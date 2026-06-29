Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная
Экономика состояний: почему питание переходит от продуктов к ощущениям
Медцентр

Экономика состояний: почему питание переходит от продуктов к ощущениям

Почему рестораны продают не блюда, а состояния: безопасность, приватность и доверие. Тихая роскошь, персонализация меню и роль ИИ в будущем питания.

Вероника Чекалюк
Вероника Чекалюк

психолог, эксперт по гастродипломатии

Дата публикации
29 июня 2026 18:49
Психологический комфорт в ресторанах — что мы будем есть завтра. Колонка Вероники Чекалюк, эксперта по гастрокоммуникации
Психологический комфорт в ресторанах. Фото: коллаж Новини.LIVE. Создано при помощи ИИ.

Мир входит в период, когда главным дефицитом становятся уже не товары, а внимание, психическая устойчивость, доверие и ментальное и физическое здоровье человека. В ближайшие пять лет рынок питания будет меняться не вокруг производства вещей, а вокруг производства состояний, ощущений. Это фундаментальное изменение современной гастрономии, которое многие рестораторы пока недооценивают. Исследования показывают: люди идут в рестораны не за едой как таковой, а за эмоциональным состоянием, которое этот опыт им дает. Если раньше компании продавали блюдо, сегодня они продают опыт, эмоцию, а завтра будут продавать ощущение безопасности, контроля над жизнью, эмоциональной стабильности и социальной значимости.

После пандемии, экономической нестабильности, информационной перегрузки и постоянного цифрового хаоса люди начали ценить то, что помогает им психологически выдерживать сбалансированную реальность, чувствовать себя относительно в безопасности. Именно поэтому стремительно растет спрос на все, что связано с психоэмоциональным комфортом в сфере питания.

Особенно интересно меняется сфера luxury dining. Раньше роскошь демонстрировалась через излишек — дорогие бренды, видимое богатство, очевидный статус. А новая волна потребления переходит в "тихую роскошь" в гастрономии и жизни. Люди с реальными деньгами все меньше хотят демонстрировать богатство открыто. Они платят за приватность, дефицит, закрытость, безопасность, гармонию и комфорт.

Исследования психологии люксового ресторанного опыта выявили: люди, которые садятся в приватные уголки или изолированные кабины, едят медленнее, дают более высокие оценки еде и оставляют больше чаевых. Это не просто комфорт — это психологически измененное поведение. Когда человек чувствует себя менее наблюдаемым, он расслабляется, и вся сенсорная система работает иначе.

Статус смещается с демонстрации к доступу. Закрытые ужины до 10 человек имеют большую ценность, чем массовые мероприятия. И это одна из важнейших маркетинговых тенденций будущего в гастрономии.

Как приватность стала роскошью?

В крупных городах Европы появляются рестораны с концепцией "приватности". Люди платят не за еду как таковую, а за отсутствие шума, телефонов, визуальной перегрузки. В Токио популярность набирают кафе для эмоциональной изоляции, а в Лондоне — приватные dining clubs со строгим отбором гостей.

Это прямой сигнал рынку: в мире перенасыщения самым дорогим становится спокойствие. И рестораны, которые это поймут, уже перестраиваются. Вместо больших залов они создают микроклиматы для разных состояний: пространство для медитации с едой, уголки для интимных разговоров, зоны для осознанного приема пищи без спешки.

Исследования психологии ресторанного дизайна выявили: тихая музыка в медленном темпе обеспечивает больший доход на столик, чем громкие места — не потому, что люди едят больше, а потому, что они дольше сидят и заказывают дополнительные напитки. Затемнение освещения снижает психологический вес цены — люди меньше думают о стоимости и больше о переживании. Это база для новой ценовой политики гастрономии.

Как персонализация еды становится главным трендом?

Параллельно будет стремительно расти рынок персонализации в питании. Массовый продукт эмоционально истощил человека. Современный потребитель хочет персонализации, хочет чувствовать, что меню создано именно под него.

В люксовой гастрономии появляются шефы, которые разрабатывают индивидуальные меню на основе личной истории гостей, их воспоминаний, эмоциональных пожеланий, а не просто кулинарных предпочтений. Это так называемые "memory-based menus" — меню на основе ностальгии. Люди платят огромные суммы не за техническое совершенство блюда, а за то, что оно активизирует личные воспоминания, воспроизводит эмоции детства, связывает их с конкретным периодом жизни.

Исследования психологии люксового питания выявили: люди, которые получают персонализированные меню на основе своих эмоций и воспоминаний, остаются более лояльными к ресторану и готовы вернуться даже в более дорогих условиях.

Почему современные рестораны проектируются как пространства контента?

Отдельно стоит говорить о рынке статусного опыта. Молодое поколение все меньше привязывается к владению вещами. Зато оно стремится к переживаниям, которые можно превратить в часть собственной идентичности; поэтому люди готовы тратить тысячи евро на гастрономические путешествия, камерные фестивали, тематические ужины.

Для многих молодых людей ужин в известном ресторане становится маркером подтверждения собственного стиля жизни. Это заметно в социальных медиа. Люди едут в конкретное заведение не из‑за вкуса, а из‑за того, что они там сделают для своей страницы.

Иногда само визуальное присутствие в "правильном" месте имеет для них большую ценность, чем реальный опыт потребления. Рынок давно это понял. Именно поэтому современные рестораны проектируются не только как пространство сервиса, но и как пространство контента. Дизайн, освещение, посуда, сервировка — все рассчитывается не только на физическое наслаждение вкусом, но и на визуальное восприятие через камеру смартфона.

Как искусственный интеллект изменит персонализацию питания?

Искусственный интеллект также становится частью повседневного питания. Но самое интересное — люди будут покупать не ИИ как инновацию. Они будут покупать облегчение жизни через ИИ.

Успешными станут сервисы, которые убирают хаос выбора и экономят человеку психический ресурс. Например, AI‑ассистенты, которые анализируют медицинскую историю человека и разрабатывают меню на основе его здоровья; AI‑системы, которые предлагают персонализированные блюда на основе генетических тестов; или персональные ассистенты для диеты, которые не просто считают калории, а помогают человеку избегать эмоциональных пищевых решений.

Современный человек перегружен выбором, поэтому рынок движется в сторону упрощения. В будущем будет выигрывать не тот ресторан, который дает больше всего опций, а тот, который берет часть решений на себя. "Вы доверяете нам — мы выбираем за вас" — это станет одним из главных месседжей люксовой гастрономии.

Почему доверие станет самым дорогим ресурсом?

Еще одна важная сфера будущего — доверие в питании. В мире, где AI генерирует рецепты, фото блюд и даже голоса шефов, главной ценностью становится подлинность источника. Люди устают от информационного шума и все больше ищут рестораны и шефов, которым можно доверять.

Будет дорожать экспертность, личный бренд шефа, авторские концепции гастрономии и живая репутация, построенная на настоящих отношениях с гостями. В своем опыте проведения мастер‑классов по гастрокоммуникации я замечаю: людям хочется знать историю за каждым блюдом, контекст, эмоцию шефа. Еда без истории становится просто едой.

Выйдет ли гастрономия на новый уровень?

Сейчас возникает парадокс: в будущем будут побеждать рестораны, которые сумеют создать ощущение человечности в мире, где все больше автоматизировано. Люди все сильнее будут стремиться не к технической идеальности, а к настоящему контакту с тем, кто готовит: к общению, презентациям блюд.

Современная гастрономия перестает быть просто системой подачи продукта. Она превращается в систему управления вниманием, эмоциями и ощущением идентичности человека. Рестораны будущего будут продавать не блюда — они будут продавать состояние, в котором человек хочет себя чувствовать.

И самое важное — в ближайшие пять лет будут выигрывать не самые громкие рестораны. Будут выигрывать те, кто глубже всего поймет человеческую психологию: страх одиночества, усталость от хаоса, потребность в значимости и желание хотя бы ненадолго почувствовать контроль над собственной жизнью через то, что люди едят, где они едят и с кем.

Еда всегда была языком культуры. Она становится языком психиатрии и гармонии общества.

еда психология рестораны психологическое состояние ментальное здоровье советы психолога

Інші колонки з розділу

Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

Я курю, тревожусь, ем сладкое — и все равно сдаю анализы вовремя

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Александра Васильченко

Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor
Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

Миф о здоровой полноте — что скрывают анализы

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Ольга Василенко

докторка-кардиологиня, кандидат медицинских наук, опыт в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

Как провести летние каникулы безопасно — гайд от педиатра

Які кроки необхідно зробити для впровадження розподіленої генерації і чому ці рішення важливі в довгостроковій перспективі?

Вера Ониськова

врач-педиатр, «Врачебная династия» и амбулатория «Я ВАШ ВРАЧ»
Більше колонок

Інші новини з розділу

Бесплатные услуги в больницах: за что не имеют права брать деньги - 290x166

Бесплатные услуги в больницах: за что не имеют права брать деньги

20 июня 12:00
В Харькове продавали справки о беременности: цена услуги - 290x166

В Харькове продавали справки о беременности: цена услуги

16 июня 12:17
На Солнце 10 пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня - 290x166

На Солнце 10 пятен: прогноз магнитных бурь на сегодня

14 июня 11:46
Врачей в Украине могут штрафовать на 68 000 грн: какие основания - 290x166

Врачей в Украине могут штрафовать на 68 000 грн: какие основания

12 июня 17:36
Больше новостей

Стать автором

1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации