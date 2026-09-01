Натуральный камень в интерьере — советы основателя GoodStone Александра Юшко

Еще несколько лет назад разговор об интерьере часто начинали с вопроса: "Что сейчас в тренде?". Сегодня на украинском рынке нет одного ответа, и это, пожалуй, самое интересное. Рядом существуют очень разные запросы: от эффектных "инстаграмных" квартир и домов, созданных для яркого визуального впечатления, до пространств, которые намеренно стараются не иметь никаких очевидных признаков своего времени. Их владельцы не хотят через пять лет смотреть на свой дом и думать "это было модно в 2026-м".

Я не вижу в этом противоречия. Наоборот, это показывает, насколько разными могут быть представления о доме. Кто-то хочет отразить то, что актуально сегодня, а кто-то сразу думает на десять лет вперед. Но в обоих случаях выбор все больше связан не только с тем, как пространство будет выглядеть, но и с тем, как в нем будет житься: что хочется видеть вокруг ежедневно, какие материалы ощущать на ощупь, насколько практичными будут решения в повседневной жизни и как все будет меняться с годами. Поэтому, когда речь идет о дорогих и долговечных решениях, эстетика — лишь часть выбора.

Тренды и вещи вне времени

Я не считаю, что хороший интерьер — это обязательно интерьер без трендов. Наоборот, дом должен отражать людей, которые в нем живут, а значит, в нем вполне могут уживаться смелые, модные или даже очень личные решения.

Вопрос в другом: готовы ли вы менять вместе с модой то, на что потратили больше всего денег и сил?

Если посмотреть на премиальный сегмент в интерьере и экстерьере, здесь есть одна тенденция, которая практически не меняется, — ценность аутентичности. Когда речь идет о статусном и уникальном пространстве, натуральный камень остается одним из материалов первого выбора. Не потому, что он соответствует конкретному тренду, а наоборот — потому, что не нуждается в привязке к нему.

Это хорошо перекликается с современным пониманием quiet luxury. Речь не столько об определенной стилистике, сколько о другом отношении к самой роскоши: она становится менее демонстративной и больше сосредотачивается на качестве, происхождении и характере материалов.

Сколько на самом деле стоит долговечность

С сугубо инвестиционной точки зрения я вижу здесь еще одну логику. Долговечный материал меньше зависит от смены моды или физического износа, а значит, меньше требует повторных вложений в ремонт или обновление интерьера каждые пять-семь лет. Для недвижимости премиального сегмента это влияет на долгосрочную ценность не меньше, чем локация или планировка.

Если считать не цену за квадратный метр, а стоимость одного года эксплуатации, картина меняется: более дешевый трендовый материал, который придется периодически менять, в долгой перспективе обходится дороже камня с более высоким стартовым чеком, который служит десятилетиями без замены. Есть здесь и менее очевидный аспект: качественные долговечные материалы влияют на ликвидность недвижимости. Объект, который выглядит ухоженно и современно через десять лет после сдачи, обычно продается или сдается быстрее, чем тот, который требует ремонта из-за устаревшего интерьера.

В проектах, где мы работали как подрядчик — Chicago, Manhattan, Edeldorf, — застройщики выбирали премиальные финишные материалы: это не дополнительная статья расходов, а инструмент дифференциации, который позволяет обосновать более высокий чек продажи и позиционировать комплекс в другом сегменте.

Есть и обратная сторона привычки ориентироваться на тренды: интерьер, привязанный к моде, морально стареет быстрее физического износа материала. Владелец вынужден реинвестировать в обновление раньше, чем этого требует состояние пространства. Долговечный материал снимает этот риск.

Когда хочется не просто смотреть, а прикасаться

В работе с клиентами я замечаю, что в последние годы меняется именно отношение к поверхности. Если раньше для премиального интерьера часто выбирали максимально гладкий, отполированный камень с выраженным блеском, то сегодня запрос другой — не скрывать природные свойства материала, а наоборот, подчеркивать их.

Растет интерес к брашированным и сатиновым поверхностям, камню с открытыми порами. В более сложных проектах работаем с Rock Face, объемными 3D-панелями.

Мне кажется, за этим стоит довольно простое, но важное изменение восприятия. Материал хочется не только видеть, но и чувствовать. Природная фактура дает больше тактильных ощущений: в зависимости от освещения камень раскрывается по-разному — днем одно, вечером другое. Поверхность перестает быть просто фоном и становится частью опыта пребывания в пространстве.

Этот подход хорошо вписывается в более широкую тенденцию, которую сегодня называют биофильным дизайном — возвращением в интерьер природных материалов, фактур и форм: камень с фасада может продолжаться внутри через панорамное остекление, связывая пространство с внешней средой.

Какие материалы не теряют актуальность

Если посмотреть на то, с чем сегодня приходят архитекторы и дизайнеры, одними из самых заметных фаворитов остаются травертин, мрамор, оникс и гранит. У каждого своя эстетика, характер и сценарий использования.

Например, травертин переживает новое прочтение: уже не только привычный беж и гладкая поверхность, но и светлые, темные и коричневые варианты с открытыми кавернами и брашированным рельефом. Материал остается узнаваемым, но способ работы с ним становится более современным.

Оникс имеет совсем другой характер: главная особенность — способность пропускать свет. Большие панно, бары, стойки, колонны с LED-подсветкой превращают камень в самостоятельный акцент.

Мрамор никогда не терял актуальности: его выбирают для пространств, где важны выразительность и качество, — санузлов, холлов, лобби, ресторанов, отелей. Его сила в том, что один и тот же материал выглядит по-разному в зависимости от породы, рисунка и обработки.

Гранит — другая история: здесь эстетика тесно связана с практичностью. Это материал для случаев, когда поверхность должна не просто хорошо выглядеть, а выдерживать серьезную нагрузку — фасады, лестницы, мощение, входные группы.

Уникальность заложена природой

Есть еще одно свойство натурального камня: невозможно найти два одинаковых слэба, каждый имеет собственный рисунок прожилок и оттенки. Именно поэтому иногда весь дизайн начинается не с эскиза, а с конкретного среза плиты.

Современные технологии расширяют возможности работы с природной уникальностью камня: CNC и Waterjet позволяют создавать точные сложные формы, а цифровое сканирование — заранее увидеть, как рисунок камня ляжет на готовое изделие.

Будущее — не за одним трендом

Если смотреть на ближайшие годы, я думаю, что будет усиливаться подход экологичности и прагматичности. Важным останется не только то, как выглядит материал, но и то, откуда он происходит, как его производят и сколько лет он сможет прослужить.

В этом контексте натуральный камень занимает лидирующую позицию. В отличие от искусственных заменителей, его не нужно создавать с помощью сложных химических процессов. Основную работу уже сделала природа. После добычи камень режут, обрабатывают и придают ему нужную форму. А при правильном выборе, использовании и уходе он может оставаться частью архитектурных решений десятилетиями.

Именно поэтому его роль не будет ограничиваться интерьерами. В премиальной архитектуре натуральный камень и дальше будет важен для тех частей здания, которые больше всего контактируют с человеком: входных групп, цоколей, первых этажей. Верхние уровни при этом могут сочетаться с другими современными решениями. Важно, что этот принцип не ограничивается премиальным сегментом. Более доступные варианты травертина или гранита в обычном ремонте работают по тому же принципу: правильно подобранный и установленный камень служит десятилетиями независимо от бюджета проекта.

То же касается наружных лестниц, террас и территории вокруг дома: я ожидаю роста спроса на крупноформатное каменное мощение, прежде всего из гранита и травертина, способное выдерживать постоянную нагрузку и погодные условия. Поэтому хороший проект — это не максимальное количество дорогих материалов, а правильный выбор для каждой зоны.

Так же важен уход: камень не требует сверхсложного обслуживания, но, как дерево или металл, должен эксплуатироваться правильно — профессиональные средства поддерживают материал в хорошем состоянии, а при необходимости специалисты проводят глубокую очистку или обновляют защитный слой.

Думаю, именно это и станет главным признаком интерьера будущего: не то, насколько он будет соответствовать своему времени, а то, насколько хорошо он будет выдерживать его течение.