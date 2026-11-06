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Госбюджет-2027 и строительство: что заложено на восстановление жилья и инфраструктуры
Инвестиции

Госбюджет-2027 и строительство: что заложено на восстановление жилья и инфраструктуры

84,9 млрд грн на жилье, 52,8 млрд на дороги, 133,6 млрд на регионы и общины. Что проект Госбюджета-2027 означает для строительного бизнеса

Екатерина Романюк
Екатерина Романюк

менеджер по развитию проектов Autoline, Machineryline и Agriline компании Linemedia

Дата публикации
6 ноября 2026 10:41
Госбюджет-2027 — Катерина Романюк — менеджер проектов Linemedia — Autoline
Восстановление жилья и инфраструктуры. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ

Восстановление поврежденного жилья, дорог и коммунальной инфраструктуры остается одной из ключевых задач строительной отрасли во время войны. От того, сколько денег государство направит на эти направления, зависит часть спроса на строительные работы, материалы и технику. Поэтому проект Госбюджета-2027 стоит читать не только как финансовый документ, но и как ориентир для бизнеса.

Что предусматривает проект бюджета

15 сентября 2026 года Кабинет министров подал в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2027 год — законопроект № 16000. Общий объем расходов в нем составляет 7,272 трлн грн. Это на 864,9 млрд грн, или на 13,5%, больше плана на 2026 год с изменениями.

Важная оговорка: на момент написания материала законопроект еще рассматривают в парламентских комитетах. Окончательное распределение средств станет известно только после принятия закона.

Для строительной отрасли в документе есть несколько ключевых направлений: жилищные программы, публичные инвестиционные проекты, поддержка регионов и громад, восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Сколько денег заложено на жилье

На жилищную политику проект предусматривает 84,9 млрд грн — на 38,3 млрд грн больше, чем в плане на 2026 год с изменениями. Основные статьи:

  • 45 млрд грн — программа доступной ипотеки «єОселя», на 27,9 млрд грн больше, чем в 2026 году;
  • 24,4 млрд грн — жилищные программы, в частности «єВідновлення», компенсации, жилищные ваучеры и субвенции, на 8,9 млрд грн больше;
  • 6,9 млрд грн — компенсация стоимости жилья ветеранам с инвалидностью I и II групп, на 1,2 млрд грн больше;
  • 5,5 млрд грн — компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы HOME, на 0,3 млрд грн больше;
  • 2,4 млрд грн — обеспечение жильем военнослужащих;
  • 0,7 млрд грн — программы Фонда энергоэффективности, в частности повышение энергоэффективности жилья и его восстановление.

Эти механизмы важно различать. Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье, поддержка его покупки и финансирование ремонта имеют разные цели и по-разному влияют на спрос на строительные работы.

Инфраструктура: громады, дороги, энергетика

На публичные инвестиционные проекты и программы в 2027 году предусмотрено 116 млрд грн — на 3,9 млрд грн больше, чем в плане на 2026 год. Из них 76,4 млрд грн составляют средства международных финансовых организаций и правительств других стран. Основные направления публичных инвестиций — транспорт, муниципальная инфраструктура, энергетика, жилье, образование и здравоохранение.

На поддержку регионов и громад запланировано 133,6 млрд грн — на 42,2 млрд грн больше, чем в плане на 2026 год с изменениями. Эти средства направят, в частности, на региональное развитие, инфраструктурные субвенции и поддержку прифронтовых территорий.

Отдельно на восстановление инфраструктуры предусмотрено 6,8 млрд грн в рамках «Программы по восстановлению Украины» и 5,7 млрд грн в рамках «Программы по восстановлению Украины III». Обе финансируют восстановление социальной и критической инфраструктуры, но реализуются по отдельным финансовым соглашениям с Европейским инвестиционным банком. Еще 1,9 млрд грн заложено на Экстренную кредитную программу для восстановления Украины, 2 млрд грн — на Государственный фонд регионального развития.

На дорожную инфраструктуру планируют направить 52,8 млрд грн в рамках частичного, на 25%, восстановления Государственного дорожного фонда. Из них 34,2 млрд грн — на содержание и развитие дорог общего пользования государственного значения, 8,5 млрд грн — на дороги местного значения, улицы и дороги коммунальной собственности в населенных пунктах, еще 10,1 млрд грн — на выполнение долговых обязательств.

На поддержку энергетического сектора предусмотрено почти 100 млрд грн: на защиту и восстановление энергетических объектов, поддержку угольной отрасли и энергоэффективность. Отдельно 60 млрд грн заложено на комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов. Эти планы упомянуты и среди направлений поддержки регионов и громад, поэтому суммы не стоит механически добавлять к общим показателям финансирования.

Что это означает для строительного бизнеса

Проект бюджета предусматривает финансирование направлений, которые могут формировать спрос на строительные и ремонтные работы, технику и оборудование. Компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье и жилищные программы могут поддерживать спрос на ремонт и строительство. Инвестиции в транспорт, муниципальную инфраструктуру, образование и здравоохранение могут создавать заказы на строительство и ремонт общественных объектов.

Финансирование содержания и развития государственных и местных дорог может поддерживать спрос на дорожные работы, спецтехнику и оборудование. Защита и восстановление энергетических объектов требуют строительных, монтажных и инженерных работ.

Потенциальные заказы касаются не только строительных подрядчиков, но и компаний, которые выполняют дорожные работы, восстанавливают коммунальную инфраструктуру и поставляют технику и оборудование.

Хорошо, что в Украине уже работают программы поддержки покупки и восстановления жилья — «єОселя», «єВідновлення», HOME и HOPE. Их продолжение и запуск новых важны не только для людей, которые планируют купить жилье, восстановить поврежденное или получить компенсацию за разрушенное, но и для компаний, работающих в строительной отрасли.

При этом заложенные в бюджете средства сами по себе не гарантируют, что все проекты реализуют в запланированные сроки, а строительные компании получат новые заказы. Поэтому бизнесу важно отслеживать фактическое финансирование, готовность проектов и объявленные закупки.

Как планировать закупки техники

Решение о покупке техники стоит принимать с учетом собственных потребностей, финансовых возможностей и перспектив загрузки машин, а не только сумм в бюджетном документе.

Перед покупкой техники оцените объем работ, сроки контрактов и то, понадобится ли машина после их завершения. Сравните цены, характеристики и состояние техники у разных продавцов. Если нужно ограничить расходы, рассмотрите подержанную технику; для отдельного этапа работ может подойти аренда. Рассчитайте полную стоимость владения — топливо, техническое обслуживание, запчасти, доставку и возможный простой. Следите за финансированием проектов восстановления, новыми конкурсами, отбором проектов и выделением средств, чтобы вовремя планировать закупки.

В Machineryline мы надеемся, что Госбюджет-2027 примут вовремя, а заложенные в нем программы действительно получат финансирование. Для строительной отрасли именно это, а не цифры в проекте, станет сигналом к новым заказам.

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