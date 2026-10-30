Симптомы инсульта и спасение жизни — советы невролога Дмитрия Лебединца

Ежегодно в Украине регистрируют примерно 130–135 тысяч случаев инсульта. Только за первое полугодие 2026 года зафиксировали около 67 тысяч случаев. За этими цифрами — люди, для которых своевременная помощь может стать решающей. Поэтому важно не только развивать систему лечения, но и учить взрослых и детей распознавать первые симптомы и немедленно действовать.

Как меняется лечение инсульта в Украине

Около 85% всех инсультов — ишемические. Они возникают из-за закупорки сосуда, в результате чего нарушается кровоснабжение определённого участка головного мозга. Остальные 15% — геморрагические, связанные с кровоизлиянием в мозг.

Несмотря на стабильно высокую заболеваемость, современные методы лечения ишемического инсульта в Украине становятся доступнее. Речь, в частности, о тромболитической терапии — медикаментозном растворении тромба — и механической тромбэктомии, то есть удалении тромба из сосуда с помощью специальных инструментов.

В 2018 году такое лечение получали лишь 0,5% пациентов с инсультом. В 2026 году этот показатель вырос до 20,8% — его уже можно сравнить с показателями многих стран Европейского Союза.

Расширяется и сеть учреждений, оказывающих специализированную помощь. По состоянию на 2026 год 181 больница имеет договор с Национальной службой здоровья Украины на оказание бесплатной медицинской помощи при остром инсульте.

Однако доступность лечения — лишь часть дела. Не менее важно, чтобы человек и его близкие вовремя распознали опасность и вызвали экстренную помощь.

Как распознать инсульт

Чем быстрее человек получит медицинскую помощь, тем больше шансов избежать тяжёлых последствий. Для быстрого распознавания признаков инсульта используют международный алгоритм FAST:

F — Face, лицо. Внезапная асимметрия лица или опущение одной из его сторон.

Внезапная асимметрия лица или опущение одной из его сторон. A — Arm, рука. Внезапная слабость или онемение руки.

Внезапная слабость или онемение руки. S — Speech, речь. Нарушение речи, трудности с произнесением слов.

Нарушение речи, трудности с произнесением слов. T — Time, время. Если появился хотя бы один из этих симптомов, нужно немедленно звонить 103.

В Украине также используют алгоритм МОЗОК, который охватывает более широкий перечень возможных симптомов:

М — мовлення, речь. Внезапное нарушение речи, трудности с произнесением слов или пониманием сказанного.

Внезапное нарушение речи, трудности с произнесением слов или пониманием сказанного. О — обличчя, лицо. Внезапная асимметрия лица, опущение уголка рта.

Внезапная асимметрия лица, опущение уголка рта. З — запаморочення, головокружение. Внезапное нарушение равновесия, координации движений или неустойчивость при ходьбе.

Внезапное нарушение равновесия, координации движений или неустойчивость при ходьбе. О — очі, глаза. Внезапное ухудшение или потеря зрения на один или оба глаза.

Внезапное ухудшение или потеря зрения на один или оба глаза. К — кінцівки, конечности. Внезапная слабость или онемение руки или ноги, особенно с одной стороны тела.

Подчёркиваю: даже один из этих симптомов — основание немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь. Не нужно ждать, пока появятся другие признаки.

Почему нельзя медлить

Эффективность лечения во многом зависит от времени, прошедшего с появления первых симптомов.

Тромболитическую терапию обычно проводят в течение первых 4,5 часа с начала симптомов ишемического инсульта. Механическая тромбэктомия может быть эффективной в течение первых шести часов, а для отдельных пациентов — до 24 часов, по результатам специализированного обследования.

Эти временные рамки не означают, что можно отложить обращение за помощью. Чем раньше пациент попадёт в больницу, тем больше шансов на выживание, восстановление утраченных функций и снижение риска инвалидности.

Почему распознавать инсульт стоит учить детей

Знать признаки инсульта важно не только взрослым. Ребёнок тоже может оказаться рядом с человеком, которому нужна помощь. Именно на это направлена международная образовательная программа «Супергерои FAST», которая действует более чем в 30 странах мира, в том числе в Украине, где её реализует агентство One Health.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 12 лет. С помощью персонажей-супергероев, интерактивных игр, конкурсов, творческих заданий и мультфильмов дети учатся распознавать основные симптомы инсульта и правильно действовать, если они появятся у близких.

Глобальная цель инициативы — научить как минимум два миллиона детей во всём мире распознавать признаки инсульта, чтобы они могли помочь спасти жизнь родных.

С 2020 года агентство One Health при поддержке Министерства образования и науки Украины привлекло к программе более 116 тысяч детей и свыше 10 тысяч педагогов. Узнать больше и присоединиться можно на официальном сайте «Супергерои FAST».

Мой главный совет — запомните признаки инсульта и обсудите их с близкими. В критический момент это поможет не растеряться. Внезапное нарушение речи, асимметрия лица или слабость конечностей — повод сразу звонить 103.