потом: отдых, встречи, собственные планы, важные решения. Будто не имеет права жить полноценно, пока его близкий находится в плену.

Но здесь я хочу сказать очень важную вещь: вы имеете право жить, даже когда ждете.

Вы можете улыбаться, встречаться с друзьями, праздновать день рождения, планировать отпуск, покупать себе новую одежду, влюбляться, радоваться солнечному дню. Это не предательство человека, который находится в плену. Это не означает, что вы забыли о нем или меньше его любите. Ваша жизнь не должна превращаться в непрерывное наказание за то, что вы не можете изменить ситуацию.

День после обмена

Для семей, чьих близких нет среди освобожденных, день обмена может стать одним из самых тяжелых. Страна радуется, социальные сети наполняются фотографиями объятий и слезами счастья. А для кого-то в этот самый момент снова рушится надежда, которую так долго ждали.

Человек может испытывать радость за других и одновременно пустоту из-за своего. Может ловить себя на зависти, злиться на себя за это и стыдиться собственных чувств. Может снова спрашивать: почему не он? Почему не она? Почему снова не наша встреча? Это понятные реакции человека, который находится в длительном эмоциональном напряжении. Их не нужно осуждать или скрывать.

Что может помочь в такой день?

Не требуйте от себя правильной реакции. Можно радоваться и плакать в один день.

Можно радоваться и плакать в один день. Заранее позаботьтесь о поддержке. Если знаете, что день обмена будет тяжелым, договоритесь с близким человеком побыть рядом.

Если знаете, что день обмена будет тяжелым, договоритесь с близким человеком побыть рядом. Позвольте себе паузу в социальных сетях. Фотографии чужих встреч можно посмотреть позже, когда появятся силы.

Фотографии чужих встреч можно посмотреть позже, когда появятся силы. Не делайте выводов о будущем на основании одного обмена. То, что вашего близкого человека нет среди вернувшихся, не означает, что о нем забыли, что его не ищут или что надежды больше нет.

Важно различать отсутствие ожидаемой новости сегодня и окончательный ответ о судьбе близкого человека. Это не одно и то же.

Когда каждая новость становится испытанием

Отдельная проблема для семей — информационная нагрузка. В социальных сетях появляются сообщения о возможных обменах, неподтвержденные списки, фотографии, видео, свидетельства людей, которые якобы владеют важной информацией. Для тех, кто ждет, каждое такое сообщение может стать эмоциональным потрясением. Человек ищет подтверждение, переходит с канала на канал, перечитывает комментарии, звонит знакомым. Иногда тратит на это часы, а достоверной информации так и не получает.

Особенно опасны сообщения от неизвестных лиц, которые обещают включить военнопленного в список на обмен, предоставить информацию за деньги или помочь с возвращением через якобы личные связи. Такие ситуации могут наносить дополнительный психологический вред, а также представлять угрозу для семьи и самого пленного.

Поэтому информационная гигиена в этой ситуации — не просто рекомендация. Это один из способов психологической самозащиты.

Определите официальные источники. Следите за сообщениями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Национального информационного бюро, Офиса Президента и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Анонимные сообщения в Telegram, посты в соцсетях или информацию от неизвестных посредников не воспринимайте как подтвержденный факт.

Следите за сообщениями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Национального информационного бюро, Офиса Президента и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Анонимные сообщения в Telegram, посты в соцсетях или информацию от неизвестных посредников не воспринимайте как подтвержденный факт. Не проверяйте новости непрерывно. Определите два-три промежутка в день для официальных сообщений. На ночь по возможности отключайте уведомления, оставив звонки от тех, кто может сообщить действительно важное. Постоянное обновление ленты не приближает обмен, но усиливает тревогу.

Определите два-три промежутка в день для официальных сообщений. На ночь по возможности отключайте уведомления, оставив звонки от тех, кто может сообщить действительно важное. Постоянное обновление ленты не приближает обмен, но усиливает тревогу. Не передавайте деньги за обещания возвращения. Ни одно частное лицо не может гарантировать включение человека в список за вознаграждение. Не спешите отвечать и передавать деньги или личные данные, обращайтесь в государственные органы.

Ни одно частное лицо не может гарантировать включение человека в список за вознаграждение. Не спешите отвечать и передавать деньги или личные данные, обращайтесь в государственные органы. Будьте осторожны с публичностью. Не распространяйте непроверенную информацию, персональные данные, обстоятельства плена, место содержания и другие сведения, которые могут навредить человеку. Перед обнародованием чувствительных данных проконсультируйтесь с Координационным штабом.

Желание знать как можно больше вполне понятно. Но не вся информация в интернете правдива или безопасна. Иногда отказ читать очередное неподтвержденное сообщение — это не равнодушие, а забота о собственном психологическом состоянии.

Как выдерживать ожидание

Я не буду говорить семьям, что нужно просто успокоиться, не волноваться или думать позитивно. Такие советы не работают, когда близкий человек находится в руках врага. Но есть вещи, которые могут помочь сохранить психологические силы и не позволить ожиданию полностью поглотить собственную жизнь.

Верните себе хотя бы часть повседневной жизни. Найдите то, на что вы все-таки можете влиять: приготовить еду, выйти на прогулку, позаботиться о сне, встретиться с близким человеком. Не требуйте от себя больших достижений, начните с простого. Привычные дела не решают проблемы плена, но возвращают ощущение предсказуемости, которого так не хватает в неопределенности.

Найдите то, на что вы все-таки можете влиять: приготовить еду, выйти на прогулку, позаботиться о сне, встретиться с близким человеком. Не требуйте от себя больших достижений, начните с простого. Привычные дела не решают проблемы плена, но возвращают ощущение предсказуемости, которого так не хватает в неопределенности. Не оставайтесь наедине со своими переживаниями. Найдите людей, с которыми можно говорить откровенно: родных, друзей, другие семьи, психолога или психотерапевта. Тем, кто проходит через подобный опыт, не нужно объяснять, почему вы снова проверяете телефон или не можете уснуть после новостей об обмене. При этом пусть это общение не превращается в обсуждение самых страшных сценариев. Поддержка — это еще и возможность вместе помолчать, поговорить о чем-то другом, побыть людьми, а не только теми, кто ждет.

Найдите людей, с которыми можно говорить откровенно: родных, друзей, другие семьи, психолога или психотерапевта. Тем, кто проходит через подобный опыт, не нужно объяснять, почему вы снова проверяете телефон или не можете уснуть после новостей об обмене. При этом пусть это общение не превращается в обсуждение самых страшных сценариев. Поддержка — это еще и возможность вместе помолчать, поговорить о чем-то другом, побыть людьми, а не только теми, кто ждет. Замечайте, когда тревога становится чрезмерной. Верните внимание в настоящий момент: почувствуйте опору под ногами, назовите предметы вокруг себя, сделайте несколько медленных выдохов, расслабьте плечи. Можно выйти на короткую прогулку. Это не изменит обстоятельств плена, но уменьшит напряжение в теле и вернет контакт с реальностью.

Верните внимание в настоящий момент: почувствуйте опору под ногами, назовите предметы вокруг себя, сделайте несколько медленных выдохов, расслабьте плечи. Можно выйти на короткую прогулку. Это не изменит обстоятельств плена, но уменьшит напряжение в теле и вернет контакт с реальностью. Позвольте себе отдыхать от ожидания. Вы не обязаны ежеминутно думать о пленном, читать новости и пересматривать фотографии. Иногда нужно просто закрыть телефон, посмотреть фильм, побыть с детьми. Отдых не означает, что вы забыли о близком человеке. Вы не должны постоянно страдать, чтобы доказать силу своей любви. Право на отдых не нужно заслуживать. Оно у вас есть.

Вы не обязаны ежеминутно думать о пленном, читать новости и пересматривать фотографии. Иногда нужно просто закрыть телефон, посмотреть фильм, побыть с детьми. Отдых не означает, что вы забыли о близком человеке. Вы не должны постоянно страдать, чтобы доказать силу своей любви. Право на отдых не нужно заслуживать. Оно у вас есть. Не требуйте от себя постоянной силы. Можно плакать. Можно злиться. Можно уставать от людей и разговоров. Можно иногда не иметь никаких слов. Не нужно все время демонстрировать выдержку, особенно перед теми, кто не понимает вашего опыта.

Если тревога, бессонница, подавленное состояние, панические реакции или физическое истощение длительное время мешают повседневной жизни, стоит обратиться за профессиональной психологической или психотерапевтической помощью. Не нужно ждать, пока сил совсем не останется.

Тем, кто рядом с семьями пленных

Как общество мы должны научиться правильно поддерживать тех, кто ждет. Не спрашивайте постоянно: «Ну что, есть какие-то новости?». Не обещайте, что «скоро все закончится», если у вас нет для этого оснований. Не говорите, что человек должен держаться, быть сильным или не терять надежды.

Иногда лучшая поддержка — это не слова, а присутствие. Спросите, чем можете помочь. Предложите приготовить ужин, забрать ребенка из школы, пойти вместе на прогулку, помочь с бытовыми делами. Не исчезайте после очередного обмена, если близкий вам человек снова не получил вестей о своем родном. Оставайтесь рядом и тогда, когда новостей нет, когда ожидание затягивается, когда человек устал объяснять, что с ним происходит.

И главное — не сравнивайте боль. То, что чей-то близкий человек уже вернулся, не делает ожидание другой семьи менее важным. Радость одних не должна становиться поводом для обесценивания боли других.

Встреча — это начало нового пути

Слова «Наші вдома» не завершают историю. Они открывают следующий этап, о котором тоже стоит говорить.

В моей практике есть история женщины, которая так долго ждала мужа из плена, что ее жизнь превратилась в сплошное ожидание. На встречу она приехала раньше всех. Вглядывалась в лица людей, которые выходили из автобуса, и не находила своего. Когда муж наконец подошел, пытаясь ей улыбнуться, она его не узнала: перед ней стоял совсем другой человек. Она растерялась на мгновение. Но когда они обнялись и она прижала его к себе, то почувствовала самого родного. Тело узнало. Душа узнала. Не глаза.

Позже ей было стыдно, что она не узнала его сразу. С профессиональной точки зрения в этом нет ни вины, ни недостатка любви. Глазами мы ищем человека, которого помним, а плен меняет человека. Узнавание начинается с тела, с ощущения близости, и только потом к нему присоединяется все остальное.

На сессии эта женщина сказала главное: муж уже никогда не будет тем, кем ушел на фронт. Им придется заново узнавать друг друга. Она была уверена, что ее любовь поможет восстановить то, что было между ними, и что она готова строить эту жизнь заново.

Возвращение из плена — это не возвращение к прежней жизни. Изменился и человек, переживший плен, и семья, которая ждала. Обоим нужны время, терпение и часто поддержка специалистов. Но именно такое узнавание, медленное и через близость, и есть начало восстановления.

Мы ждем. И помним о тех, кто ждет

Когда происходит обмен, мы видим лица людей, которые возвращаются домой. Объятия, слезы, первые звонки родным, встречи, которых ждали месяцами и годами. И это действительно огромная радость для всей страны.

Но за каждой такой фотографией стоит история семьи, которая ждала. Есть матери, жены, мужья, дети, родители, братья и сестры. Есть люди, которые учились жить в неопределенности, искали информацию, обращались в государственные органы, не переставали напоминать о своих родных и каждый день пытались выдержать то, что выдержать невероятно тяжело. И есть другие семьи, которые после каждого обмена снова ждут.

Мы должны помнить о них не только в день обмена, но и на следующий день, в следующем месяце, через год. За каждым именем в списках стоит человек, которого кто-то ждет дома.

Я очень хочу, чтобы каждая семья дождалась своего самого важного сообщения. Чтобы каждый телефонный звонок, которого так долго ждали, наконец прозвучал. Чтобы каждый человек, который сегодня находится в российском плену, вернулся домой. И чтобы однажды слова «Наші вдома» касались каждого, кого мы ждем.

Потому что пленные должны вернуться. А те, кто ждет, должны почувствовать, что они не одни.