Обжалование решения ВВК — как действовать правильно. Советы адвоката по военному праву Татьяны Бухольской PROCTOR

Решение военно-врачебной комиссии может определить судьбу военнослужащего: от статуса годности до размера пенсии и права на единовременную помощь. Но что делать, если заключение ВВК противоречит реальному состоянию здоровья или принято с нарушениями? Обжалование решения ВВК — полноценный юридический инструмент, который при правильном применении действительно защищает права.

Почему подготовка к ВВК важнее, чем кажется

Большинство военнослужащих приходят на медосмотр неподготовленными — и именно здесь закладывается будущая проблема. Некоторые даже умалчивают отдельные диагнозы, считая их незначительными. Вместо этого каждый документально подтверждённый диагноз формирует доказательную базу, которая затем либо защищает интересы человека, либо оставляет их без защиты.

Перед комиссией стоит пересмотреть все имеющиеся медицинские документы и определить, к каким профильным врачам следует попасть и на что обратить их внимание. Параллельно — ознакомиться с нормативной базой. Для военнослужащих ВСУ и Нацгвардии это Приказ МО Украины № 402 от 14.08.2008, для пограничников — Приказ МВД № 441 от 25.06.2024. Знание регламента даёт понимание, какое решение является обоснованным, а какое — нет.

Что делать сразу после получения решения ВВК?

Получив постановление, не спешите его подписывать без анализа. Первый шаг — внимательно изучить содержание решения и понять, в чём именно заключается нарушение. Простого несогласия с результатом недостаточно для отмены. Нужно установить конкретный дефект: неправильное применение нормы закона, игнорирование медицинских документов, нарушение процедуры или ошибочное установление причинной связи травмы со службой.

Сроки обжалования жёсткие. В вышестоящую ВВК — 30 дней с момента получения решения. В суд — 3 месяца со дня вручения ответа на жалобу или 6 месяцев со дня вынесения постановления ВВК. Пропуск срока фактически закрывает возможность защиты.

Какую доказательную базу собрать перед обжалованием?

Документы — основа любого успешного обжалования. В зависимости от характера спора в пакет входят:

выписки из стационаров, результаты МРТ, КТ, рентгена и других обследований

заключения профильных специалистов, полученные независимо от ВВК

справки об обстоятельствах получения травмы, выписки из приказов

документы об участии в боевых действиях, рапорты и служебные документы, подтверждающие обстоятельства возникновения заболевания

Практика показывает: значительная часть успешных обжалований связана именно с тем, что медосмотр был неполным — например, не был выполнен забор обязательных анализов — или комиссия не учла имеющиеся документы, которые имели решающее значение.

Как подать жалобу в вышестоящую ВВК

Жалоба подаётся в региональную ВВК по зоне ответственности. Выбор комиссии зависит от места прохождения службы или регистрации внештатной ВВК. В частности, Центральная военно-врачебная ВСУ охватывает Киев и Киевскую область, Чернигов и Десну. Двенадцатая Региональная ВВК отвечает за Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области. Двадцатая Региональная ВВК в Днепре — за Днепропетровскую и Запорожскую.

Сама жалоба составляется в свободной форме, но должна содержать реквизиты обжалуемого постановления, изложение обстоятельств, перечень конкретных нарушений со ссылками на нормы Приказа, медицинские и иные доказательства, а также просьбу о пересмотре и проведении повторного осмотра. Наиболее эффективны те обращения, где заявитель чётко показывает: вот документ, который комиссия не учла. Вот норма, которую применили неправильно.

Отдельно стоит обращать внимание на процедурные нарушения. Члены ВВК обязаны действовать на принципах коллегиальности, объективности, беспристрастности и обоснованности — и любое отклонение от этих принципов является основанием для отмены решения.

Когда дело доходит до суда и чего ожидать

Если досудебное обжалование не дало результата, постановление ВВК может быть обжаловано в административном суде. Однако здесь есть принципиальный нюанс, который неоднократно подчёркивал Верховный Суд: установление диагноза и определение степени годности относятся к исключительной компетенции военно-врачебных комиссий. Суд не решает, годен человек или нет, — он проверяет, была ли соблюдена процедура.

Поэтому предметом судебной защиты являются конкретные нарушения: неполное исследование обстоятельств дела, проигнорированные медицинские документы, нарушение порядка проведения осмотра. При наличии таких нарушений суд может отменить постановление и обязать провести новый медосмотр — и это уже открывает путь к законному результату.

Обжалование решения ВВК как реальная защита прав военнослужащего

Эффективное обжалование строится не на эмоции "я не согласен", а на чёткой юридической логике: вот нарушение, вот доказательство, вот норма. Именно такая конструкция даёт результат — как в вышестоящей комиссии, так и в суде. Военнослужащий, который знает свои права и подготовился к процедуре, имеет реальные шансы получить обоснованное решение, соответствующее закону.