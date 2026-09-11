Miltech и новая индустриализация — Валерий Яковенко CEO DroneUA о стратегии

Крупный государственный заказ способен очень быстро создать производство. Но сам по себе он еще не создает индустрию. Именно поэтому miltech сегодня стоит рассматривать не только как часть оборонной политики. Технологический сектор, который сформировался в Украине за последние годы, может стать одним из фундаментов новой экономической политики страны.

За короткий период в Украине возникло значительное количество технологических команд, производств, конструкторских бюро и новых инженерных компетенций. Развиваются направления, связанные с компонентами, программным обеспечением, системами автономности и робототехникой.

Но главная ценность этого процесса не только в появлении новых продуктов. В Украине формируется технологическая база, которая при правильном подходе может стать основой для развития более широкого промышленного сектора. Этот процесс происходил не по классической модели постепенного развития промышленности. Он сформировался очень быстро — под давлением масштабной потребности в технологиях.

Теперь перед Украиной стоит более сложная задача: останется ли украинский miltech экономикой крупного государственного заказа или сможет превратиться в полноценную индустрию, которая будет создавать рабочие места, привлекать инвестиции, формировать экспортный потенциал и усиливать технологическую конкурентоспособность страны на протяжении десятилетий? Это один из ключевых экономических вопросов для Украины ближайших лет.

Заказ создает производство. Индустрию создает система

В бизнесе есть простая закономерность: крупный клиент может очень быстро ускорить развитие компании. Он дает объем, позволяет инвестировать в производство, расширять команду и совершенствовать продукт. Но один крупный клиент еще не создает устойчивый бизнес.

На уровне целой отрасли работает та же логика. Государственный заказ отвечает на вопрос, что необходимо произвести сегодня. Промышленная стратегия должна отвечать на другой вопрос: что останется в украинской экономике после выполнения этого заказа?

Новые производства? Инженерные школы? Поставщики компонентов? Собственные технологические компетенции? Компании, способные работать не только с одним заказчиком, но и масштабироваться на глобальные рынки?

В этом и заключается разница между производственной способностью и полноценной индустрией. Следующий этап развития украинского miltech не может сводиться только к увеличению объемов закупок. Нужны устойчивые цепочки поставок, система подготовки кадров, производственная инфраструктура, доступ к капиталу и возможность масштабирования. Иначе нынешний технологический рывок может остаться сильным, но ситуативным явлением.

Следующий шаг — не количество компаний, а сильная экосистема

Собственный многолетний опыт формирования технологической компании DroneUA, создания компании в США — Futurology и работы с технологическими рынками показывает: хорошего продукта недостаточно, чтобы возникла индустрия. Индустрия начинается тогда, когда вокруг отдельных компаний формируется целая система.

Рядом с производителями должны развиваться поставщики компонентов, инжиниринговые компании, лаборатории, испытательные центры, образовательные программы, инвесторы и новые производственные мощности. Именно такая взаимосвязанная система создает технологические кластеры: среду, в которой одна компания становится основой для развития десятков других.

Это уже не модель одного крупного завода с десятками тысяч работников. Современная индустриализация — это сеть технологических компаний, специализированных производств, инженерных центров и поставщиков, между которыми циркулируют технологии, люди и капитал. В Украине основа для такой модели уже формируется.

В то же время важно не сводить понятие собственного производства только к финальной сборке. Значение имеет то, какая часть технологической компетенции и добавленной стоимости остается внутри страны. Без этого сложно говорить о долгосрочном промышленном преимуществе.

Люди и капитал будут определять масштаб

Масштабирование любой технологической индустрии в конечном счете зависит от двух критических ресурсов — людей и капитала. Miltech уже сформировал значительный спрос на инженеров, конструкторов, технологов, embedded-разработчиков, специалистов по робототехнике и автоматизации.

Если Украина хочет оставаться производителем высокотехнологичной продукции через десять лет, нужно уже сегодня понимать, кто будет ее проектировать, программировать и производить. Подготовка кадров в такой ситуации перестает быть исключительно вопросом образования. Это часть промышленной способности страны.

Второй критический ресурс — капитал. Государственный контракт может создать спрос и загрузить производство. Публичные инструменты поддержки могут помочь пройти ранние этапы развития продукта. Но для долгосрочного масштабирования компаниям нужен частный капитал и рынок за пределами одного заказчика.

Государственный заказ не должен становиться конечной точкой бизнес-модели. Он может быть стартовым рынком, на котором компании накапливают компетенции, наращивают производство и доказывают свою способность масштабироваться.

Вопрос следующего десятилетия

Украина уже сделала чрезвычайно сложную часть этой работы. Под колоссальным давлением сформировались компании, технологии, инженерные команды, производства и компетенции, на создание которых в обычных условиях могли бы уйти десятилетия.

Теперь главный вопрос заключается не в том, способны ли мы создавать технологические продукты. Это уже доказано практикой. Главным является то, сможет ли Украина конвертировать нынешние технологические компетенции в долгосрочное промышленное преимущество.

Это вопрос о том, какой будет структура украинской экономики следующего десятилетия: какие технологические компетенции останутся в стране, где будет формироваться новое производство, куда будет приходить частный капитал и какое место Украина будет занимать в глобальных производственных цепочках.

Мы уже научились очень быстро создавать технологии в условиях чрезвычайной сложности. Следующий этап — построить систему, в которой эти технологии будут создавать долгосрочную экономическую ценность для страны. Именно в этом заключается потенциал miltech как одного из фундаментов новой индустриализации Украины.