€100 млрд для Украины — как получить средства ЕС. Катерина Познанская руководительница Crowe

€100 млрд звучат как готовый финансовый пирог, который осталось поделить между украинскими проектами. На самом деле Еврокомиссия заложила более сложную конструкцию: верхний предел поддержки, который ЕС сможет мобилизовать для Украины в 2028–2034 годах после согласования государствами-членами и Европарламентом. Для бизнеса, общин и общественных организаций важно уже сейчас понять, по каким каналам эти средства могут дойти до конкретных инициатив.

Сколько денег ЕС реально предлагает для Украины

В проекте новой многолетней финансовой рамки Еврокомиссия предложила Ukraine Reserve объёмом до €88,9 млрд в ценах 2025 года. В текущих ценах 2028–2034 годов это соответствует сумме до €100 млрд. Речь идёт о максимальном ресурсе на семь лет, поэтому всю сумму нельзя воспринимать как гарантированную выплату.

Годовой объём привлечения из резерва, согласно предложению Комиссии, ограничен €13,5 млрд в ценах 2025 года. Неиспользованные средства можно переносить до 2034 года. Размер поддержки будет зависеть от ежегодной бюджетной процедуры, потребностей Украины и политических решений.

По состоянию на сентябрь 2026 года переговоры продолжаются. В июне Совет ЕС согласовал частичный мандат по Global Europe, однако финансовые параметры оставили для более широкой дискуссии обо всём бюджете на 2028–2034 годы. Общую рамку стремятся согласовать до конца 2026 года, а законодательство для программ принять в 2027 году.

На что могут пойти €100 млрд для Украины

Одно направление охватывает макрофинансовую стабильность, то есть поддержку государственного бюджета и непрерывной работы публичных услуг. Для предпринимателя или общественной организации этот канал не создаёт прямого конкурса, хотя влияет на общую экономическую устойчивость.

Другой крупный блок касается восстановления, модернизации и подготовки к вступлению в ЕС. Среди направлений названы энергетика, транспорт, цифровая инфраструктура, культура и реинтеграция ветеранов. Здесь уже появляется пространство для проектов общин, коммунальных предприятий, бизнеса и партнёрских консорциумов.

Отдельная часть касается демократии, прав человека, реформ и ответственности за международные преступления. Для гражданского общества здесь возможны грантовые механизмы, хотя бюджеты и критерии появятся позднее. Военные операции в предложенные €100 млрд не включены.

Как украинские проекты могут получать финансирование

Под одной цифрой скрываются разные механизмы. На практике стоит смотреть на четыре канала:

Бюджетная и макрофинансовая поддержка государства, связанная с выполнением согласованных условий. Инвестиционные проекты через ЕИБ, ЕБРР и другие финансовые учреждения, где могут сочетаться займ, гарантия и грантовая составляющая. Конкурсы и техническая помощь для общин, образовательных учреждений, общественных организаций и других учреждений. Тематические программы ЕС, если новые правила будут предусматривать участие Украины.

Отдельно будет работать гарантийный механизм. В проекте Global Europe для Украины предусмотрена возможность бюджетной гарантии до €48 млрд в текущих ценах. Такой инструмент снижает риски для банков и международных финансовых учреждений, позволяя им поддерживать больший объём восстановительных и инвестиционных проектов.

Что подготовить к старту программ ЕС

До объявления конкретных конкурсов можно определить канал финансирования, подтвердить потребность данными, сформировать партнёрство и согласовать решение с нормами ЕС. Для инвестиционного проекта понадобятся технико-экономическое обоснование, смета и модель сохранения результатов.

Стоит заранее определить измеримый эффект. Новые правила бюджета усиливают внимание к результативности, принципу do no significant harm, климатическим целям и прозрачной отчётности. Хорошая идея без доказательств способности команды легко проиграет лучше подготовленному проекту.

Когда €100 млрд для Украины станут реальной возможностью

Предложенный резерв находится на стадии согласования, поэтому открытых заявок в его рамках пока нет. Реальные возможности появятся после утверждения многолетнего бюджета, правил Global Europe и конкретных программ. Тогда станет понятно, где будут работать гранты, где будут преобладать займы, а где ключевую роль будут играть гарантии.

Поэтому самая ценная работа до 2028 года происходит ещё до появления формы заявки. Организации, общины и компании могут подготовить портфель, партнёрства и финансовые модели, чтобы не начинать с нуля после появления конкурса. €100 млрд для Украины открывают большой горизонт, а воспользуются им прежде всего те, кто понимает архитектуру финансирования.