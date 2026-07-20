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Подошвенная бородавка врастает вглубь и делает каждый шаг болезненным
Медцентр

Подошвенная бородавка врастает вглубь и делает каждый шаг болезненным

Почему подошвенная бородавка болит, как отличить от мозоли и какие методы лечения работают. Объясняет врач-хирург Евгений Кислица.

Евгений Кислица
Евгений Кислица

врач-хирург КНП «Кировоградский областной клинический кардиодиспансер» Кировоградского областного совета.

Дата публикации
20 июля 2026 11:52
Подошвенная бородавка на стопе — как лечить без рецидивов. Советы хирурга Евгения Кислицы
Подошвенная бородавка. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ

Обычно всё начинается с небольшой точки на подошве, которую годами не замечают или лечат самостоятельно. А потом каждый шаг становится испытанием. В моей практике была пациентка, которая восемнадцать лет ходила по врачам, пять раз удаляла образование азотом — и каждый раз бородавка возвращалась. Всё потому, что лечение подбиралось без точного понимания глубины и природы проблемы.

Что такое подошвенная бородавка и чем она отличается от мозоли

Подошвенная бородавка — доброкачественное образование на стопе, вызванное вирусом папилломы человека, чаще всего первого, второго и четвёртого типов. Выглядит как участок уплотнённой или шероховатой кожи на подошве или пальцах ног. Характерный признак — тёмные точки внутри: это мелкие сосуды, питающие образование. Если их травмировать — они сильно кровят.

Главная коварность подошвенной бородавки в том, что под весом тела она не растёт наружу, как обычная бородавка, а врастает вглубь — через кожу в мягкие ткани стопы, иногда на несколько сантиметров. Именно поэтому каждый шаг становится болезненным: человек фактически наступает на плотный глубокий узел.

От мозоли отличить просто: бородавка сильно болит при сдавливании с боков, даже лёгком. Мозоль — при нажатии сверху. На месте бородавки также исчезает или деформируется естественный рисунок кожи.

Почему бородавка появляется и кто в зоне риска

Вирус папилломы человека проникает через микротрещины в коже и заставляет клетки аномально делиться. Без лечения бородавка всегда будет разрастаться — особенно если её травмировать. Чем больше травм, тем быстрее она увеличивается.

Основные факторы риска заражения:

  • бассейны, спортзалы, гостиничные номера — ходьба босиком во влажных общественных местах является кратчайшим путём к заражению
  • повышенная потливость ног — влажная кожа уязвимее к проникновению вируса из-за увеличенного пространства между слоями кожи
  • тесная обувь — постоянное трение создаёт микротравмы, через которые вирус попадает в клетки кожи
  • сниженный иммунитет — стрессы, хронические заболевания и переутомление делают организм беззащитным перед вирусом

Из практики: у большинства пациентов при разговоре выявляется одновременно два-три из этих факторов.

Почему нельзя срезать или прижигать бородавку самостоятельно

Самая распространённая ошибка — принять бородавку за сухую мозоль и попытаться срезать её пемзой, лезвием или выжечь чистотелом. Делать это категорически нельзя: при травмировании вирус распространяется на соседние здоровые ткани, и бородавок становится больше.

Коварство подошвенной бородавки в том, что если не удалить её полностью — она обязательно появится снова. Поэтому если пациенты пытаются сделать это самостоятельно, да ещё и после криодеструкции азотом без должного контроля, будут рецидивы: поверхность уничтожена, но корень остался — и бородавка появляется снова.

Как лечат подошвенную бородавку сегодня

Лечением занимаются дерматологи, хирурги и подологи. Самым эффективным считаю комбинированный подход: специальная косметика, которая подавляет рост бородавки и подготавливает ткани к дальнейшему удалению образования, плюс инструментальное удаление.

Из методов удаления лучше всего себя зарекомендовали два сочетания. Первое — специальные косметические средства вместе с удалением бородавки фрезой: методика позволяет слой за слоем спиливать образование до здоровых тканей, а при больших или глубоких бородавках использую местную анестезию. Второе — косметика в сочетании с лазерным удалением: лазер выпаривает бородавку послойно и "запаивает" сосуды, минимизируя риск кровотечения и рецидива. Рана после лазера заживает дольше, но результат надёжный.

Радиоволновой метод и химические кислотные растворы тоже применяются, но имеют ограничения: первый доступен только в крупных центрах, второй при неправильном применении может вызвать глубокий химический ожог или не удаляет бородавку полностью.

Как защитить стопы от вируса папилломы человека

Профилактика проста, но требует постоянства. В бассейне, сауне и гостинице — только собственные резиновые тапочки. Качественная дышащая обувь и ежедневная смена носков. Тщательное высушивание стоп после мытья — влажная среда идеальна для вируса.

Отдельно — для пациентов с сахарным диабетом. Этой группе советую трижды в день осматривать стопы на наличие любых повреждений и раз в месяц профилактически посещать кабинет диабетической стопы. При появлении подошвенной бородавки — обращаться туда сразу, без промедления.

Подошвенная бородавка поддаётся лечению, если не затягивать

Ранняя стадия — несколько сеансов и минимальная реабилитация. Запущенная, с подрытостями и кратерами, которую ещё и годами безрезультатно лечили, — это месяцы работы и более сложное удаление и восстановление. Единственное условие успеха неизменно: точная диагностика, правильно подобранный метод и чёткое соблюдение рекомендаций врача до и после процедуры. Подошвенная бородавка — не приговор, но и сама она не пройдёт.

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