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ИИ уже в кабинетах врачей: от первых цифровых помощников до системной интеграции
Инвестиции

ИИ уже в кабинетах врачей: от первых цифровых помощников до системной интеграции

Как ИИ экономит время врачей и меняет работу с пациентами. Дмитрий Борзаница из Philips об опыте внедрения и роли человека в медицине.

Дмитрий Борзаница
Дмитрий Борзаница

руководитель направления медицинских систем Philips в Украине

Дата публикации
7 октября 2026 14:34
ИИ в медицине — Дмитрий Борзаница. Руководитель направления медицинских систем Philips в Украине
ИИ в медицине. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ

Ещё недавно искусственный интеллект был скорее чем-то футуристическим. Его возможности обсуждали на уровне прогнозов: что смогут алгоритмы через несколько лет, какие профессии изменятся и насколько глубоко технология войдёт в нашу жизнь.

Сегодня появилась возможность смотреть на ИИ через призму практического опыта. Технологию внедряют в рабочие процессы разных отраслей, проверяют на конкретных задачах и измеряют её влияние. Это смещает фокус с вопроса «что сможет ИИ?» на более прикладной — «где и как он уже помогает людям работать эффективнее?».

Медицина — один из самых показательных примеров. Future Health Index 2026, глобальное исследование Philips, в этом году сосредоточилось на влиянии ИИ на здравоохранение: как технология меняет ежедневную работу медиков и взаимодействие с пациентами, где она даёт наибольший эффект и как превратить отдельные инструменты в работающий стандарт.

Практический срез отрасли

Чтобы оценить реальное положение дел, исследование этого года охватило более 2000 медицинских работников и 20 000 пациентов в 10 странах. Главной целью было увидеть конкретные результаты внедрения ИИ в ежедневную клиническую практику.

Первые цифры свидетельствуют о том, что технология уже оказывает ощутимое положительное влияние:

  • 83% медицинских работников положительно оценивают возможности ИИ для улучшения результатов лечения пациентов.
  • 46% врачей отмечают, что благодаря таким инструментам экономят не менее 132 часов в год — это более 3 полноценных рабочих недель.
  • Половина опрошенных (50%) говорит, что благодаря ИИ может принимать больше пациентов — в среднем на 8 человек еженедельно.

За этими тремя показателями уже можно увидеть главное: ИИ начинает влиять на вполне конкретные вещи — экономию времени врача, уменьшение его ежедневной нагрузки и возможность уделять внимание большему числу пациентов.

Следующий вопрос — за счёт чего это происходит и что технология способна взять на себя.

Меньше рутины, больше времени на клиническую работу

Рабочий день врача — это не только консультации и принятие клинических решений. Значительную его часть занимают поиск и анализ информации, работа с данными, документация и другая рутина. И часть этой нагрузки ИИ уже берёт на себя.

Но ценность такой автоматизации не только в том, что отдельные процессы происходят быстрее. Важнее то, что врач способен делать с высвобождающимся временем.

По данным исследования, 71% медицинских работников считают, что ИИ помогает сделать рабочие процессы эффективнее, 67% — быстрее поставить диагноз, а 65% — увереннее принимать решения. Ещё 56% отмечают, что благодаря ИИ могут больше времени уделять общению с пациентами.

Изменения заметны и во влиянии на повседневную жизнь медперсонала: 50% опрошенных отмечают улучшение баланса между работой и личной жизнью, 49% — снижение уровня стресса, а 47% — уменьшение сверхурочной работы или необходимости брать работу домой.

Таким образом, один из практических эффектов ИИ в медицине — расширение возможностей врача. Когда технология берёт на себя часть рутинных задач, у специалиста остаётся больше времени на более важные задачи.

Дополнительный уровень контроля

Ещё один показательный результат исследования касается безопасности. 39% медицинских работников отмечают, что за последние 3 месяца ИИ как минимум трижды помог им выявить потенциальную медицинскую ошибку или предотвратить её.

В клинической практике это может выглядеть как своеобразная «подстраховка». ИИ способен быстро обрабатывать большие объёмы информации, замечать потенциальные риски, нетипичные показатели или детали, требующие дополнительной проверки. То есть его ценность не в том, чтобы изменить или заменить решение врача, а в том, чтобы помочь обратить внимание на важные нюансы.

В то же время медики чётко обозначают границы взаимодействия с ИИ. 90% считают, что окончательное решение должно оставаться за человеком даже по мере дальнейшего развития технологий. 86% убеждены, что результаты работы ИИ всегда должны проверяться человеком. И лишь менее 10% готовы доверить ему полностью самостоятельное принятие клинических решений.

У этой осторожности есть вполне конкретные основания: 66% медицинских работников обеспокоены возможными ошибками ИИ, 60% — тем, что не всегда понятно, как именно система формирует свои рекомендации, а 58% — тем, что её результаты могут различаться в зависимости от конкретной клинической ситуации.

Поэтому сегодня ИИ в медицине скорее стоит рассматривать как дополнительный инструмент для анализа и проверки, а не как автономного участника процесса. Это важное разграничение, поскольку одна и та же информация может иметь разное значение в зависимости от состояния пациента, его истории болезни и многих других факторов.

ИИ меняет не только работу врачей

Впрочем, ИИ постепенно меняет и поведение пациентов. Сегодня 74% медицинских работников отмечают, что люди всё чаще приходят на приём подготовленными — с информацией и ответами, полученными с помощью ИИ. У такого подхода есть значительный практический потенциал: среди тех, кто ищет медицинскую информацию через нейросети, 61% лучше понимают своё состояние, столько же могут задавать врачу более конкретные вопросы, а 55% удаётся эффективнее использовать время консультации.

Но важно, чтобы ИИ помогал пациентам именно на этапе подготовки, а не пытался заменить профессиональный осмотр. Ведь 69% врачей уже приходилось исправлять информацию, которую пациенты получили от ИИ. 39% наблюдали ситуации, когда такие данные заставляли людей сомневаться в назначенном лечении.

Это трансформирует саму культуру медицинской консультации. Врачу всё чаще приходится не только объяснять результаты анализов или назначения, но и помогать пациенту критически оценивать информацию, которую он нашёл самостоятельно.

В таких условиях основой доверия становится прозрачность: 89% пациентов хотят чётко знать, где именно ИИ задействован в процессе их лечения, с какой целью его применяют и кто принимает окончательное решение.

От отдельных инструментов к системной практике

Когда ИИ уже используют и врачи, и пациенты, вопрос постепенно смещается от самой технологии к среде, в которой она работает. Насколько медицинская система готова сделать её использование понятным, контролируемым и безопасным?

Данные Future Health Index 2026 показывают, что здесь пока сохраняется заметный разрыв. 65% медицинских работников говорят, что в течение последнего года стали чаще пользоваться ИИ-инструментами, доступными в их организациях. В то же время 70% отмечают, что обучение работе с ними остаётся недоступным, ограниченным или непоследовательным. Столько же говорят об отсутствии чётких процессов контроля.

Ещё один показательный результат: 64% медицинских работников используют собственные ИИ-инструменты, если доступные решения на рабочем месте не отвечают их потребностям.

Это демонстрирует важное изменение. Вопрос уже не в том, готовы ли медики пользоваться ИИ — практика уже опережает формальные подходы к его внедрению. Теперь нужно обеспечить доступ к проверенным инструментам и понятный порядок работы с ними.

При этом технология должна быть интегрирована непосредственно в рабочие процессы, а разные системы и медицинские данные — связаны между собой. Иначе ИИ останется отдельным инструментом, а не полноценной частью клинической практики.

Что дальше?

96% медицинских работников ожидают, что ИИ существенно изменит их ежедневную работу. В то же время более 80% не считают, что технология сможет заменить навыки выстраивания отношений с пациентами, а 77% прогнозируют, что значение человеческого взаимодействия будет только расти.

На первый взгляд, здесь есть противоречие: если технологии берут на себя всё больше задач, почему роль человека не уменьшается, а, наоборот, растёт?

Ответ — в самом характере этих изменений. ИИ постепенно забирает часть работы по поиску информации, анализу данных и выполнению повторяющихся задач. А врачу остаётся то, что требует не только знаний, но и клинического опыта: увидеть ситуацию в контексте, понять потребности пациента, выстроить доверие и диалог, объяснить решение и выбрать тактику лечения.

Следующий этап развития ИИ в медицине будет зависеть уже не столько от того, насколько мощными будут новые алгоритмы. Важнее станет среда, в которой они работают: какие данные им доступны, насколько хорошо они интегрированы в цифровую инфраструктуру медицинского учреждения, подготовлен ли персонал и понятны ли правила их использования.

ИИ уже меняет медицину. И я убеждён, что самое интересное в этом процессе — не то, что технология научится делать сама, а то, что благодаря ей сможет делать лучше человек.

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