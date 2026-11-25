Бизнес может перерасти собственную систему управления. Он может годами демонстрировать рост активов, прибыли и географии присутствия, оставаясь при этом организационно незрелым.

Я бы даже сказала, что масштабирование часто создает иллюзию управленческой эффективности. Увеличивается количество компаний, появляются новые советы директоров, корпоративные центры, комитеты. Формально система становится сложнее. Но сложность структуры еще не означает качества управления. Иногда происходит обратное: чем больше органов управления создается, тем менее понятно, кто на самом деле имеет право принимать решения.

Это один из самых недооцененных рисков масштабирования. Капитал может расти быстрее, чем институциональная способность им управлять. И когда этот разрыв становится критическим, бизнес начинает терять эффективность не из-за рынка, конкурентов или экономического кризиса, а из-за собственной системы управления.

Когда контроль становится дороже риска

В экономике существует понятие транзакционных издержек. Обычно его связывают с расходами на заключение контрактов, координацию и контроль.

Но в крупных корпоративных группах возникает еще одна разновидность издержек, которую я назвала бы стоимостью внутренней управленческой неопределенности. Это время, которое тратится на согласование уже согласованного. Это дублирование функций. Это конкуренция между корпоративными центрами. Это ситуации, когда решение не принимается не потому, что оно экономически необоснованно, а потому, что несколько управленческих уровней претендуют на одинаковые полномочия. В результате контроль, который должен был уменьшать риски, сам становится источником экономических потерь.

Особенно это заметно в международных холдингах, где юридическая структура собственности не всегда совпадает с фактической организацией управления.

Поэтому перед масштабированием важно ответить на вопрос, который кажется элементарным: кто именно имеет право принимать решения и на каком юридическом основании? Не кто влиятельнее. Не кто ближе к владельцу. Не какой офис исторически координировал деятельность предприятий. А кто обладает соответствующей корпоративной компетенцией.

Корпоративная власть не должна возникать из организационной привычки

В международных группах нередко можно наблюдать интересное явление. Подразделение, которое много лет обеспечивало административную поддержку предприятий, постепенно начинает воспринимать эту функцию как право корпоративного управления. Но административная роль не создает юридических полномочий.

Точно так же расположение корпоративного центра в определенной стране не означает, что он автоматически приобретает право управлять всеми компаниями на соответствующей территории. Корпоративные полномочия определяются законодательством, учредительными документами и надлежащими решениями компетентных органов.

Именно поэтому матрица полномочий должна строиться не по географическому принципу, а по компетенции. Решения директора, совета директоров, общего собрания акционеров и высших уровней холдинговой структуры должны быть четко разграничены.

Иначе корпоративная система начинает напоминать рынок неформального влияния, где право принимать решения постоянно приходится подтверждать. Для крупного бизнеса это слишком дорогая модель.

Самый опасный разрыв — между властью и ответственностью

Есть еще одна проблема, которую традиционные организационные схемы практически не отражают.

Лицо может нести юридическую ответственность за решение, фактически не контролируя процесс его принятия. Например, директор компании отвечает за ее деятельность, но ключевые решения формируются на другом управленческом уровне. При этом лица, которые фактически влияют на решения, не обязательно несут аналогичные юридические обязанности.

Возникает асимметрия между властью и ответственностью. По моему мнению, именно она представляет одну из самых больших угроз корпоративной устойчивости. Ведь формальная ответственность не может быть эффективной, если у лица нет достаточных полномочий, информации и возможности независимо оценивать решения.

В то же время нельзя игнорировать юридическую самостоятельность компаний в составе группы. Экономический контроль над холдингом не отменяет фидуциарных и других установленных законом обязанностей директоров отдельных юридических лиц. Поэтому зрелая корпоративная система должна обеспечивать не только распределение полномочий, но и соответствие между правом принимать решение и обязанностью отвечать за его последствия.

Централизация без монополии на контроль

Масштабирование почти всегда сопровождается централизацией операционных функций. Это логично с точки зрения экономии на масштабе. Но экономия в операционном управлении не должна превращаться в монополизацию корпоративного контроля.

Если одна структура инициирует решение, согласовывает его, организует выполнение и оценивает результат, система теряет способность к независимому суждению. В этом случае корпоративное управление фактически становится продолжением операционного менеджмента. А его экономическая функция совсем другая: ограничивать агентские риски, обеспечивать баланс интересов и создавать механизмы проверки управленческих решений. Поэтому принцип четырех глаз имеет значение только при условии реальной независимости оценки.

Пока между владельцами, директорами и менеджментом существует полное согласие, практически любая управленческая модель может выглядеть эффективной. Настоящее качество корпоративной системы проявляется тогда, когда интересы начинают расходиться.

Кто принимает окончательное решение? Кто имеет право его заблокировать? Как урегулируется конфликт интересов? Что происходит, если орган управления не может набрать необходимое большинство?

Ответы должны существовать до возникновения конфликта. Это касается не только акционерных соглашений, но и работы советов директоров, корпоративных комитетов, порядка подготовки материалов, документирования решений и механизмов их обжалования.

Я всегда рассматриваю корпоративную процедуру как инструмент защиты экономической стоимости. Надлежаще подготовленное решение может потребовать больше времени. Но отсутствие процедуры способно создать юридические и финансовые последствия, которые значительно превышают стоимость этого времени. Особенно если через несколько лет сменятся акционеры, менеджмент или экономические обстоятельства.

Для украинских компаний сегодня этот вопрос имеет еще одно измерение. Бизнес одновременно сталкивается с военными рисками, необходимостью сохранить активы, международной реструктуризацией и адаптацией к разным правовым системам. В таких условиях управленческая неопределенность становится дополнительным фактором нестабильности.

Международная структура может обеспечивать защиту инвестиций, доступ к финансированию и диверсификацию рисков. Но само по себе наличие иностранных холдинговых компаний не создает эффективной системы корпоративного управления. Ее нужно построить. Единые корпоративные стандарты вполне могут сочетаться с операционной самостоятельностью предприятий. Более того, именно такая модель позволяет сохранять скорость управления без потери контроля.

Масштабирование имеет свой институциональный предел

В корпоративных финансах много внимания уделяют стоимости капитала, эффективности инвестиций и синергии от объединения активов. Но я считаю, что при масштабировании нужно оценивать еще один фактор: способность корпоративной системы управлять дополнительной сложностью.

Каждая новая компания, юрисдикция или управленческий уровень увеличивает количество взаимосвязей внутри группы. Если система полномочий не адаптируется, расходы на координацию и контроль могут начать расти быстрее, чем экономический эффект от расширения. В определенный момент масштаб перестает быть конкурентным преимуществом.

Это и есть институциональный предел роста бизнеса. Его невозможно преодолеть только увеличением количества менеджеров, комитетов или корпоративных политик. Прежде всего нужна готовность владельца перейти от персонального контроля к системе, в которой полномочия определяются правилами, а не близостью к центру принятия решений.

Мой главный тезис прост: корпоративное управление не должно расти вслед за бизнесом. Оно должно опережать его масштабирование. Иначе рано или поздно компания столкнется с ситуацией, когда активы уже принадлежат крупному бизнесу, а механизмы принятия решений остаются на уровне небольшого частного предприятия.

Опаснее всего то, что финансовая отчетность может долго не показывать этой проблемы. Но именно она нередко определяет, сможет ли бизнес пережить смену владельцев, управленческой команды или серьезный внутренний конфликт.

Ценность зрелого корпоративного управления проявляется не в том, сколько решений оно позволяет контролировать, а в том, сколько конфликтов бизнес способен пережить без потери управляемости.