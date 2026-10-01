Стандарты для рабочих профессий - Олеся Креминская, Sun One

Рынок рабочих профессий уперся в потолок реактивных решений. Повышение зарплат, бонусы или более гибкий график помогают, но только до тех пор, пока есть за кого конкурировать. Когда людей просто не хватает, нужен другой подход – общие правила, которые помогут готовить, оценивать и развивать нужных экономике специалистов.

Дефицит кадров – только симптом

До 2022 года на рабочих позициях работала простая схема: уволился работник – нашли другого. Когда людей на рынке достаточно, бизнес может позволить себе отсутствие адаптации и обучения "на ходу". Высокая текучесть воспринималась скорее как обычная часть работы, чем системная проблема.

Полномасштабная война эту модель коренным образом изменила. Миграция, мобилизация, перемещение предприятий и демографические изменения резко сократили количество трудоспособного населения. Стратегия занятости до 2030 года прямо называет среди самых больших проблем структурный дисбаланс, несоответствие квалификаций потребностям экономики, устаревшие программы образования и слабое прогнозирование потребностей в кадрах.

Из-за этого изменилась и цена кадровых ошибок. Неудачный найм, затянутая адаптация или незакрытая смена – это уже не просто дополнительные расходы на поиск работников, а простой, потеря производительности, срыв сроков и невыполненные заказы для производства, логистики или ритейла.

Поэтому дефицит кадров скорее сигнализирует о более глубокой проблеме: системе, которая годами не успевала за потребностями рынка труда.

Стандарты существуют, но их недостаточно

Говорить, что в Украине нет профессиональных стандартов, неправильно. Существует Единый реестр квалификаций, работают квалификационные центры, определены правила оценки и подтверждения навыков. Но между тем, что написано на бумаге, и тем, что происходит на реальном заводе или в логистическом хабе – пропасть.

Государственные стандарты традиционно фокусируются на теории и базовых навыках: что человек должен знать и уметь "в вакууме". Они не учитывают реальную операционную среду, в которую попадает работник. В результате сухая бюрократия спотыкается о живые бизнес-процессы и современные подходы к управлению людьми.

Сегодня системного подхода больше всего не хватает в четырех сферах:

Подбор и оценка – четкие критерии отбора и практическая проверка навыков вместо формального соответствия требованиям вакансии.

Адаптация и обучение – понятный маршрут от первого рабочего дня до самостоятельного выполнения задач с определенными этапами – вместо стихийного "поставь рядом, пусть смотрит".

Безопасность и условия труда – не только подписанный инструктаж, а понятные правила действий в нестандартных ситуациях: поломка оборудования, травма, воздушная тревога, эвакуация, авария.

Квалификация и развитие – прозрачный механизм подтверждения навыков и перехода на следующий профессиональный уровень.

Почему стандарты не сформировались раньше?

Не потому, что украинский бизнес не понимал важности людей. Годами бизнес, государство и общество жили по модели, в которой рабочая профессия не считалась стратегическим активом.

Профессионально-техническое образование воспринималось как своеобразный "план Б": не поступил в университет – идешь в ПТУ. Так сформировался замкнутый круг: низкий престиж рабочих профессий означает, что меньше молодежи выбирает эти отрасли, кадровый резерв слабеет, а бизнес еще больше полагается на быстрый найм вместо подготовки людей.

Масштаб диспропорции иллюстрирует статистика. Формально Украина имеет сеть из 598 заведений профтехобразования, где учатся более 220 тысяч студентов. Но каждый год набор остается критически малым: в 2025 году в профтехи поступили лишь 77,3 тысячи абитуриентов на все рабочие специальности. Для сравнения, в том же году только на направление "Менеджмент" абитуриенты подали более 68 тысяч заявлений.

Корень проблемы заключается в том, что система подготовки кадров годами развивалась отдельно от реальных потребностей: с устаревшими программами, ограниченной практикой на современном оборудовании и недостаточным привлечением работодателей. В результате человек может формально получить профессию, но не иметь навыков, которых требует конкретное рабочее место.

Кто должен быть инициатором новых стандартов?

Ответ очевиден – все стороны, но с четким пониманием, кто за что отвечает.

Государство определяет правила, поддерживает систему квалификаций, прогнозирует потребности экономики и стимулирует работодателей инвестировать в подготовку людей. Бизнес формирует содержание: именно работодатели лучше всего знают, что должен уметь работник на конкретном рабочем месте. А отраслевые объединения масштабируют результат – когда десятки компаний договариваются о едином базовом стандарте, работник получает квалификацию, которая имеет ценность на всем рынке, не только на одном заводе.

Что компаниям стоит внедрять уже сегодня

Не все изменения требуют новых законов или реформ на уровне государства. Часть стандартов бизнес может внедрить самостоятельно, и именно они быстрее всего влияют на качество персонала и его удержание. Стоит закрепить за новичком наставника с четким перечнем навыков вместо того, чтобы просто поставить его рядом с опытным работником. Работник должен знать, какие навыки нужны для перехода на следующий уровень и что это даст – более высокую оплату, новую должность или больше ответственности. Исправное оборудование, спецодежда и понятные правила безопасности должны быть базовым требованием, не преимуществом вакансии. А сотрудничество с профтехами означает обновление программ, оборудование для практики и заранее подготовленных будущих работников.

Каким будет рынок рабочих профессий через 1–2 года?

В условиях длительной войны и будущего восстановления страны рабочие профессии останутся одним из ключевых ресурсов экономики. Строительство, энергетика, производство, логистика и агро будут требовать все больше людей с практическими навыками.

Рынок постепенно будет разделяться на компании, которые ищут уже готовых работников, и тех, кто системно готовит их под собственные потребности. Это уже не просто разница в подходах к HR – от нее все больше будет зависеть операционная устойчивость бизнеса.

Компания, которая полагается только на внешний рынок труда, зависит от ресурса, на который почти не может влиять: растет стоимость найма, дольше остаются незакрытыми вакансии, а расширение производства превращается в дополнительный риск. В то же время способность самостоятельно готовить и удерживать работников постепенно будет становиться конкурентным преимуществом.

Изменится и само кадровое планирование. Бизнесу придется считать не только, сколько людей нужно, а и откуда они возьмутся: сколько специалистов найти на рынке, сколько подготовить внутри компании, какие профессии формировать заранее.

Поэтому главный вопрос ближайших лет уже не "где найти еще одного сварщика, водителя или оператора?", а "как построить систему, в которой нужные специалисты будут появляться быстрее, адаптироваться к работе и надолго оставаться в профессии?".