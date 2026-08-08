Самые выгодные месяцы для покупки и продажи авто — советы менеджера Autoline Екатерины Романюк

Осень или весна? Октябрь или февраль? Если вы планируете купить или продать машину, время имеет значение — и не абстрактно, а в конкретных цифрах. Мы на Autoline проанализировали статистику объявлений, просмотров и цен за весь 2025 год и увидели четкую сезонную картину. Рассказываю, когда на рынке самый большой выбор, когда покупатели активнее всего и почему ожидание "зимой все подешевеет" на самом деле миф.

В какие месяцы на рынке больше всего машин?

Если вы охотитесь за выбором, смотрите на осень. Пик предложения за год пришелся на октябрь — 14 173 объявления. А самый бедный на выбор месяц — апрель с 9 095 объявлениями.

Картина в течение года логичная: после весеннего минимума количество предложений постепенно росло и достигло максимума осенью. К концу года показатель немного просел, но все равно остался выше, чем весной. Разница между пиком и дном — более 5 тысяч объявлений. Это уже не случайность, а выраженная сезонность.

Простыми словами: хотите выбирать из максимума вариантов — ваше время осень. Весной рынок заметно беднее.

Когда покупатели активнее всего?

А теперь интересное. Пик интереса тоже приходится на осень, и разрыв еще драматичнее, чем в предложении. Больше всего просмотров объявлений за год зафиксировано в октябре — 1 224 939. Меньше всего в феврале — 548 961.

После зимнего затишья интерес пользователей постепенно разогревался и достиг пика осенью. Разница между максимумом и минимумом — более 675 тысяч просмотров. То есть осенью машины смотрят почти вдвое активнее, чем зимой.

Для продавца вывод прямой: сентябрь–ноябрь — лучшее время выставлять авто. Именно тогда ваше объявление увидит самая большая аудитория.

Повторяют ли популярные модели общую картину?

Чтобы проверить, работает ли сезонность на конкретных авто, мы отдельно посмотрели на три стабильно популярные модели — Škoda Octavia, Volkswagen Golf и Volkswagen Passat.

Škoda Octavia: пик объявлений в октябре, минимум в январе. Просмотров больше всего в октябре (18 493), меньше всего в феврале (6 235). Медианная цена колебалась от 12 000 евро в январе до 15 315 евро в июне.

Volkswagen Golf: максимум объявлений в сентябре, минимум в феврале. Пик просмотров в ноябре (19 162), дно в феврале (8 120). Медианная цена от 9 636 евро в апреле до 10 990 евро в декабре.

Volkswagen Passat: больше всего объявлений в ноябре, меньше всего в январе. Просмотров больше всего в ноябре (12 215), меньше всего в феврале (5 036). Цена от 11 500 евро в апреле до 14 220 евро в июне.

Что объединяет все три? Сезонность ярко прослеживается в количестве объявлений и активности покупателей, а вот медианная цена в течение года движется довольно умеренно. И это подводит нас к главному мифу.

Действительно ли авто дешевеют зимой?

Короткий ответ — нет. И это самый важный вывод всего анализа.

Общая статистика показала колебания медианной цены от 15 086 до 17 973 евро. На первый взгляд, разница есть. Но трактовать ее как сезонное подорожание или удешевление нельзя. На общий показатель влияет то, какие именно машины представлены в конкретный месяц — больше бюджетных или больше дорогих. Когда рынок наполняется премиальными моделями, медиана ползет вверх, и наоборот.

Анализ конкретных моделей это подтверждает: в пределах одной Octavia или Golf цена в течение года почти не меняется. То есть сезонность проявляется в количестве предложений и просмотров, а стоимость самих авто она почти не затрагивает.

Вывод для покупателя, который ждет зимних скидок: массового удешевления не будет. Зимой вы скорее выиграете не на ценнике, а на готовности продавца торговаться.

Когда лучше всего покупать авто?

Все зависит от того, что для вас приоритет. Если главное — выбор, ориентируйтесь на период с мая по октябрь, когда количество объявлений растет и достигает осеннего пика. Осенью перед вами будет максимум вариантов для сравнения.

Если же вам не срочно и вы готовы потратить больше времени на поиск, присмотритесь к зиме. Активность рынка падает, продавцы становятся более открытыми к переговорам о цене и условиях. Меньше конкуренции за авто — больше пространства для торга.

Но главное не забывать: сезон не определяет качество конкретной машины. Техническое состояние, комплектация, история обслуживания и соответствие вашим потребностям значат гораздо больше, чем месяц в календаре.

Когда лучше всего продавать авто?

Здесь ответ однозначный — осень. Именно тогда активность покупателей на пике. Напомню цифру: октябрьский рекорд в 1 224 939 просмотров говорит сам за себя. Лучший период для продавца — сентябрь–ноябрь, когда люди активно ищут и сравнивают варианты.

Но удачное время — это лишь половина дела. Даже в пик спроса покупатель сравнивает несколько объявлений одновременно. Поэтому выигрывает тот, у кого качественное описание, детальные фото и честная информация о состоянии авто. Хорошее объявление в удачный сезон продается быстро. Плохое объявление не спасет даже октябрь.

Что учесть покупателям и продавцам

Если свести всю аналитику к практическим советам, они простые и работают для обеих сторон рынка:

начинайте мониторинг заранее, чтобы успеть сравнить несколько вариантов, а не выбирать первый попавшийся

оценивайте не только цену, но и техническое состояние, историю обслуживания и комплектацию

покупателям: используйте осень для широкого выбора, а зиму — для торга с продавцом

продавцам: готовьте объявление к осеннему пику активности

продавцам: добавляйте максимум информации об авто и ставьте цену с учетом реальных предложений рынка, а не только собственных ожиданий

Сезонность автомобильного рынка управляет прежде всего поведением людей — сколько машин выставляют и как активно их смотрят. А конечная цена зависит от гораздо более широкого набора факторов: состояния авто, года выпуска, комплектации, пробега и спроса на конкретную модель. Зная эти ритмы, вы можете спланировать и покупку, и продажу так, чтобы время работало на вас.