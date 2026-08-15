Налог на неизвестность — цена клиента без бренда. Соучредитель ILION DIGITAL Владислав Билинчук

Компания платит Google одинаковую цену за клик независимо от того, узнают ли ее. Но дальше неизвестный бренд получает в разы меньше конверсий, чем лидер своей ниши, — и фактически платит налог на неизвестность. Мы, соучредители агентства ILION DIGITAL, последние два года наблюдаем, как искусственный интеллект переворачивает эту логику и превращает доверие к бренду в главный актив маркетинга.

Почему формула "трафик дал продажи" больше не работает?

Пятнадцать лет рынок жил по простому принципу: купил трафик — получил продажи. Формула работала, пока внимание пользователя было дефицитным ресурсом, за который достаточно было просто заплатить больше за клик. AI Overview в Google и появление ChatGPT, Gemini и Claude изменили саму точку входа в customer journey — все чаще поиск начинается не в Google, а в диалоге с нейросетью. Ставки в аукционе рекламы теряют смысл, потому что искусственный интеллект выровнял технические возможности конкурентов: он одинаково хорошо пишет тексты, рисует баннеры и прогнозирует ставки любому бизнесу. Когда инструмент доступен всем, преимущество дает не бюджет, а доверие — и именно поэтому рынок движется из эпохи SEO в эпоху GEO, где оптимизировать приходится не страницу, а сущность бренда для алгоритмов.

Цена этого перехода уже видна в цифрах. По данным отчета WARC (конец 2025 года), компании, которые с появлением ИИ направили львиную долю бюджета исключительно на автоматизированный перформанс, попали в "перформанс-ловушку": стоимость привлечения клиента выросла на 35%, а эффективность рекламы упала на 22% из-за нехватки инвестиций в бренд. Gartner в исследовании 2025–2026 годов зафиксировал исторический максимум игнорирования стандартной рекламы — рынок перенасыщен сгенерированным ИИ контентом, и пользователь отключается от шаблонных сообщений. В Ehrenberg-Bass Institute (2026) добавляют: инвестируя в бренд, компания формирует цифровой след, по которому AI-системы впоследствии распознают ее как лидера категории.

Что такое налог на неизвестность?

Работая с десятками проектов, мы заметили одну закономерность: бизнес без сформированной репутации всегда платит за свою анонимность, даже когда реклама технически настроена безупречно. Каждый новый пользователь воспринимает незнакомый бренд как сомнительный по умолчанию. Компания платит Google ту же стоимость клика, что и лидер ниши, а потом расплачивается за анонимность более низкой конверсией. Это и есть налог на неизвестность — скрытый и одновременно вполне измеримый. В мире, где инструменты одинаковы для всех, бренд превращается в мультипликатор конверсии, а неизвестный бизнес платит системам за право оставаться незамеченным.

Сколько стоит анонимность бренда в цифрах

Аналитики ILION DIGITAL проверили эту гипотезу на данных GA4 двух интернет-магазинов одной категории — один Top-of-Mind в своей нише, второй практически без узнаваемости. Разница оказалась разительной:

коэффициент конверсии в платном трафике: 2,24% у известного бренда против 0,31% у анонимного, более чем семикратный разрыв

добавления в корзину на 1000 кликов товарной рекламы: 49 у лидера против 2,5 у ноунейм-бренда, то есть стоимость потенциального покупателя для неизвестной компании оказалась выше в 19 раз

среднее время на сайте в прямом трафике: 9 минут у сильного бренда против чуть более одной минуты у слабого

Так выглядит стоимость доверия, переведенная на язык аналитики. Ни один из этих показателей не зависит от качества настройки кампании — оба магазина рекламировались профессионально. Разницу делает лишь то, узнает ли пользователь название компании до клика.

Как построить стратегию бренда для эпохи ИИ?

Из этого мы вывели собственный подход, который условно называем синхронизацией бренда и искусственного интеллекта. Ставка исключительно на классический перформанс — проигрышная стратегия, поэтому работать стоит на трех уровнях сразу: бренд, AI-поиск и перформанс как финальный шаг, превращающий осведомленного пользователя в покупателя. К медийной рекламе на узнаваемость добавляется работа с репутацией, GEO и SEO — и только потом классические перформанс-инструменты. По сути, агентство уже не просто покупает клики, а формирует репутационный след, который алгоритмы считывают и трактуют как сигнал доверия.

Эта методика не работает мгновенно и не заменяет качественный продукт — она рассчитана на месяцы работы, и ни один медийный бюджет не вытянет бренд из токсичной репутации или слабого сервиса. Это скорее длинный фундамент, без которого любая перформанс-кампания рано или поздно упирается в потолок. По данным научной платформы arXiv (2026), после появления бренда в рекомендациях ИИ пользователи начинают искать компанию в Google на 4,3% чаще, а трафик на сайт растет на 2,4%. Исследование Trustpilot (2026) показывает еще более конкретную зависимость: компании с более чем 80 отзывами попадают в 75% ответов ИИ, тогда как бренды без репутационного следа в сети AI-системы практически игнорируют. По данным отчета IAB и Talk Shoppe, искусственный интеллект стал вторым по влиятельности источником информации при выборе товара — но 89% пользователей все равно проверяют информацию непосредственно на сайте бренда. Поэтому содержательный контент, техническая оптимизация и удобство пользования значат не меньше, чем упоминание в чат-боте.

Что означает доверие для украинского потребителя?

В Украине этот фактор обострен войной. Украинские покупатели стали эмоционально чувствительными и тщательно проверяют репутацию компаний: по данным Gradus Research и IAB Ukraine, более 70% из них учитывают корпоративную социальную ответственность бизнеса — поддержку ВСУ, прозрачность, язык коммуникации. Репутация превратилась в полноценный бизнес-показатель, и даже идеальный таргетинг не спасет бренд с токсичным шлейфом.

Налог на неизвестность: почему доверие становится новой маржой

Формула маркетинга, действовавшая двадцать лет — трафик, конверсия, продажа — сегодня дополняется еще одним, первым и самым важным шагом: доверием, которое определяет видимость для алгоритмов еще до того, как пользователь вообще попадет на сайт. Глобальное исследование Kantar BrandZ фиксирует долгосрочный результат этого подхода: портфель ведущих мировых брендов вырос на 435% за период наблюдений против 353% у индекса S&P 500, а люди покупают у известных брендов в среднем на 14% чаще. Искусственный интеллект не отменил маркетинг — он сделал доверие к бренду активом, который невозможно купить за одну ставку в аукционе. Выигрывают не те, кто сжигает бюджет на трафик, а те, кто ежедневно строит фундамент доверия для людей и алгоритмов одновременно.