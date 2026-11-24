Задача врачей при инсульте — спасти жизнь. Здесь нужно действовать быстро. Однако когда острый период проходит, уход за больным из спринта превращается в марафон, и нагрузка ложится на плечи семьи. Фокус все равно остается на человеке, перенесшем инсульт, однако важно признавать и то, насколько сложен уход.

С чем сталкиваются ухаживающие

Трудности, с которыми сталкиваются ухаживающие, можно условно разделить на четыре сферы:

физическое здоровье: на первый план выходят хроническая усталость и недосып;

финансовое положение: часто нет возможности работать, а лечение дорогое, что создает постоянное напряжение из-за денег;

социальные контакты: уход может изолировать человека, что вызывает переживание одиночества;

психологическое состояние: чаще всего люди сталкиваются с тревогой, эмоциональным выгоранием и депрессивными состояниями.

Сам человек часто настолько сосредоточен на уходе за родственником, что может не обращать внимания на собственное состояние. При этом состояние ухаживающего связано с восстановлением человека после инсульта, поэтому поддержка здесь приобретает особое значение. Поддерживая тех, кто ухаживает, мы не только помогаем им — мы еще и способствуем выздоровлению человека после инсульта.

Как поддержать человека, который ухаживает за близким

Практическая помощь. Предлагайте конкретное вместо «Обращайся, если что». У человека может не быть ресурса просить именно тогда, когда это нужно, поэтому ваша инициатива важна: «В среду я побуду с мамой три часа, иди отдохни», «Привезу ужин в четверг», «Заберу лекарства из аптеки». Помощь может быть и организационной: разобраться с документами, записать к врачу, найти реабилитационный центр. Регулярная помощь часто ценнее разовой: один и тот же час в неделю дает предсказуемость, на которую можно опереться. Эмоциональная поддержка. Спрашивайте о самом ухаживающем, а не только о пациенте: «Как ты?», «Как ты спишь?», «Какое у тебя настроение?». Слушайте без советов и без обесценивания («Надо думать о хорошем», «Другим хуже», «Нельзя так говорить, это же больной человек»). Злость, вина, истощение, горевание о прежнем состоянии близкого человека — нормальные реакции. Скажите прямо: «То, что ты делаешь, очень тяжело. Ты не обязан(а) справляться сам(а)». Не оценивайте и не комментируйте, что ухаживающий «недостаточно делает» или «слишком старается». Оставайтесь рядом надолго. Больше всего внимания семья получает в первые недели, а потом поддержка угасает, хотя уход может продолжаться. Напоминайте о себе через месяц, через полгода. Даже короткое сообщение или звонок имеют значение, ведь изоляция — одна из главных проблем, которая тянет за собой многие другие. Если человек отказывается от встречи, пригласите его еще раз. Помогите дойти до профессиональной помощи. Если вы видите, что состояние человека ухудшилось, скажите об этом: «Мне кажется, тебе сейчас очень непросто. Может, стоит поговорить со специалистом? Я могу помочь найти кого-то и побыть с папой, пока ты на приеме».

Если ухаживаете вы

В сервисе психологической помощи Meclee мы считаем, что если вы сами сейчас ухаживаете за человеком после инсульта, будьте внимательны также и к себе. На ваших плечах лежит большая тяжесть, и нуждаться в помощи, чтобы ее нести, — нормально. Распределяйте уход между членами семьи или самыми близкими людьми и не берите все на себя. Ваш регулярный отдых — необходимая часть ухода, так же как сон, еда и внимание к собственному здоровью. Может быть полезно больше узнать о болезни: понимание того, почему близкий человек изменился, помогает справляться с эмоциями.

Вы имеете право обращаться за помощью. Используйте группы поддержки, онлайн или офлайн, и при необходимости обращайтесь к психологу или психиатру, особенно если вас беспокоят стойкое плохое настроение, безнадежность, бессонница или мысли о причинении вреда себе или другим.

Быть ухаживающим не должно означать забыть о себе. Ваша забота о себе и поддержка от других людей являются частью заботы о вашем близком человеке после инсульта.