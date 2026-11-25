Морская логистика для украинского агроэкспорта ограничена, поэтому зерно и другую продукцию везут по Дунаю, железной дорогой и автомобилями через западные границы. Такие маршруты дороже и медленнее, а еще проходят по территории, которую атакует Россия. Что это означает для аграриев, цен на полках и наличия продуктов?

Новые маршруты — новые ограничения

Полномасштабная война существенно изменила привычные маршруты украинского агроэкспорта. Из-за ограничений работы морских портов значительную часть продукции приходится направлять другими путями: через дунайские порты, железной дорогой, автомобильным транспортом и через западные границы.

Смена маршрута не устраняет военных рисков. Агропродукцию все равно нужно доставить к пунктам экспорта через территорию Украины, которая остается под угрозой обстрелов. Поэтому новая логистическая система имеет не только экономические, но и связанные с безопасностью ограничения.

Сколько удается вывезти

В Минагрополитики отмечают, что бизнес вместе с государством расширяет возможности альтернативной логистики и эти меры уже дают результат, хотя в целом ситуация остается сложной. За первую половину сентября Украина вывезла агропродукции на уровне 44% от потенциального объема — против около 30% в августе.

Основная нагрузка легла на дунайские порты и железную дорогу. По итогам сентября через Дунай прошло около 1,3 млн тонн агропродукции — 54% всего экспорта. Железной дорогой перевезли еще 993 тыс. тонн, или 41%. На автомобильные перевозки пришлось около 5%. В целом за месяц Украина экспортировала 2,4 млн тонн, или 46% потенциального объема.

Полностью заменить море эти маршруты пока не могут. Даже при максимальном использовании автомобильных, железнодорожных и дунайских направлений через Польшу, Румынию, Молдову, Словакию и Венгрию их совокупная пропускная способность оценивается примерно в 27 млн тонн агропродовольственной продукции в год.

Проблема не только в пропускной способности. Альтернативные маршруты проходят по территории, которую атакует Россия, поэтому повреждение транспортной и портовой инфраструктуры может осложнить даже те направления, которые формально доступны.

Более медленный экспорт давит на всю цепочку — от вывоза урожая из хозяйства до его продажи на внешнем рынке. По оценке Минагрополитики, Украине может понадобиться около 11 млн тонн дополнительных мощностей для хранения зерна.

Как логистика влияет на цены

Более дорогая перевозка сокращает доход производителя, а часть дополнительных расходов со временем попадает в цену для потребителя.

Для агропроизводителей

Альтернативная логистика стоит дороже морской. По оценке УКАБ, дополнительные расходы составляют в среднем около €41 за тонну, а общая сумма может превысить €1,1 млрд. Для украинского производителя это фактически означает более низкую закупочную цену.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий оценивает дополнительные расходы аграриев в $50–80 за каждую тонну, экспортированную альтернативными маршрутами. Потери агросектора из-за более дорогой логистики — около $100–120 млн в месяц. Во многих случаях экспорт зерновых уже стал убыточным.

Цена пшеницы 3-го класса для производителя за два месяца снизилась почти на 30% — до €117 за тонну в августе. В отдельных случаях перевозка зерна стоит более $100 за тонну.

Для потребителей

Влияние на конечные цены есть, но прогнозируется умеренным. По оценкам Минагрополитики, базовый продуктовый набор может подорожать примерно на 2,5–3%. Речь идет обо всей цепочке — от доставки сырья и ресурсов для производства до перевозки готового товара, упаковки и хранения.

Подорожание не будет одинаковым. Прежде всего могут вырасти цены на товары, которые зависят от скорости доставки и специальных условий, например охлаждения. На конечную цену будут влиять также сезонность, спрос, объемы внутреннего производства, стоимость топлива и энергии.

Если нынешние ограничения сохранятся, терять будут и производители, и потребители. Первые — часть дохода из-за дорогого экспорта, вторые постепенно почувствуют это в ценах. Разница — в масштабе и скорости влияния.

Будет ли дефицит агропродукции

В Минагрополитики пока не видят предпосылок для нехватки основных видов агропродукции: имеющиеся запасы и объемы производства позволяют обеспечивать потребности населения.

На внутреннее потребление приходится около 25–30% выращенной в Украине агропродукции, остальное традиционно идет на внешние рынки. Поэтому сокращение экспорта само по себе не создает дефицита внутри страны.

Производство зерновых в 2026 году прогнозируется на уровне 60,4 млн тонн, в том числе пшеницы — около 22,4 млн тонн. При внутренней потребности в 6,4 млн тонн общее предложение пшеницы вместе с запасами может составить около 26,6 млн тонн. Другой пример — картофель: урожай оценивается примерно в 12,5 млн тонн, тогда как население потребляет 2–2,5 млн тонн в год. Значительная часть урожая идет на семена и корма для животных.

В то же время продукты могут исчезать с полок даже тогда, когда в стране их достаточно. В августе после ударов по распределительным центрам в Киеве и области из строя вышло около 100 тыс. кв. м складских площадей. Это вызвало временные перебои с поставками, в частности молочной и другой свежей продукции. Товар может быть на складе производителя или в другом регионе, но не дойти до конкретного магазина из-за поврежденной инфраструктуры или измененных маршрутов доставки.

Отдельный риск — длительные проблемы с экспортом. На 2026/27 маркетинговый год Украина рассчитывала экспортировать около 64,4 млн тонн агропродукции, но при длительных ограничениях работы черноморских портов объем может сократиться примерно до 29,6 млн тонн. Это означает прежде всего накопление непроданного урожая и нехватку складов, а не дефицит продуктов для населения.

В более долгосрочной перспективе ситуация может измениться, если проблемы со сбытом и дорогой логистикой заставят сокращать производство. По оценкам аграрных организаций, посевные площади могут уменьшиться примерно на 1 млн га. А это уже риск меньшего предложения в следующих сезонах.

Таким образом, главная проблема внутреннего рынка сейчас — не отсутствие агропродукции, а своевременные поставки и стоимость.

Что делать аграриям

Для производителя смена маршрутов означает более высокие расходы, более сложный сбыт и меньшую прибыль. К обычным производственным рискам добавляются проблемы с перевозкой, хранением и продажей. Поэтому аграриям приходится пересматривать подходы к работе и планированию сезона: сохранять эффективность, не увеличивая без необходимости финансовую нагрузку. В Agriline мы видим, что речь идет не только об обновлении техники, но и о выборе решений, которые помогают хозяйству адаптироваться.