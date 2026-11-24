Как поддержать тех, кто ухаживает за близкими после инсульта
Как помочь ухаживающему практически и эмоционально и почему забота о себе — часть ухода за близким после инсульта
Задача врачей при инсульте — спасти жизнь. Здесь нужно действовать быстро. Однако когда острый период проходит, уход за больным из спринта превращается в марафон, и нагрузка ложится на плечи семьи. Фокус все равно остается на человеке, перенесшем инсульт, однако важно признавать и то, насколько сложен уход.
С чем сталкиваются ухаживающие
Трудности, с которыми сталкиваются ухаживающие, можно условно разделить на четыре сферы:
- физическое здоровье: на первый план выходят хроническая усталость и недосып;
- финансовое положение: часто нет возможности работать, а лечение дорогое, что создает постоянное напряжение из-за денег;
- социальные контакты: уход может изолировать человека, что вызывает переживание одиночества;
- психологическое состояние: чаще всего люди сталкиваются с тревогой, эмоциональным выгоранием и депрессивными состояниями.
Сам человек часто настолько сосредоточен на уходе за родственником, что может не обращать внимания на собственное состояние. При этом состояние ухаживающего связано с восстановлением человека после инсульта, поэтому поддержка здесь приобретает особое значение. Поддерживая тех, кто ухаживает, мы не только помогаем им — мы еще и способствуем выздоровлению человека после инсульта.
Как поддержать человека, который ухаживает за близким
- Практическая помощь. Предлагайте конкретное вместо «Обращайся, если что». У человека может не быть ресурса просить именно тогда, когда это нужно, поэтому ваша инициатива важна: «В среду я побуду с мамой три часа, иди отдохни», «Привезу ужин в четверг», «Заберу лекарства из аптеки». Помощь может быть и организационной: разобраться с документами, записать к врачу, найти реабилитационный центр. Регулярная помощь часто ценнее разовой: один и тот же час в неделю дает предсказуемость, на которую можно опереться.
- Эмоциональная поддержка. Спрашивайте о самом ухаживающем, а не только о пациенте: «Как ты?», «Как ты спишь?», «Какое у тебя настроение?». Слушайте без советов и без обесценивания («Надо думать о хорошем», «Другим хуже», «Нельзя так говорить, это же больной человек»). Злость, вина, истощение, горевание о прежнем состоянии близкого человека — нормальные реакции. Скажите прямо: «То, что ты делаешь, очень тяжело. Ты не обязан(а) справляться сам(а)». Не оценивайте и не комментируйте, что ухаживающий «недостаточно делает» или «слишком старается».
- Оставайтесь рядом надолго. Больше всего внимания семья получает в первые недели, а потом поддержка угасает, хотя уход может продолжаться. Напоминайте о себе через месяц, через полгода. Даже короткое сообщение или звонок имеют значение, ведь изоляция — одна из главных проблем, которая тянет за собой многие другие. Если человек отказывается от встречи, пригласите его еще раз.
- Помогите дойти до профессиональной помощи. Если вы видите, что состояние человека ухудшилось, скажите об этом: «Мне кажется, тебе сейчас очень непросто. Может, стоит поговорить со специалистом? Я могу помочь найти кого-то и побыть с папой, пока ты на приеме».
Если ухаживаете вы
В сервисе психологической помощи Meclee мы считаем, что если вы сами сейчас ухаживаете за человеком после инсульта, будьте внимательны также и к себе. На ваших плечах лежит большая тяжесть, и нуждаться в помощи, чтобы ее нести, — нормально. Распределяйте уход между членами семьи или самыми близкими людьми и не берите все на себя. Ваш регулярный отдых — необходимая часть ухода, так же как сон, еда и внимание к собственному здоровью. Может быть полезно больше узнать о болезни: понимание того, почему близкий человек изменился, помогает справляться с эмоциями.
Вы имеете право обращаться за помощью. Используйте группы поддержки, онлайн или офлайн, и при необходимости обращайтесь к психологу или психиатру, особенно если вас беспокоят стойкое плохое настроение, безнадежность, бессонница или мысли о причинении вреда себе или другим.
Быть ухаживающим не должно означать забыть о себе. Ваша забота о себе и поддержка от других людей являются частью заботы о вашем близком человеке после инсульта.
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