Подготовка квартиры к зимним блэкаутам — советы от инвестконсультанта Александра Корчового, основателя MYFREEDOM

Моя компания управляет большим портфелем квартир, поэтому прошлую зиму я прочувствовал не теоретически, а в реальной работе — ежедневно наблюдая, как блэкауты и морозы превращаются в конкретные проблемы с жильём. В отдельные недели работа сводилась к постоянным выездам на объекты: включить обогрев, проверить температуру, понять, не приближаются ли коммуникации к критической отметке. Параллельно команда искала зарядные станции, аккумуляторы и обогреватели, пока рынок переживал ажиотажный спрос и стремительные ценовые колебания.

Этот опыт показал одну вещь: в кризис дороже всего обходится запоздалое решение. Любое отложенное действие быстро масштабируется в проблему — больше финансовых затрат, больше времени, больше организационной нагрузки на всю компанию. Хочу поделиться практическими советами, как подготовиться к зиме заранее. Лето — лучшее время именно для этого.

Почему готовиться к блэкаутам нужно ещё летом?

Блэкауты не спрашивают, насколько уместно они начинаются. Но зимой последствия всегда болезненнее: к отсутствию электричества добавляется вопрос тепла, воды и физической безопасности жилья.

Парадокс в том, что именно в спокойные периоды люди чаще всего откладывают подготовку. В этот момент магазины предлагают выбор, оборудование стоит адекватно, решения можно принимать без спешки. Но стоит ситуации обостриться — и начинается знакомый сценарий: то, что вчера казалось "не ко времени", сегодня либо отсутствует, либо стоит вдвое дороже.

С чего начать, чтобы не потратить лишнего?

Первая ошибка владельцев квартир — пытаться решить всё самостоятельно и сразу "по максимуму". На практике это означает хаотичные покупки, дублирование затрат и технику, которая не соответствует реальным потребностям. Разумнее начинать с базовых вещей, которые действительно влияют на комфорт и сохранность жилья.

Одна из самых практичных идей — договариваться с соседями. Когда несколько квартир или целый подъезд думают как маленькая система, появляется гораздо больше возможностей:

оптовые скидки на оборудование

совместное питание для провайдера, домофона или камер

распределение затрат без ощущения, что вся нагрузка ложится на одного человека

В кризисные моменты такая кооперация нередко приносит больше пользы, чем самое дорогое, но хаотично купленное устройство.

Как сохранить интернет во время отключений?

Стоит заранее выяснить у своего провайдера, обеспечивает ли он автономную работу сети минимум на 8 часов. Это может быть энергонезависимое оптоволокно (технология GPON) или обычное подключение с мощными аккумуляторами на домовом оборудовании. Для самой квартиры достаточно недорогого пауэрбанка с DC-кабелем, мини-UPS или инвертора, чтобы роутер не выключался вместе со светом.

Тепло как защита квартиры от убытков

Прошлой зимой мы быстро поняли: холод в квартире становится проблемой ровно до момента, пока не появляется риск для труб. Дальше речь уже о вполне реальных убытках. Нам приходилось ездить на объекты и буквально удерживать ситуацию обогревом, чтобы не довести до прорывов и затоплений. Поэтому на отопление начинаешь смотреть как на способ защитить саму квартиру.

Самые простые решения часто оказываются самыми эффективными: проверить термоизоляцию труб, обратить внимание на холодные зоны у окон и стояков, иметь резервный вариант обогрева на случай длительных отключений. Керамические панели или конвекторы дают необходимый запас тепла. Умные розетки или Wi‑Fi-реле позволяют автоматизировать быт — например, включать обогрев или бойлер в часы, когда в сети есть напряжение.

Стоит ли страховать квартиру на случай аварии?

В работе с недвижимостью я давно убедился: надеяться на счастливый случай — слишком большой риск. Одна авария со скачком напряжения или прорванной трубой может стоить значительно дороже, чем всё то, на чём пытался сэкономить. Страхование — нормальный способ ограничить убытки, если что-то пойдёт не так.

Что на самом деле покупает подготовленный владелец квартиры?

Подготовку к зиме обычно оценивают через цену техники и дополнительные расходы. Но на практике вы покупаете не только обогреватель или страховой полис — вы покупаете ощущение, что ситуация под контролем в момент, когда вокруг этого контроля больше всего не хватает.

Когда город замирает, самым дорогим ресурсом становится отсутствие паники. Возможность не бегать в последнюю минуту и не переплачивать — это и есть тот уровень комфорта, который стоит защитить заранее. Спрогнозировать графики блэкаутов невозможно, но подготовиться к ним вполне реально. Превентивные шаги почти всегда оказываются проще и дешевле, чем экстренное спасение квартиры и нервов в разгар кризиса.