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Почему украинское преимущество в C-UAS может закончиться
Оборонпром

Почему украинское преимущество в C-UAS может закончиться

Ярослав Филимонов объясняет, почему украинское преимущество в C-UAS зависит от быстрой адаптации, интеграции с НАТО и новых стандартов.

Ярослав Филимонов
Ярослав Филимонов

CEO Kvertus, украинской defence tech компании, которая производит средства радиоэлектронной поддержки нового поколения.

Дата публикации
4 сентября 2026 07:21
C-UAS и дроны — объясняет CEO Kvertus Ярослав Филимонов
C-UAS и дроны. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

Еще несколько лет назад противодействие дронам часто можно было строить вокруг относительно ограниченного набора угроз и средств противодействия. Сегодня сам принцип не изменился: цель нужно обнаружить и обезвредить. Изменилось количество вариантов между этими двумя точками. Дроны работают на разных частотах и каналах связи, используют автономное наведение и оптоволокно, меняют маршруты и тактику применения. Поэтому одного универсального средства противодействия уже недостаточно.

Поэтому главная гонка в C-UAS сегодня идет уже не за одним универсальным средством. Выигрывать будет тот, кто быстрее замечает изменение угрозы, находит ответ и может быстро масштабировать его.

Недавний 42-страничный обзор C-UAS Hub хорошо показывает масштаб этой гонки: десятки государств одновременно развивают собственные программы противодействия БпЛА. Но гораздо интереснее не то, кто какой радар, РЭБ или перехватчик закупил. Если посмотреть на то, что НАТО делает уже в 2026 году, видно изменение самого подхода.

Как сегодня НАТО выстраивает C-UAS

В НАТО сейчас фактически собирают разные технологии в один контур. Для этого в 2026 году Альянс запустил Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X) — программу, в рамках которой разные средства обнаружения, управления и противодействия проверяют как элементы одной многоуровневой системы. Причем сама инициатива работает короткими трехмесячными циклами: испытать, проверить интеграцию, внести изменения и перейти к следующему этапу. НАТО прямо отмечает, что в этой работе использует уроки войны в Украине. А если точнее, сам Альянс называет LCI-X "наглядным подтверждением способности НАТО усваивать и применять уроки войны в Украине". Формулировка показательная: еще несколько лет назад мы говорили о том, чему Украине стоит учиться у НАТО, а теперь сам Альянс отдельно демонстрирует собственную способность учиться на украинском боевом опыте.

Один из главных уроков украинской войны, который НАТО сейчас пытается перенести в собственную C-UAS архитектуру, заключается в том, что универсального средства против всех БпЛА не существует. Где-то оптимальной будет РЭБ, где-то дрон-перехватчик, где-то мобильная огневая группа и другое. Но сначала угрозу нужно обнаружить, правильно идентифицировать, передать данные и только после этого выбрать способ воздействия.

В мае НАТО проверяло именно такое взаимодействие во время Technical Interoperability Exercise 26. Там тестировали, в частности, интеграцию сенсоров с системами командования и управления и всю цепочку от обнаружения до противодействия. Решения, которые показали совместимость, в августе уже проверяли во время Baltic Trust 26 в Латвии в условиях, приближенных к реальной военной операции.

То есть требования смещаются от характеристик отдельного изделия к его способности работать в общем контуре.

Массовая дроновая война меняет экономику перехвата

Массовая дроновая война очень быстро превращает технологический вопрос в экономический. Если противник может запускать дешевые БпЛА сотнями, защита не может постоянно отвечать на них значительно более дорогими средствами. Это уже влияет на то, что разрабатывают западные страны.

В феврале Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша запустили Low-Cost Effectors & Autonomous Platforms (LEAP) для создания более дешевых средств противовоздушной обороны. А в июле британское Минобороны выделило первые £3,16 млн трем компаниям именно на low-cost interceptors, которые должны быть пригодными для массового производства.

Для Украины эта проблема давно не теоретическая. Если стоимость уничтожения дрона постоянно в разы превышает стоимость самого дрона, такая модель проигрывает на дистанции.

Поэтому архитектура C-UAS, которую сейчас формируют НАТО и его союзники, вряд ли будет опираться преимущественно на дорогие перехватчики. РЭБ, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, зенитные установки и другие средства будут иметь свои зоны ответственности. Вопрос не в том, какой из них "лучший", а какой лучше всего соответствует конкретной угрозе в конкретный момент.

И даже эта система должна постоянно меняться

Оптоволоконные FPV хорошо показывают, почему построить систему один раз и успокоиться не получится. В марте 2026 года британское Минобороны отдельно обратилось к индустрии с запросом на способы противодействия таким БпЛА. В документе прямо указано: дроны, управляемые через оптоволокно, невосприимчивы к традиционному радиочастотному противодействию. Британцы ищут новые способы их обнаруживать, сопровождать, идентифицировать и уничтожать, причем сразу требуют возможности интегрировать новое решение в многоуровневую открытую архитектуру.

Этот пример хорошо описывает всю технологическую войну. Появляется эффективное противодействие — появляется способ его обойти. После этого нужно новое противодействие. И так непрерывно. Поэтому скорость адаптации сегодня может быть важнее рекордных характеристик отдельного изделия.

Здесь у Украины есть преимущество. Но оно не будет вечным

Интересно, что НАТО уже открыто говорит об украинском опыте не только в контексте помощи Украине.
3 июня Марк Рютте заявил, что НАТО учится у Украины в сфере дронов и counter-drone technologies. А 18 июня пошел еще дальше, назвав Украину номером один в мире по знаниям и опыту в этой сфере и отметив, что Альянсу есть чему у нас поучиться.

Причина, думаю, не в каком-то одном украинском изобретении. Нашим преимуществом стал сам цикл адаптации. Сегодня работает одна частота — завтра противник переходит на другую. Работает подавление радиоканала — появляется оптоволокно. Находим способ перехвата — меняются маршрут, высота или тактика применения. Украинские военные и производители проходят этот цикл постоянно и в реальных боевых условиях.

Но сейчас НАТО начинает систематизировать то, чему мы в значительной степени научились под давлением войны. Альянс запускает короткие циклы испытаний, создает общие стандарты интеграции и уже объявил о более чем $40 млрд инвестиций в средства и технологии противодействия дронам в течение пяти лет в рамках инициативы NATO's Drone Edge.

Поэтому наше преимущество не гарантировано навсегда.

И для украинского defense tech вопрос уже не только в том, как продать больше собственных систем. Сейчас фактически формируется новый C-UAS рынок: его стандарты, требования к совместимости, процедуры испытаний и механизмы закупок. И Украине важно быть внутри этого процесса, пока правила еще не устоялись. Участвовать в совместных испытаниях, закладывать совместимость с системами партнеров еще на этапе разработки, заходить в совместные программы и производства, а главное — переводить боевой опыт в решения, которые могут стать частью архитектуры НАТО.

Иначе может возникнуть парадоксальная ситуация, когда украинский боевой опыт станет основой чужих систем, вокруг которых сформируется многомиллиардный рынок, а мы сами останемся лишь поставщиками отдельных решений.

оборонная сфера дроны БпЛА оборонпром оборонные технологии антидрон/контрдрон

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