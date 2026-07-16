Atlas Festival — как подготовиться без усталости. Советы Виктории Карташовой — директора по маркетингу Monpacie

Подготовка к фестивалю обычно начинается задолго до первого концерта: мы покупаем билеты, планируем встречи с друзьями, выбираем одежду и аксессуары, которые дополнят образ. В этой суете легко забыть о главном — Atlas Festival это десятки тысяч шагов, много часов на ногах, жара или внезапный ливень. Если заранее не позаботиться о комфорте, даже самый эффектный образ вряд ли спасёт впечатление от дня.

Почему комфорт важнее эффектного образа?

Именно тогда и начинаются истории, знакомые почти каждому: новые кроссовки натирают ноги уже после первого концерта, тяжёлые серьги хочется снять ещё до заката, телефон разряжается в момент, когда нужно найти друзей, а переполненная сумка становится грузом, который хочется оставить где угодно.

Фестиваль больше похож на марафон, чем на фотосессию: главное здесь — выдержать целый день, а не один эффектный миг перед камерой. Чем больше людей это осознают, тем заметнее становится тенденция: комфорт перестаёт быть компромиссом со стилем, сегодня они работают вместе и формируют один и тот же образ.

Что положить в сумку, чтобы не тащить лишнее

Прежде всего стоит подумать о том, что понадобится вам весь день. Вот минимальный набор, который действительно может спасти фестивальный день:

Телефон и пауэрбанк

Документы

Вода

Солнцезащитный крем

Антисептик

Лёгкий дождевик

Всё остальное стоит честно спросить себя: "Понадобится ли мне это хотя бы один раз?" Если ответ неуверенный, вещь лучше оставить дома.

Как выбрать одежду и обувь для долгого фестивального дня?

То же касается одежды. Фестивальный образ должен выдержать не только дорогу к сцене, но и десятки тысяч шагов, жару, вечернюю прохладу и несколько часов танцев. Лучше делать ставку на вещи, которые не сковывают движений, позволяют коже дышать и легко комбинируются между собой.

Обувь, пожалуй, самое главное правило любого фестиваля: никаких экспериментов с новой парой. Новую пару стоит разносить заранее, потому что даже самые красивые кроссовки способны испортить день, если натрут ногу уже на первом концерте.

Почему тяжёлые украшения портят впечатление от концерта

Не менее внимательно стоит отнестись и к аксессуарам. Именно они часто завершают образ, но в то же время могут больше всего мешать. Большие тяжёлые серьги, массивные ожерелья или браслеты, которые постоянно цепляются за одежду или волосы, быстро перестают приносить удовольствие и превращаются в источник раздражения вместо украшения настроения.

За последние несколько лет мы в Monpacie видим, как меняется отношение покупателей к украшениям. Если раньше аксессуар часто был лишь завершающим штрихом образа, то теперь всё больше людей выбирают его по принципу "будет ли мне удобно носить это целый день?". Особенно летом, когда впереди концерты, путешествия, прогулки и фестивали.

Какие украшения выбирают опытные фестивальщики?

Сегодня спрос сместился в сторону вещей, которые почти не ощущаются в течение дня, легко комбинируются между собой и могут меняться вместе с настроением или образом. Именно поэтому популярность набирают украшения-трансформеры, сменные подвески, модульные серьги и лаконичные многослойные сочетания.

Один базовый аксессуар может работать сразу в нескольких стилизациях — это удобно и практично, когда не хочется брать с собой много вещей. Функциональность постепенно становится новой эстетикой: для фестивального дня это означает, что каждая вещь должна выполнять свою роль и не создавать лишнего дискомфорта.

При этом удобство не отменяет потребности в выразительном образе. Кто-то сознательно выбирает один яркий акцент и оставляет остальное минималистичным — и этот подход тоже работает, если вещь не мешает двигаться и не требует постоянного внимания. Главное здесь — учитывать не только эстетику, но и выносливость тела за долгий фестивальный день, ведь именно она в итоге определяет, сколько часов вы продержитесь на ногах без усталости.

Как подготовиться к Atlas Festival без лишних хлопот

Ещё одна тенденция, которую мы наблюдаем в Monpacie, — люди всё чаще собирают образ не вокруг одной эффектной вещи, а вокруг собственного образа жизни. Если впереди активный день, аксессуары должны быть такими же мобильными, как и их владелец: это уже вопрос свободы движения, лёгкости и возможности не думать каждую минуту, всё ли на месте.

Главный секрет удачного фестивального дня, пожалуй, именно в этом. Когда не нужно поправлять одежду, проверять, не потерялась ли серьга, или перекладывать вещи из одной сумки в другую, остаётся гораздо больше пространства для того, ради чего мы и приходим на фестивали — для музыки, для эмоций, для людей рядом и моментов, которые держатся в памяти намного дольше, чем фотографии в ленте.

Главный признак удачной подготовки к Atlas Festival такой — после фестиваля вы вспоминаете любимый концерт, а мозоли и тяжесть переполненной сумки остаются где-то на заднем плане.