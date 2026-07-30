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Как преодолеть «долину смерти» в оборонном R&D Украины
Оборонпром

Как преодолеть «долину смерти» в оборонном R&D Украины

Анатолий Храпчинский объясняет, почему оборонные R&D-проекты застревают в долине смерти и как офтейки и защита риска ускорят DefenceTech.

Анатолий Храпчинский
Анатолий Храпчинский

директор по развитию Fly Group Украина, авиационный эксперт, офицер Воздушных сил ВСУ (резерв)

Дата публикации
30 июля 2026 17:11
Оборонный R&D Украины — как преодолеть долину смерти. Объясняет офицер ВСУ Анатолий Храпчинский
Оборонный R&D Украины. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Украинский DefenceTech за время полномасштабной войны превратился в один из самых динамичных секторов экономики. Однако в его основе лежит фундаментальный парадокс: государство покупает исключительно серийные решения (TRL 8–9), перекладывая 100% финансового и технологического риска разработки на частный капитал. Почему такая модель грозит потерей технологического темпа и как это исправить?

Почему частный капитал финансирует государственные оборонные нужды

Сейчас украинский оборонный производитель оказался в ловушке. Грантовые инструменты — в частности Brave1 — отлично закрывают начальную фазу: от идеи до первого рабочего прототипа (TRL 3–5). В то же время государство готово заказывать только изделия, которые уже прошли испытания, получили кодификацию и готовы к серии.

Между этими двумя точками лежит классическая "долина смерти" — этап масштабных R&D-расходов, длительных полевых испытаний, адаптации под противодействие вражеского РЭБ и подготовки производственных мощностей.

Сложные технологические изделия — системы РЭБ/РЭР, радары, средства обнаружения целей или автопилоты с элементами искусственного интеллекта — требуют инвестиций в сотни тысяч или миллионы долларов еще на этапе разработки. В условиях, когда враг меняет тактику и частоты каждые 4–6 месяцев, цикл разработки "за свой счет" превращается в финансовую рулетку.

Если компания инвестирует собственную прибыль в R&D в течение года, она рискует получить к моменту кодификации изделие, которое уже требует нового цикла модернизации. При этом государство не дает никаких гарантий закупки — в Украине отсутствует действенный механизм офтейк-соглашений.

Как Пентагон научился покупать инновации

Чтобы привлечь нетрадиционных инженерных игроков, Пентагон создал механизм Other Transaction Authority (OTA) — соглашения, принципиально выведенные из-под действия жесткого оборонного закупочного законодательства. Главная философия OTA: не контроль документов, а максимальная скорость передачи технологии на фронт. Этот подход сломал оборонную бюрократию в четырех точках:

  • Follow-on Production: конкуренция происходит только один раз — на входе. Если компания доказала эффективность на полигоне, она получает право на серийный контракт без новых процедур
  • Milestone Payments: государство платит за фиксированный результат — достижение измеримых параметров — вместо оплаты за объем отчетов
  • Liability Shield: если процедуры соблюдены, но разработка не достигла характеристик из-за сложности технологии, это признается нормальным бизнес-риском
  • Сохранение IP за разработчиком: патент остается у компании, что позволяет привлекать частный капитал под технологию — государство получает бесплатную лицензию для оборонных нужд

Ключевой урок: покупать нужно подтвержденную боевую функцию по четко определенной цене — вместо потраченного времени и объемов отчетности.

Что нужно изменить в Украине

Первый шаг — единая стратегия и координационный центр. Технологическое агентство гибридного типа должно ежеквартально публиковать матрицу приоритетных потребностей и предоставлять единое окно для испытаний, частотного ресурса и полигонов — сокращая цикл принятия решений с месяцев до дней.

Второй шаг — легализация офтейков. Решение — Dynamic Open Framework: государство объявляет конкурс под функциональную потребность, соглашение подписывают с несколькими разработчиками под отлагательное условие, а финансовое обязательство активируется автоматически для того, кто первым подтверждает нужный TRL на полигоне под надзором независимой комиссии.

Третий шаг — законодательная защита права на риск. Пока отклонение от характеристик грозит уголовными производствами от ГАСУ, государственные менеджеры будут бояться подписывать сложные R&D-контракты. На уровне закона должна быть закреплена защита от ответственности за законный технологический риск.

Четвертый шаг — трансформация донатов в инвестиции. Корпоративные инвестиционные фонды с государственными гарантиями позволят гражданам покупать ценные бумаги оборонных компаний, обеспечивая их длинными деньгами для R&D без раскрытия государственной тайны.

Долина смерти оборонного R&D и как Украина может ее преодолеть

Украинские инженеры и частные компании доказали способность побеждать врага в скорости технологических итераций. Но истощать частный капитал на этапе глубокого R&D во время длительной войны — это стратегический риск для национальной безопасности.

Государство должно изменить роль с "требовательного покупателя готового имущества" на партнера-соинвестора, предоставив рынку прозрачные правила, офтейк-гарантии и законодательную защиту разработок. Это единственный путь к превращению локальных инноваций в устойчивое промышленное преимущество.

ВСУ Пентагон Инновации оборонпром оборонные технологии

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