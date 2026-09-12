Клиентский опыт в продажах — Оксана Скоробреха из OLX Group о лояльности

В эпоху, когда большинство онлайн-продавцов имеют доступ к похожему ассортименту и аналогичным рекламным инструментам, борьба за покупателя переместилась в другую плоскость. Демпинг ценой быстро истощает маржу, а реклама постоянно дорожает. В таких условиях единственным устойчивым конкурентным преимуществом становится клиентский опыт, а именно то, какие эмоции, скорость и ощущение безопасности получает человек на каждом этапе взаимодействия с компанией.

Почему цена перестала быть единственным аргументом

Потому что товар и цену очень легко скопировать. Если вы продаете популярную модель гаджета или брендовую одежду, рядом обязательно найдется еще десяток продавцов с точно таким же ассортиментом и аналогичными прайсами. Снижать цену бесконечно невозможно — это прямой путь к банкротству.

Современный покупатель выбирает не просто товар, он покупает свой комфорт и спокойствие. Если человек получает ответ за две минуты, видит прозрачные условия отправки, чувствует вежливость и знает, что в случае необходимости товар без проблем обменяют, тогда он вернется к вам, даже если у конкурента цена будет немного ниже. Клиентский опыт — это единственное, что создает эмоциональную привязанность к бренду и формирует высокий показатель пожизненной ценности клиента.

Из чего состоит "идеальный клиентский опыт"

Часто бизнес ошибочно считает, что сервис — это только улыбка курьера или вежливое приветствие в чате. На самом деле клиентский опыт начинается задолго до покупки и продолжается долго после нее.

Он формируется через информационную прозрачность, когда клиенту легко найти цену, замеры, наличие и сроки доставки. Огромную роль играет скорость процессов — сколько кликов нужно сделать для заказа и сколько минут ждать ответа менеджера. Сюда же входит ощущение безопасности благодаря возможности постоплаты или защищенной сделки на платформе, а также послепродажная забота — то, как компания ведет себя, если товар не подошел или задержался в дороге. Если хотя бы на одном из этих этапов человек чувствует раздражение или сомнение, общее впечатление от бренда мгновенно разрушается.

Ошибки, которые "убивают" лояльность покупателей

Самый большой грех — это равнодушие и отсутствие эмпатии во время возникновения проблем. Когда все идет по плану, большинство продавцов выглядят прекрасно. Но настоящее лицо бизнеса и его сервисная культура проявляются в момент фейла: когда почта задержала отправку, пришел не тот цвет или товар оказался с дефектом.

Если менеджер начинает оправдываться, перекладывать вину на службу доставки или, что хуже всего, игнорировать клиента — лояльность сгорает мгновенно. Зато искреннее желание быстро решить проблему за собственный счет часто превращает разочарованного покупателя в самого преданного адвоката вашего бренда.

Во-вторых, это полная роботизированность коммуникации, без возможности связаться с менеджером поддержки. Покупатели чувствуют искусственность и заученные шаблоны. Они стремятся к живому, человеческому диалогу, где их слышат и понимают их контекст.

Принципы клиентоцентричности на масштабных проектах

За годы работы с бизнес-клиентами мы видели тысячи сценариев: от первых хаотичных продаж ФЛП до построения крупных системных компаний.

Собственно, это ключевой фокус, вокруг которого строится наша философия. На будущем бизнес-форуме Cycle от OLX я как раз буду выступать с темой, посвященной итогам этой работы. Я расскажу о том, как мы с нуля строили и масштабировали свою B2B-команду вокруг фундаментального принципа: настоящий босс любого бизнеса — это клиент.

Как измерять качество сервиса без дорогих систем

Не нужно усложнять на старте, ведь для этого вполне достаточно нескольких простых шагов:

Спрашивайте обратную связь: регулярно отправляйте короткое сообщение через день-два после получения товара с просьбой оценить сервис и подсказать, что именно можно улучшить.

Анализируйте причины отказов: системно фиксируйте каждый отмененный заказ и возврат. Если значительная часть отказов происходит из-за долгой доставки, это четкий сигнал сменить логистического партнера.

Проводите "тайные покупки": регулярно тестируйте собственный отдел продаж самостоятельно или с помощью знакомых, чтобы видеть реальное состояние коммуникации.

Главная ценность для борьбы за рынок

Сделайте заботу о клиенте не отделом или функцией, а главной ценностью всего бизнеса. Учите команду думать не категорией "закрыть сделку здесь и сейчас", а категорией "сделать так, чтобы человек с радостью вернулся к нам через месяц и посоветовал нас друзьям". Инвестиции в качественный клиентский опыт всегда возвращаются в виде высокого чека, бесплатного сарафанного радио и устойчивости вашего бизнеса при любых штормах на рынке.